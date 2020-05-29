Правообладатель иллюстрации A.Jamieson Image caption Обитателей глубин заинтересовал незнакомый предмет на океанском дне

Осьминог появился в кадре, снятом автоматической камерой на дне Яванского желоба в Индийском океане, на глубине почти семь километров. На сегодняшний день это самое глубоководное фото осьминога.

Исследовательская группа во главе с доктором Аланом Джеймисоном - первопроходцы в изучении морского дна при помощи спускаемых с борта исследовательского судна устройств в виде металлических рам с прикрепленным к ним оборудованием.

Эти рамы опускаются на дно, благодаря своей конструкции они там надежно устанавливаются и начинают снимать все, что происходит рядом.

Правообладатель иллюстрации FIVEDEEPS.COM Image caption Алан Джеймисон открыл новые морские организмы при помощи своих аппаратов

Камеры Алана Джеймисона сфотографировали двух осьминогов на глубине 6957 и 5760 метров. Длина этих головоногих моллюсков равнялась, соответственно, 35 и 43 см.

Оба осьминога принадлежат семейству Octopoda Grimpoteuthis, они известны также как осьминоги Дамбо из-за выступающих над глазами плавников, похожих на уши и придающих им сходство с популярным в Америке персонажем диснеевского мультфильма 1941 года.

Останки и яйца осьминогов ранее находили и на больших глубинах, но никогда еще в объектив камеры не попадал плавающий на такой глубине осьминог. До этого рекордом считалась глубина 5145 м. Черно-белый снимок осьминога на такой глубине был сделан 50 лет назад в районе Барбадоса.

Исследования на дне Индийского океана доказали, что осьминоги могут обитать в придонных слоях океанов практически везде.

Но тем из них, кто живет на больших глубинах, вероятно, пришлось дополнительно приспособиться.

"Адаптация к жизни в условиях большого давления должна произойти на клеточном уровне, - говорит Алан Джеймисон. - Их клетки, должно быть, очень хитро устроены. Если представить себе клетку в виде баллона с жидкостью, кажется, что она должна просто лопнуть под таким высоким давлением. Должна быть какая то умная биохимия, позволяющая клетке сохранять свою форму".

Свое открытие ученый описал в журнале Marine Biology.

Правообладатель иллюстрации A.Jamieson Image caption Осьминогов Дамбо удалось заснять на глубине дважды

Принято считать, что жизнь на больших глубинах невозможна. Алан Джеймисон считает это заблуждением и хочет его опровергнуть.

"Законы морской экологии и морской биологии работают везде. Обнаружение осьминогов на таких глубинах размывает границу между глубинами, которые надо исследовать, и на которых якобы нет ничего интересного. Представление, будто на больших глубинах способны обитать только какие-то монстры из кунсткамеры, неверно", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Atlantic Productions for Discovery Channel Image caption Виктор Весково - первый человек, побывавший во всех пяти самых глубоких местах Мирового океана

Доктор Джеймисон возглавляет фирму Аrmatus Oceanic, консультирующую компании и ученых, работающих на больших глубинах, и сотрудничает с университетом Ньюкасла.

Свои снимки осьминогов он сделал, когда был научным руководителем экспедиции "Пять глубин", профинансированной техасским бизнесменом , Виктором Весково.

Пока тот ставил рекорд, опускаясь на дно в самых глубоких местах пяти океанов Земли на борту аппарата "Тритон", Джеймисон изучал морскую фауну при помощи беспилотных аппаратов.