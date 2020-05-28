На пикете в поддержку Ильи Азара в Москве задержали журналистов "Эха" и "Медиазоны"

Правообладатель иллюстрации MBKh Media Image caption Александр Плющев сообщил, что успел простоять на пикете 10 секунд

Возле здания московского управления МВД на улице Петровка задержали главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова и журналистов "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева. Они вышли поддержать журналиста и муниципального депутата Ильи Азара, которого утром в четверг арестовали на 15 суток за пикет.

Первым в пикет в поддержку Азара у здания МВД на Петровке встал Смирнов. "Задержан за 10 секунд", - написал он в своем телеграм-канале.

Ведущая радио "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр рассказала Би-би-си, что успела простоять у здания ГУВД на Петровке три секунды.

Правообладатель иллюстрации MBKh Media Image caption Журналист "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр успела простоять у здания три секунды

Сразу после того, как она развернула плакат с надписью "Одиночный пикет - не преступление", к ней подошли полицейские и за руки повели ее в автобус. Один из них коротко объяснил причину задержания: "Акции запрещены", - рассказывает журналист.

Позже Смирнов сообщил, что всех троих задержанных привезли в ОВД "Тверское".

Правообладатель иллюстрации Irina Vorobyova/RTVI Image caption Позднее на пикете задержали фотографа Викторию Ивлеву

Адвокаты Федор Сирош и Григорий Червонный находятся в ОВД , но к задержанным журналистами их пока не пускают. "Мы не можем увидеть подзащитных. Сотрудники полиции говорят, что как только будет составлен административный материал, нас пустят к ним и мы сможем их проконсультировать", - сказал Сирош Би-би-си.

Позже "Новая газета" сообщила, что у здания МВД на Петровке также задержали главреда "Таких дел" Анастасию Лотареву и фотографа Викторию Ивлеву. Как отмечает издание, их посадили не в автозак, а в служебную полицейскую машину.

Арест Ильи Азара

Специального корреспондента "Новой газеты" и муниципального депутата московского района Хамовники Илью Азара задержали 26 мая у того же здания МВД на Петровке. Он стоял там с одиночным пикетом в поддержку арестованного ранее основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

Помимо Азара были также задержаны координатор "Открытой России" Татьяна Усманова и администратор "Автозак Live" Максим Кондратьев.

На Азара составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции). Она предполагает наказание в виде штрафа от 150 до 300 тысяч рублей либо арест до 30 суток. Из полиции Азара отпустили с обязательством о явке в суд.

Утром 28 мая Тверской суд Москвы арестовал его на 15 суток.

"Охренеть. Арест 15 суток за одиночный пикет! Да еще и без принудительного доставления в суд (никогда такого не видел). Увидимся летом!" - написал журналист в своем телеграм-канале.