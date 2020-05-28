Умер Сергей Мохнаткин. Задержанный на митинге в 2009 году, большую часть последних лет он провел в тюрьмах

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Российский политический активист и правозащитник Сергей Мохнаткин скончался в возрасте 66 лет. По информации российских СМИ, Мохнаткин умер в больнице, где лежал с травмой позвоночника.

О смерти активиста сообщили в соцсетях правозащитник Григорий Михнов-Войтенко и журналист Виктор Шендерович.

Супруга Сергея Мохнаткина подтвердила "МБХ Медиа", что ей сообщили о смерти мужа. Это произошло около десяти вечера по московскому времени.

"Нам недавно позвонили, минут 20 назад из реанимации и сказали, что да, [умер]", - сказала Кречетова "МБХ Медиа".

Она добавила, что хотела бы дождаться отмены карантинных ограничений перед похоронами.

Сергей Мохнаткин последние несколько месяцев лежал в больницах. Перед госпитализацией у него отказали ноги.

Мохнаткин был госпитализирован в конце ноября 2019 года в Тверской области из-за осложнения травмы позвоночника, которую получил в 2016 году, отбывая наказание в исправительной колонии №4 в Архангельской области.

К тому времени Мохнаткин уже перенес операцию на позвоночнике. Он рассказывал, что позвоночник ему сломали сотрудники колонии.

В конце ноября Мохнаткина перевезли в Москву, положив в 29-ю городскую больницу. 12 декабря он перенес операцию на позвоночнике в Институте физиотерапии. В конце января Мохнаткина выписали из Института и положили в 67-ю больницу.

Мохнаткина, как сообщала его жена, долго не хотели госпитализировать.

Сергей Мохнаткин впервые был осужден в 2010 году. Он был признан виновным в сопротивлении сотруднику милиции на митинге 2009 года и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы.

Мохнаткин не признал вину. Он говорил, что проходил мимо митинга на Триумфальной площади, увидел, как полицейские применяли силу к женщине, и решил ей помочь. Обвинение утверждало, что он сломал полицейскому нос.

В апреле 2012 года Мохнаткин был помилован указом президента Медведева. Для этого он был вынужден написать прошение о помиловании, хотя своей вины не признавал ни на суде, ни в последующих публичных заявлениях.

Однако в 2013 году его снова задержали на Триумфальной площади по той же статье. В 2014 году Мохнаткин получил четыре с половиной года колонии. Правозащитная организация "Мемориал" признала его политзаключенным.

В 2016 году Мохнаткина приговорили еще к 11 месяцам тюрьмы за оскорбление начальника отряда колонии.

Во время отбывания наказания Сергей Мохнаткин несколько раз устраивал акции протеста и голодовки, жалуясь на условия содержания и состояние здоровья.

В 2017 году суд города Котласа, в колонии которого отбывал наказание Мохнаткин, приговорил активиста, уже отбывавшего срок за нападение на полицейских на митинге, еще к двум годам лишения свободы за дезорганизацию работы колонии. На свободу Мохнаткин вышел в декабре 2018 года, после того как суд отменил решение о его аресте по новому делу.

К тому времени уже давно и активно участвовавший в оппозиционной и правозащитной деятельности Мохнаткин возглавил Тверское отделение правозащитного движения "За права человека".

Мохнаткин - лауреат премии Московской Хельсинкской группы "За мужество, проявленное в защите прав человека".