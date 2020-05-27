Коронавирус в мире: Латинская Америка становится эпицентром пандемии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первый случай заражения был зарегистрирован в Бразилии 26 февраля

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено более 5,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерло более 350 тысяч человек.

Наибольшую озабоченность у медиков вызывает ситуация в Латинской Америке. Там резко возросло число зараженных коронавирусом, и Панамериканская организация здравоохранения утверждает, что именно туда переместился мировой очаг пандемии.

В Бразилии уже подтверждено более 390 тыс. случаев заражения, страна вышла на второе место в мире по уровню заболеваемости. В других странах региона, включая Мекиску, Чили и Перу, также наблюдается вспышка заболеваемости Covid-19.

После того, как первый случай был зарегистрирован в Бразилии 26 февраля, коронавирус распространился по всему региону. Всего в Латинской Америке насчитывается более 750 тыс. случаев инфицирования, более 40 тыс. человек скончались.

Хотя уровень смертности выглядит намного ниже, чем в Европе и США, эксперты говорят о том, что и уровень тестирования там гораздо ниже, а значит многие случаи заражения и смерти могут оставаться незарегистрированными.

Самый высокий уровень смертности отмечается в самых густонаселенных странах - Мексике (более 8 тыс. смертей) и Бразилии (24 тыс. смертей).

При этом, в отличие от США и большинства европейских стран, где число смертей неуклонно снижается, во многих странах Латинской Америки наблюдается ежедневный рост.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам доктора Кариссы Этьен, нет сомнений в том, что Латинская Америка стала новым мировым очагом эпидемии

В Бразилии, Мексике и Перу число смертей удваивается примерно каждые две-три недели.

По словам главы Панамериканской органиизации здравоохраненя Кариссы Этьен, "нет никаких сомнений в том, что регион стал эпицентром пандемии".

Эксперты утверждают, что пик эпидемии в ряде латиноамериканских стран еще не пройден.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает пострадавшим от вируса странам многомиллиардную помощь

Еврокомиссия, тем временем, выделяет в помощь наиболее пострадавшим от пандемии странам Евросоюза 750 млрд евро.

Экономический кризис в связи с пандемией поразил все 27 стран-членов ЕС, однако у некоторых стран дела и до эпидемии шли неважно, и их внешний долг заметно вырос.

Большую часть пакета помощи получат Италия и Испания - страны, которые, как считается, больше других пострадали от пандемии.

Ожидается, что Италия получит более 170 млрд евро, Испания может получить 140 млрд. При этом половина пакета помощи будет предоставляться в виде займов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Французские власти намерены поддержать свою автопромышленность

Франция уже объявила о собственном пакете помощи в размере 8 млрд евро, который предназначается автомобильной промышленности, тяжело пострадавшей в результате того, что промышленные предприятия были закрыты во время карантина.

Власти Франции также запретили своим врачам использовать антималярийное лекарство гидроксихлорохин для лечения коронавируса, так как оно потенциально обладает серьезными побочными эффектами.