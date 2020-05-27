Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Деньги из пластика на антикризисный пакет: ЕС хочет финансировать выход из кризиса за счет налога на мусор, не подлежащий переработке

Европейский союз готов потратить 750 млрд евро на борьбу с худшим кризисом в своей истории. Он надеется, что рекордный антикризисный пакет восстановит единство и экономику крупнейшего в мире политического союза и вернет его на ведущие позиции в мире после Covid-19.

Это прекрасный план. Но его еще должны утвердить 27 стран, у которых решительно расходятся взгляды на то, как поделить общие деньги. В спорах Европа рискует упустить исторический шанс на обновление Старого Света, предупредила Еврокомиссия, представляя в среду проект современного аналога послевоенного плана Маршалла.

"Восстановление будет долгим, а деньги нужны уже сейчас. Быстрое согласование этих предложений станет четким сигналом единства Европы, нашей солидарности и общих приоритетов, - сказала глава Еврокомиссии, фактически правительства ЕС, Урсула фон дер Ляйен. - Это наш шанс, и нельзя его упустить".

Европа - вторая после США экономика мира - сильнее других пострадала от коронавируса. Она и потеряет больше других, прогнозируют власти ЕС и международные организации. Триллионные антикризисные траты призваны вернуть ее к росту, а заодно и ускорить перевод экономики на "зеленые" рельсы.

ЕС еще на заре кризиса экстренно собрал полтриллиона евро на поддержку граждан, бизнеса и стран-членов. Тогда целью было смягчить падение. Новый пакет на 750 млрд - шаг в будущее, попытка запустить заглохшую экономику, подтянуть здравоохранение и помочь особо пострадавшим от вируса странам зализать раны.

Две трети - 500 млрд евро планируется выдать безвозмездно в виде грантов. Остальные 250 млрд дать в долг. Деньги ЕС займет на рынке и вернет за 30 лет, начиная с 2028 года, за счет новых налогов (в частности, на интернет-гигантов и пластик) и взносов стран в общий бюджет.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Урсула фон дер Ляйен (на фото - справа) в Европарламенте в среду. Маски и дистанцирование не помогают договариваться

ЕС надо спешить, чтобы не проиграть конкуренцию: кто первым стартует на выходе из крупнейшего за столетие мирового кризиса, тому проще рассчитывать на лидерство в будущем. Другие богатые страны мира уже включились в гонку: США выделили больше 4 трлн долларов и обсуждают дополнительные вливания. Япония в среду одобрила очередной пакет на 1,1 трлн долларов.

А в целом мир готовится потратить на борьбу с кризисом более 10 трлн долларов. И это не окончательные цифры.

На карте единство ЕС

Но даже больше внешней конкуренции ЕС заботят внутренние проблемы. Совместный антикризисный пакет - широкий шаг к их решению. И вот почему.

Почти три десятка европейских стран образуют политический союз, они объединены в гигантский единый рынок и достраивают валютный союз - уже 19 стран перешли на евро, а остальные обязались сделать это в будущем (кроме Дании, но ее крона фактически привязана к евро).

Однако в расходах и долгах никакого единства нет, и до коронавируса шансы на подобие бюджетного союза и общеевропейские займы оценивались как ничтожные. Это тормозит дальнейшую интеграцию и не дает уснуть призраку развала Европы.

А проблема в том, что традиционно прижимистые и финансово дисциплинированные северные страны не хотят иметь совместных долгов с южными экономиками вроде Италии, Испании или Греции. Если занимать совместно, кредиты для северян подорожают, а для южан подешевеют. Что лишит смысла борьбу с популизмом, расточительством и коррупцией - пороками, за которые южане расплачиваются повышенными процентами по своим займам.

Бремя этих расходов ляжет на северные страны, и продать такую идею избирателям в Германии, Швеции или Нидерландах до сих пор ни одному политику не удавалось.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Экономные и обеспеченные северяне не хотят бесплатно кормить расточительных и бедных южан

Не всем нравится и идея централизации - бюджетной, банковской, кредитной. Некоторые видят в ней стремление к федерализации Европы по примеру США, что вызывает аллергию у части населения и подпитывает антиевропейские настроения. Под флагом защиты суверенитета Великобритания проголосовала за брексит, в результате чего ЕС впервые перешел от расширения к потерям и лишился крупной, влиятельной и богатой ядерной державы.

