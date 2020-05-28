От самоизоляции к самосохранению: как изменится противовирусный режим в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что режим ограничений, введенных в городе из-за коронавируса, останется в силе до появления вакцины. Как выяснила Би-би-си, пропускной режим при этом может сохраниться до конца июня, а масочный - до конца осени. Детали нового этапа ослабления режима самоизоляции, графика прогулок для москвичей и подготовки ТЦ к открытию - в материале Русской службы Би-би-си.

Еще в среду Собянин объявил о смягчении ограничительных мер в столице во время разговора с президентом по видеосвязи. С понедельника предполагается открыть парки, жителям разрешат гулять по определенному графику, заработают непродовольственные магазины. Собянин отчитался Путину о снижении количества вновь выявляемых больных COVID-19 и о "неплохих результатах" борьбы с пандемией: "Нам удалось избежать самого жёсткого сценария".

Но одновременно мэрия ужесточила правила поведения в городе: с 1 июня ношение масок станет обязательным при любом выходе на улицу, а не только в транспорте и магазинах. Собеседник Би-би-си в мэрии Москвы не исключил, что ношение масок останется обязательным до конца осени.

Кроме того, власти Москвы рассматривают сценарий продления пропускного режима в городе до конца июня, об этом Би-би-си рассказали собеседник в мэрии Москвы и два источника, близких к ней. Пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова на ответила на вопросы Би-би-си.

В четверг Собянин объявил, сколько еще продержатся новые правила жизни в столице. Поменялось и название режима, если раньше власти говорили о самоизоляции, то теперь - о самосохранении. "Боюсь, что режим самосохранения и санитарных ограничений будет длиться долго, до того, как мы получим вакцину. Но это не значит, что люди должны все это время взаперти жить. Нет, мы должны нормально жить: ходить в магазины, общаться друг с другом, гулять, но соблюдать элементарные требования, которые во многих странах являются аксиомой", - сказал мэр в интервью "России 24".

Переход от "самоизоляции" к "самосохранению" логичен - в конце марта, введя первые ограничения, мэрия в том числе запретила выходить на улицы без уважительных причин, а парки закрыла. При разрешенных, хоть и по графику, прогулках, "самоизоляция" для большинства жителей заканчивается. О том, что москвичи в последние недели и так не сидели по домам, говорит и "индекс самоизоляции", который считает "Яндекс" - с 25 мая он не поднимается выше 2,1 из 5, это значит, что на улице много людей.

"Смертность по Москве не растет, поэтому решили ослаблять карантин сейчас", - пояснили Би-би-си в пресс-службе мэрии. Политолог Константин Калачев считает, что московские власти "сознательно" придумали новое название режиму: "Кто-то подсказал, решили запустить в оборот".

Как гулять?

В четверг вечером мэрий опубликовала на сайте mos.ru/progulka график, по которому жители разных домов могут выходить гулять. Дома поделили на шесть групп, для каждой расписали по шесть дней на прогулки до 14 июня. Собянин ранее говорил, что прогулки разрешат в тестовом режиме на две недели. Получается, что москвичи получают на прогулки по три дня в неделю, среди которых один выходной. Гулять можно в любое время с 9 до 21, от дома разрешено удаляться на 2 км. Мэрия позволяет доехать до места прогулки на автомобиле, но для этого понадобится цифровой пропуск. Спортом же можно заниматься в любой день, но только до 9 утра и только возле дома.

Правообладатель иллюстрации SERGEI ILNITSKY/EPA via TASS Image caption За соблюдением графика прогулок и масочного режима проследит полиция

Интерактивная карта по состоянию на вечер четверга работала с перебоями. Пока все парки на карте отмечены как закрытые, хотя мэр обещал, что все кроме Зарядья откроются для посещения с понедельника.

На сайте мэрии уточняется, что выходить на улицу можно только в маске, соблюдая социальную дистанцию, а с собой нужно будет брать паспорт и подтверждение проживания по адресу в Москве или копии этих документов.

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в интервью "Эхо Москвы" сказал, что тем, кто живет не по адресу регистрации гулять можно будет, руководствуясь "адресом прописки". "Если вы прописаны в Бирюлево, у вас адрес прописки - Бирюлево, вы знаете, в какие дни гуляет ваш дом в Бирюлево, вы в эти же дни можете гулять в Медведково", сказал чиновник.

В указе мэра от 27 мая (номер 61УМ) при этом говорится, что граждане, не зарегистрированные по месту жительства, могут гулять по графику, указанному для дома, где они фактически живут.

Правообладатель иллюстрации SERGEI ILNITSKY/EPA via TASS Image caption Сидеть на скамейках в Москве по-прежнему будет нельзя

Штрафы за прогулки не в свое время будут минимальными, их будут выписывать полицейские, которые будут проверять прописку и другие документы, сказали Би-би-си в пресс-службе мэрии.

С апреля вступила в силу статья 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях ("невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). В Москве же с марта действует режим повышенной готовности, своим последним указом Собянин продлил его до 14 июня. Таким образом, минимальное наказание за прогулку не по графику по этой статье - от предупреждения до штрафа в 1000 рублей. Максимальный штраф для граждан - 30 тысяч рублей.

