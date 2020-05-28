На пикете в поддержку Ильи Азара в Москве задержали журналистов "Эха" и "Медиазоны"

  • 28 мая 2020
Александр Плющев Правообладатель иллюстрации MBKh Media
Image caption Александр Плющев сообщил, что успел простоять на пикете 10 секунд

Возле здания московского управления МВД на улице Петровка задержали главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова и журналистов "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева. Они вышли поддержать журналиста и муниципального депутата Ильи Азара, которого утром в четверг арестовали на 15 суток за пикет.

Первым в пикет в поддержку Азара у здания МВД на Петровке встал Смирнов. "Задержан за 10 секунд", - написал он в своем телеграм-канале.

Ведущая радио "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр рассказала Би-би-си, что успела простоять у здания ГУВД на Петровке три секунды.

Правообладатель иллюстрации MBKh Media
Image caption Журналист "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр успела простоять у здания три секунды

Сразу после того, как она развернула плакат с надписью "Одиночный пикет - не преступление", к ней подошли полицейские и за руки повели ее в автобус. Один из них коротко объяснил причину задержания: "Акции запрещены", - рассказывает журналист.

Позже Смирнов сообщил, что всех троих задержанных привезли в ОВД "Тверское".

Правообладатель иллюстрации Irina Vorobyova/RTVI
Image caption Позднее на пикете задержали фотографа Викторию Ивлеву

Адвокаты Федор Сирош и Григорий Червонный находятся в ОВД , но к задержанным журналистами их пока не пускают. "Мы не можем увидеть подзащитных. Сотрудники полиции говорят, что как только будет составлен административный материал, нас пустят к ним и мы сможем их проконсультировать", - сказал Сирош Би-би-си.

Позже "Новая газета" сообщила, что у здания МВД на Петровке также задержали главреда "Таких дел" Анастасию Лотареву и фотографа Викторию Ивлеву. Как отмечает издание, их посадили не в автозак, а в служебную полицейскую машину.

Арест Ильи Азара

Специального корреспондента "Новой газеты" и муниципального депутата московского района Хамовники Илью Азара задержали 26 мая у того же здания МВД на Петровке. Он стоял там с одиночным пикетом в поддержку арестованного ранее основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

Помимо Азара были также задержаны координатор "Открытой России" Татьяна Усманова и администратор "Автозак Live" Максим Кондратьев.

На Азара составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции). Она предполагает наказание в виде штрафа от 150 до 300 тысяч рублей либо арест до 30 суток. Из полиции Азара отпустили с обязательством о явке в суд.

Утром 28 мая Тверской суд Москвы арестовал его на 15 суток.

"Охренеть. Арест 15 суток за одиночный пикет! Да еще и без принудительного доставления в суд (никогда такого не видел). Увидимся летом!" - написал журналист в своем телеграм-канале.

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