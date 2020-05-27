"Переросла." Модель Крисси Тейген избавится от имплантов в груди
34-летняя модель из США Крисси Тейген удалит из груди импланты, установленные 10 лет назад. Тейген объявила об этом в соцсетях, и коллеги оценили ее прямоту. "Я вынимаю их. Они много лет прекрасно служили, но я их переросла", - написала она в "Инстаграме", обращаясь к своим 30 миллионам подписчиков.
В соцсетях заявление Тейген восприняли благосклонно, поблагодарив за честность и прямоту и пожелав удачи перед операцией.
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Крисси Тейген - модель, писательница, телеведущая и жена певца Джона Ледженда. Она часто высмеивает в соцсетях шоу-бизнес, Голливуд и политиков.
Перед операцией модель пройдет тестирование на коронавирус. “Я просто хочу, чтобы мне было удобно застегивать платье своего размера и лежать на животе. Не волнуйтесь за меня, все хорошо! У меня по-прежнему будет грудь, только она будет из чистого жира”, - добавила модель.
В марте Тейген в интервью журналу Glamour сказала, что сделала операцию по увеличению груди, когда ей было 20 лет, чтобы работать моделью, демонстрируя купальники.
“Но потом появляются дети, они заполняются молоком, потом оседают, и теперь у меня проблема”, - сказала она.
Коллега Тейген Наоми Кэмпбелл пожелала ей успешной операции.
“Спасибо, что ты всегда обо всем рассказываешь. Такого в мире нужно больше”, - прокомментировала журналистка Милли Альмодовар.
Конфликт с Трампом
Тейген, помимо прочего, известна конфликтом с президентом США Дональдом Трампом, которого часто открыто критикует.
В 2019-м году, после того как муж Тейген выступил по телевидению за реформу уголовной системы, Трамп назвал его “скучным”. Тейген в ответ запустила в соцсетях компанию, лозунгом которой стала нецензурная характеристика Трампа. Президент после этого заявил, что модель отличается сквернословием.
У Крисси двое детей и она часто публикует свои семейные фотографии, в том числе и для того, чтобы научить людей спокойно относиться к кормлению грудью.
В 2018 она разместила фотографию того, как она кормит грудью дочь.
Затем она также обнародовала снимок сына в специальном шлеме, который изменяет форму головы детей, страдающих от плагиоцефалии (асимметрии черепа) и брахицефалии (короткоголовости).