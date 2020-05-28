Протесты в связи с закрытием завода Nissan в Барселоне. Фото

Возле завода японского автоконцерна Nissan в Барселоне, о закрытии которого стало известно в четверг, проходит масштабная акция протеста работников.

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Судя по кадрам с места событий, участники акции заблокировали въезд на территорию завода покрышками и подожгли их. Завод Nissan находится в промышленной зоне неподалеку от международного аэропорта Эль-Прат.

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Также сообщается, что протестующие перекрыли движение по некоторым дорогам в районе завода. Информации о столкновениях с полицией пока не поступало.

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В Nissan ранее сообщили, что в 2019 году завод в Барселоне работал на 30% от максимальной мощности. В марте этого года в связи с пандемией коронавируса производство было остановлено.

В начале мая сотрудники объявили забастовку. Решение закрыть завод означает сокращение около 3 тысяч рабочих мест, а всего эта мера может коснуться десятков тысяч людей.

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