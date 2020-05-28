Коронавирус: боевики ИГ не соблюдают дистанцию, мир далек от коллективного имммунитета

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В мегаполисках переболели сотни тысяч человек, но до коллективного иммунитета еще далеко

Число смертей от коронавируса в США превысило 100 тысяч - почти треть от мирового показателя. В Британии, тем временем, уровень смертности от коронавируса может быть самым высоким в Европе и одним из самых высоких в мире, сообщает Financial Times.

Если в Европе суточное число умерших стабильно падает, то в России оно растет - в четверг власти вновь сообщили о рекордных 174 смертях.

Между тем, последние исследования показали, что миру еще очень далеко до коллективного иммунитета, пишет газета New York Times.

Смерти в США и Британии

В США число смертей от коронавируса превысило 100 тыс. человек - это 28% процентов всех мировых летальных исходов (хотя население США составляет 4% от всех жителей планеты). Высокий показатель, кроме прочего, может объяснять и прозрачная система учета смертей: в некоторых штатах власти старались считать все преждевременные смерти, в том числе произошедшие дома и без анализа на Covid-19.

Многие эксперты считают, что самым адекватным показателем могут стать избыточные смерти - то есть превышение показателя смертей по сравнению с нормой последних лет. Ключевым показателем их называл главный санитарный врач Англии и Уэльса Крис Уитти.

Если это так, то ситуация в Британии развивается хуже всего в Европе и хуже, чем в большинстве стран мира, выяснила газета Financial Times.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британия может оказаться среди самых пострадавших от вируса стран

И по общему числу избыточных смертей, и по уровню смертности Британия обогнала все страны (кроме США), в которых доступны точные и прозрачные данные. Исследование газеты показало, что с конца марта в Британии умерло на 59 537 человек больше обычного в этот период числа.

Представитель британского правительства ответил на запрос газеты, что еще слишком рано делать выводы.

Данные Financial Times также показывают, что скачок смертности был не таким резким в странах, где карантин ввели раньше, при меньшем числе инфицированных.

К похожим выводам пришли на прошлой неделе ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке - по их данным, 36 тыс. жизней в США можно было бы спасти, если бы меры социального дистанцирования были введены на неделю раньше.

Президент США Дональд Трамп, впрочем, не согласился с их выводами и назвал Колумбийский университет либеральным и предвзятым учреждением.

Миру далеко до коллективного иммунитета

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Британии сотни людей загорали на пляжах в прошедшие выходные

В самом начале пандемии много обсуждался коллективный иммунитет: его приобретает общество, в котором большинство населения уже переболело вирусом и выработало к нему иммунитет. Такому обществу вирус уже не страшен.

Некоторое время правительство Британии даже считало выработку коллективного иммунитета лучшей стратегией по борьбе с Covid-19 - пока ученые из Имперского колледжа Лондона не подсчитали, что в процессе могут умереть сотни тысяч человек.

Сейчас, несколько месяцев спустя, мир по-прежнему далек от выработки коллективного иммунитета. К такому выводу пришли журналисты New York Times, которые проанализировали ряд недавних исследований жителей мировых мегаполисов на антитела.

В Нью-Йорке число переболевших может приближаться к 20% населения, в Лондоне - к 17%, в Москве - 12,5%, как писала Би-би-си.

Это значит, что даже сильно пораженные антивирусом мегаполисы еще крайне далеки от коллективного иммунитета - и его не стоит ожидать в ближайшем будущем.

Вирус - не помеха для "Исламского государства"

Служба мониторинга Би-би-си изучила фотографии боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в России), выпущенные в честь священного месяца Рамадан, и пришла к выводу, что боевики не соблюдают никаких мер социального дистанцирования.

Джихадисты молятся рядом в закрытых помещениях, а также устраивают совместные трапезы с общей посудой.

Не сказалась пандемия и на активности ИГ - боевики в последние время провели несколько нападений на силовиков в Ираке.

Британия запускает отслеживание контактов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Запад отстает от Азии в использовании технологий в борьбе с вирусом

В Британии постепенный выход из карантина сопровождается введением отслеживания контактов - но не цифрового, как обещали власти ранее, а обычного, которое проводится силами 25 тыс. человек.

Специально обученные сотрудники уже обзвонили больше 2 тыс. человек, у которых подтвердился положительный диагноз на коронавирус.

Отслеживание контактов - классический способ борьбы с инфекционными заболеваниями, при котором людей с подтвержденным диагнозом расспрашивают о недавних встречах, а затем оповещают и изолируют тех, с кем они недавно встречались.

В 2020 году в ответ на пандемию Сингапур, Южная Корея и Тайвань ввели уже цифровое отслеживание контактов - с помощью данных GPS и Bluetooth в мобильных телефонах. Эти технологии позволяют во много раз ускорить поиск и оповещение недавних собеседников и соседей заболевших.

На Западе многие страны с переменным успехом попытались создать собственные аналоги.

В Британии этот процесс проходит сложно - власти сначала собирались использовать специально разработанные интерфейсы Apple и Google, однако затем разошлись во взглядах с корпорациями и создали свое собственное приложение, эффективность которого только предстоит проверить. Его все еще тестируют.

Сейчас за отслеживание контактов отвечают 25 тыс. человек, которые звонят людям с подтвержденным диагнозом и расспрашивают их о недавних перемещениях и встречах.