Россельхознадзор будет судиться из-за сообщений о вымогательстве денег у польской компании

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Россельхознадзор пожалуется в суд на распространение "заведомо ложных сведений" о том, что глава ведомства Сергей Данкверт и другие руководящие сотрудники якобы вымогали деньги у польской компании.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о несоответствии действительности появившейся в ряде СМИ информации о якобы свершившемся факте вымогательства со стороны руководства Россельхознадзора у некой польской компании "Млековита", - заявила журналистам советник Данкверта Юлия Мелано.

Россельхознадзор принял решение о предъявлении искового заявления "в связи с нанесением репутационного ущерба, приведшего к дискредитации органов государственной власти, а также распространению заведомо ложных сведений".

Как развивались события

Утром в четверг телеграм-канал Baza сообщил, что Данкверта якобы заподозрили в вымогательстве 500 тысяч долларов. В полицию обратился представитель польской компании "Млековита", утверждало издание.

В самой компании "Млековита" корреспонденту РИА Новости в Варшаве заявили, что эта информация не соответствует действительности. "Такой ситуации не было абсолютно. Директор не знаком с этим господином [Данквертом], заместители тоже его не знают. Встреч с ним никогда не происходило", - сказала собеседник агентства.

В то же время источник Интерфакса уже позже заявил, что накануне, 27 мая, в московскую полицию якобы поступило заявление от представителя польской компании "Млековита", специализирующейся на поставках молочных продуктов.

В заявлении якобы указывается, что у руководства компании вымогали сумму около 500 тысяч долларов "за снятие ограничений на поставки компании в РФ", пишет агентство. По данным Интерфакса, среди подозреваемых якобы упоминается Данкверт и другие чиновники службы.

Московское управление полиции позже заявило, что проверяет "заявление от представителя зарубежной компании", которая занимается производством молочной продукции, о вымогательстве "крупной суммы денежных средств за снятие ограничений на поставки своей продукции в Россию".

"Представить себе такое весьма сложно"

Советница Данверта рассказала, что ранее в Генпрокуратуру России поступали аналогичные жалобы "от некоего гражданина Сергеева Я.В." и что в них речь также шла о вымогательстве средств у польской компании. "В связи с этим Россельхознадзор на все поставленные вопросы дал соответствующие пояснения", - сказала Мелано.

Иск Россельхознадзор подает против Сергеева и Есеневского Н.В., также фигурировавшего в обращении в Генпрокуратуру, уточнила она. В какой суд подается иск, Мелано не уточнила, но уже известно, что защищать главу Россельхознадзора собирается адвокат Анатолий Кучерена, ранее часто принимавший участие в громких судебных процессах.

"[Данкверт] обратился ко мне с просьбой представлять его интересы по делу о якобы вымогательстве у польской компании. Я уже заключил соглашение и приступил к работе", - сказал Кучерена Интерфаксу.

"Я на ходу с Кучереной, с адвокатом, говорил, как вообще на это реагировать", - сказал сам Данкверт на совещании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике.

Скандал вокруг Данверта уже дошел до Кремля. "Мы видели в средствах массовой информации эти сообщения, - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Мы не знаем, насколько они достоверны, насколько они соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно".

"Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена", - заверил Песков.