В правилах прогулок, которые на бюрократическом языке называются "Порядок проведения эксперимента по обеспечению возможности покидания гражданами мест проживания (пребывания)", указано, что департамент информационных технологий должен будет собирать информацию о том, где и сколько граждан дышат свежим воздухом в конкретное время.

Каким образом мэрия может следить за москвичами?

С 2015 года столичное правительство получает от сотовых операторов обезличенные данные о передвижениях граждан. Аналитика ведется на основе того, к каким базовым станциям подключаются телефоны москвичей и с каким интервалом смартфон переходит от одной вышки к другой.

Согласно одному из контрактов мэрии на поставку геоаналитических данных, чиновники могут получать информацию с разбивкой по секторам размером 500 на 500 метров. Таким образом, например, у них есть обезличенная информация о том, сколько человек (телефонов) находятся в конкретном месте в конкретное время. При этом доступна выборка по возрасту абонента, следует из одного из госконтрактов.

Еще одно средство контроля за передвижениями, которое есть в арсенале мэрии, - камеры городской системы видеонаблюдения. По состоянию на начало 2020 года в систему входили более 170 тысяч камер, часть из которых оснащены системой распознавания лиц.

Би-би-си отправила вопросы в департамент информационных технологий о том, каким именно образом будет вестись подсчет количества людей на улицах.

Сами граждане смогут посмотреть загруженность конкретной территории с помощью "Яндекса", анонсировал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. В "Яндексе" Би-би-си рассказали, что добавят в сервис "Карты" информацию о том, какие места открыты для прогулок и есть ли они в радиусе двух километров.

Как будут работать непродуктовые магазины?

Собянин разрешил открыть непродовольственные магазины, включая крупные торговые центры - ходить в них можно будет тоже только в масках и перчатках. Позже глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк пояснил, что туда будут пускать ограниченное число посетителей, которые должны будут соблюдать дистанцию. По его словам, Роспотребнадзор готовит свои замечания.

Крупные торговые центры и сети с осторожностью комментируют перспективы открыться с 1 июня. По словам представителей ТЦ, они пытаются разобраться в требованиях ведомств для открытия магазинов.

Начальник отдела по связям с общественностью "ИКЕА Мос" Татьяна Русакова сказала Русской службе Би-би-си, что руководство "подробно изучает соответствующие указы мэра Москвы и изучается возможность открытия с 1 июня или с какого-либо другого числа". Российское представительство шведской сети в том числе владеет и управляет торговыми центрами "Мега".

"Мы работаем над тем, чтобы все проанализировать, понять требования по безопасности, по количеству людей, которые могут находиться на объекте [ТЦ Мега Теплый Стан] одновременно. Большая работа с партнерами, арендаторами, которые должны подготовить помещения и персонал к открытию", - сказала Татьяна Русакова Русской службе Би-би-си.

В другом крупном московском торговом центре Русской службе Би-би-си тоже сказали, что изучают документы и оценивают возможности открытия ТЦ.

"Планируем открыться с 1 июня в "тестовом формате", но там много нюансов. Что-то может поменяться за день до открытия - и не хочется быть голословным", - сказал представитель ТЦ.

Президент ТД Библио-Глобус Борис Есенькин сказал Би-би-си, что магазин с 1 июня не планирует открываться. В период самоизоляции в книжном начали проводить ремонт, который до сих пор не закончен. Разъяснений, как должен работать магазин в условиях сохранения режима самоизоляции, нет, добавил он.

"Если большой магазин - можно [работать] или нельзя? Исходя из этого, затруднительно сказать, что завтра я могу открыться. А второй момент - расхолаживание и несобранность работников. За два дня невозможно всех собрать, всем все сказать, тем более когда ты делаешь ремонт. Поэтому полная неясность, но мы надеемся, что с 1 июля мы откроемся", - рассказал Борис Есенькин.

У магазинов в отдельно стоящих зданиях вне ТЦ больше определенности с предстоящим открытием.

Туристический магазин "Спорт-Марафон" все карантинное время работал в режиме выдачи онлайн-заказов. По словам представителей магазина, они готовы к открытию 1 июня: "Перчатки и маски мы и так выдаем, антисептики везде стоят, дезинфекция проводится каждые два часа. Согласно требованиям, в помещении должно находиться не более 50 человек на 400 квадратных метров. Все сотрудники и покупатели должны быть в масках и перчатках. И расстояние между людьми должно быть не меньше 2 метров. А у нас 2000 квадратов, вряд ли будет одновременно больше 150 человек в магазине", - рассказали Би-би-си в "Спорт-Марафоне".

Также планирует открыться шоурум магазина одежды и аксессуаров Totti.

"Мы обеспечим масками и перчатками всех, кто будет заходить к нам в помещение без них. Все сотрудники тоже будут работать в масках и перчатках. У нас помещение маленькое, 60 квадратных метров. За час приходят один-два человека. Каждый день будем проводить дезинфекцию помещения, делать уборку", - рассказала управляющий магазина Totti Карина Габриэлян.

При участии Владимира Дергачева и Марии Киселевой