Как мы седеем из-за стресса? Ученые выявили этот механизм

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Всем известно, что появление седины связано не только со старением организма, но и со стрессом. "Я чуть не поседел", - говорят многие, описывая пережитое потрясение. Однако объяснить взаимосвязь между стрессом и седением с научной точки зрения удалось лишь недавно группе ученых из Гарвардского университета. Их выводы описаны в научном журнале Nature.

Примерно такой же принцип действует, когда хамелеон меняет окраску. Это происходит в момент опасности, когда животное испытывает стресс. У летучих драконов (разновидность ящериц) тоже в момент стресса повышается уровень темно-серого пигмента.

У человека механизм, отвечающий за цвет наших волос, берет начало в мезенхимальных стволовых клетках (MeSC). Они высвобождают меланоциты, которые мигрируют к основанию волосяных фолликул и там вырабатывают пигмент меланин, а он, в свою очередь, и окрашивает наши волосы.

Этот процесс в обычных условиях не прекращается. Наглядно это видно на примере искусственно окрашенных в другой цвет волос: отрастающие корни имеют цвет, данный человеку от природы.

Когда организм переживает негативную эмоциональную встряску, на одном из этапов этого процесса система дает сбой, и вместо нашего естественного цвета волосяные фолликулы получают дозу серого пигмента.

Как же именно это происходит?

Боль и страх

Эксперимент проводили на крысах, которых заставили испытать стресс, вызванный физической болью. Боль вызвала реакцию гипервозбуждения, которую также называют fight or flight (сражайся или убегай). Этот эффект активизировал у крыс выработку нейротрансмиттера норадреналина.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Цвет волос человека зависит от того, какой пигмент попал в волосяной фолликул

Норадреналин отвечает за повышенное внимание и импульс к действию и связан с MeSC. Как только крыса испытала боль, у нее произошел выброс норадреналина, стволовые клетки меланоцитов начали в ускоренном режиме размножаться, мигрировать и истощаться.

При этом запас MeSC, который ограничен, сократился, а чем меньше в организме MeSC, тем менее качественные меланоциты участвуют в пигментации волос.

В отличие от животных, человек, кроме физической боли, способен испытывать душевные страдания, сильные эмоциональные потрясения и длительные глубокие переживания. Поэтому сбои в процессе пигментации наших волос могут происходить гораздо чаще.

Всем известны истории о том, как 20-летние парни полностью седели на войне. В основе знаменитого фильм Элема Климова "Иди и смотри" - история белорусского подростка, который, став свидетелем карательной операции, за пару дней превращается в седого старика.

В процессе старения человека истощение запаса MeSC происходит с годами естественным образом, и человек тоже начинает седеть.

В более редких случаях раннее появление седых волос объясняется наследственной предрасположенностью.