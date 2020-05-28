В Нигерии банды на мотоциклах нападают на деревни. Убиты десятки человек

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые преступные группировки в Нигерии уже сдались властям. Боевики в штате Замфара (на фото) передали военным более 500 стволов. Но северо-западе страны пока не удается взять под контроль

В ходе вооруженных нападений на отдаленные деревни на северо-западе Нигерии погибло 60 человек. По словам местных жителей, в среду вечером вооруженные люди на мотоциклах захватили поочередно пять населенных пунктов в штате Сокото.

"К нам привезли 60 тел и несколько человек с огнестрельными ранениями", - говорит медсестра главной больницы региона Сабон-Бирни. По свидетельству другого медика, большинство жертв умерло от ранений в голову.

Один из племенных вождей региона на условиях анонимности из опасений возмездия описал, как происходило нападение. По его словам, вооруженные люди стреляли по домам, когда оттуда выбегали люди.

Мотивы нападавших пока не ясны. Власти страны обещают дать оценку ситуации в ходе пресс-конференции в четверг.

Бесконтрольный бандитизм

Северо-запад Нигерии известен как самый неспокойный регион страны.

Там не редкость межплеменные вооруженные столкновения из-за споров за земли, похищения людей с целью получения выкупа, воровство рогатого скота с последующими конфликтами между местными преступными группировками.

В минувший понедельник в ходе подобного нападения на ряд деревень погибло 18 человек.

Для урегулирования ситуации в регион направлены военные. Правительство страны не раз пыталось взять под контроль местные бандформирования, а также наладить межплеменной диалог, чтобы местные административные и духовные власти могли противостоять преступности.

Но до сих пор все эти попытки не дали настоящих результатов. С 2011 года на северо-западе Нигерии погибло около 8 тыс. человек. 200 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть насиженные места.