Глядя на муки брексита, евроскептики в других странах притихли, и поддержка единства ЕС достигла небывалых высот. Но тут пришел коронакризис, и споры о живучести союза вернулись на первые полосы.

Сначала Италия, первой принявшая удар эпидемии, обиделась на то, что ЕС фактически оставил ее один на один с вирусом. Потом Франция предупредила, что если Германия и другие прижимистые страны продолжат противиться общеевропейскому антикризисному пакету на сотни миллиардов и откажутся подписываться под общим долгом, это может стать началом конца не только еврозоны, но и всей европейской идеи.

И случилось невиданное: Германия согласилась. Две крупнейшие экономики ЕС предложили всем европейским миром собрать антикризисный пакет на 500 млрд евро - он и стал основой того, что Еврокомиссия представила в среду.

Однако некоторые страны по-прежнему не согласны, и особенно громко возражает Швеция. Противники франко-германской идеи готовы смириться с размером пакета и даже фактом совместного займа, однако им не нравится, что большая часть денег будет выделена пострадавшим южным странам безвозмездно - в виде грантов, а не кредитов.

Южане, со своей стороны, отказываются от займов, поскольку они и так по уши в долгах. К тому же, займы часто обременены условиями, а финансовый надзор из Брюсселя вызывает у избирателей в Италии и Греции жесткую аллергию.

На одобрение этих 750 млрд евро уйдет несколько месяцев, и переговоры обещают быть вязкими. Еще и потому, что одновременно с антикризисным фондом 27 стран ЕС будут согласовывать бюджет на следующие 7 лет размером 1,1 трлн евро. Последний раз они пытались сделать это еще до кризиса, в феврале - но не столько продвинулись, сколько переругались.

Кто получит деньги

На этот раз непримиримые спорщики могут оказаться сговорчивее, поскольку помимо бюджета, перед ними будет маячить пряник за 500 млрд евро - гранты из нового фонда. Да и от льготных кредитов на 250 млрд никто отказываться не стремится.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Европа хочет, чтобы мотор ее новой экономики был электрическим. Это позволит ей сохранить автопром

Львиная часть этих денег предназначена на запуск и одновременную перестройку экономики за счет государственных инвестиций в перспективные отрасли и вложений в инфраструктуру и социальное благополучие. И за счет стимулирования частных инвестиций через софинансирование из казны.

Цель - на ковидных руинах построить более справедливую и современную Европу.

Больше других обещано Италии, Испании, Франции и Греции.

Италия может рассчитывать на 80 млрд евро грантов и еще 90 млрд евро кредитов. Испания - на 77 млрд и 63 млрд соответственно. Франция и Греция получат примерно по 30 млрд евро.

Это только общий пакет; отдельные члены ЕС уже поддерживают своих в меру сил. Только на этой неделе самая богатая страна Европы Германия дала 9 млрд евро авиакомпании Lufthansa, а вторая экономика ЕС Франция пообещала 8 млрд евро на поддержку автопрома.

Спад выпуска продукции и услуг далеко не главная проблема этого кризиса. Главное - он разрушил потребление, в результате чего спрос в Европе рухнул на 30%. Люди не спешат тратить деньги, если они у них остались, а выживший бизнес воздерживается от инвестиций. Все это обещает не только спад сейчас, но сложности с восстановлением в будущем.

Именно поэтому французские антикризисные деньги получат не только автогиганты, но и люди в виде субсидий на покупку электрических и гибридных машин. Таким образом власти стимулируют выборочное потребление и промышленные разработки определенной направленности - в данном случае электрификации транспорта.

Цель - избежать подсаживания бизнеса на иглу дотаций, сохранить конкуренцию и направить технологический прогресс в нужное русло. Чтобы потраченные на борьбу с кризисом средства налогоплательщиков пошли не столько на восстановление прежней экономики, сколько на создание новой, "зеленой" и высокотехнологичной.