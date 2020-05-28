В России выявили 8 371 новый случай коронавируса

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За сутки в России официально зарегистрировали еще 8 371 случай заражения коронавирусной инфекцией. Это немного больше, чем накануне. Число выздоровевших от Covid-19 третий день подряд больше заразившихся. Умерли 174 человек - это максимум, впервые зафиксированный два дня назад.

Из 8 371 нового случая 2 054 только приходится на Москву (накануне было 2 140).

Всего, по официальным данным, заболевших в России теперь 379 051 человек. Россия по-прежнему занимает третье место по числу выявленных случаев Covid-19, на первом месте США, на втором - Бразилия.

За сутки в России умерли 174 человека, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Это максимальное число жертв Covid-19 за сутки, оно фиксируется второй раз, первый раз - 26 мая. Всего за время пандемии в стране умерли 4 142 пациента.

В Москве скончался 71 человек с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус (днем ранее - 73).

За сутки в России полностью выздоровели 8 785 человек, число выздоровевших перевалило за 15 тысяч (150 993). Таким образом, третий день подряд число вылечившихся превышает число заразившихся. В Москве вылечились 3 793 пациента, число выздоровевших увеличилось до 71 251.

Стабильный прирост

Суточный прирост инфицированных коронавирусом практически не изменился со среды.

Накануне в России было зафиксировано 8 338 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Москве - 2 140. Число новых случаев коронавируса в столице упало до уровня 23 апреля, на пике в Москве в сутки выявляли более 6 тысяч случаев.

25-26 мая суточный прирост в России составлял по 8,9 тысячи случаев Covid-19. Темп прироста в России сохраняется на уровне +2,3%.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже больше 9,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, за последние сутки - 285 тысяч тестов.