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От самоизоляции к самосохранению

Пропускной режим в Москве может сохраниться до конца июня, а масочный - до конца осени, выяснила Би-би-си из информированных источников. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о сохранении введенного в городе режима ограничений до появления вакцины от коронавируса.

В четверг Собянин объявил, сколько еще продержатся новые правила жизни в столице. Поменялось и название режима. Если раньше власти говорили о самоизоляции, то теперь - о самосохранении.

"Боюсь, что режим самосохранения и санитарных ограничений будет длиться долго, до того, как мы получим вакцину. Но это не значит, что люди должны все это время взаперти жить. Нет, мы должны нормально жить: ходить в магазины, общаться друг с другом, гулять, но соблюдать элементарные требования, которые во многих странах являются аксиомой", - сказал мэр в интервью "России 24".

Все подробности о новом этапе ослабления режима самоизоляции, графике прогулок для москвичей и подготовки торговых центров к открытию можно найти в нашем материале.

Новые цифры смертности в Москве

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В апреле в Москве умерло больше людей, чем сообщалось ранее. Департамент здравоохранения Москвы существенно скорректировал цифры - с 639 до 1561 человека. Дело в том, что столичные власти впервые учли бессимптомных пациентов.

В мэрии ссылаются на рекомендации ВОЗ и минздрава и советуют применять новую методику подсчета другим регионам. При пересчете данных по новой методике, а также из-за пика эпидемии в апреле, в России может вырасти официальная смертность от коронавируса, считают опрошенные Русской службой Би-би-си источники и эксперты.

О том, стоит ли ждать ли роста смертности из-за новых методик подсчета, и почему статистика смерти в России вызвала споры, можно прочитать в нашей статье.

Умер Сергей Мохнаткин

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Российский политический активист и правозащитник Сергей Мохнаткин скончался в возрасте 66 лет. По информации российских СМИ, Мохнаткин умер в больнице, где лежал с травмой позвоночника.

Мохнаткин был госпитализирован в конце ноября 2019 года в Тверской области из-за осложнения травмы позвоночника, которую получил в 2016 году, отбывая наказание в исправительной колонии №4 в Архангельской области. Он рассказывал, что позвоночник ему сломали сотрудники колонии.

Сергей Мохнаткин впервые был осужден в 2010 году. Он был признан виновным в сопротивлении сотруднику милиции на митинге на Триумфальной площади в Москве в 2009 году и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы.

Помилованный президентом Медведевым, Мохнаткин вышел на свободу в 2012 году, но год спустя был задержан на том же месте и осужден уже на четыре с половиной года. Ему еще добавили срок в колонии.

Трамп против соцсетей

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Президент США Дональд Трамп в четверг подписал исполнительный указ, который, как считают в Белом доме, позволит регулировать деятельность соцсетей и лишит их защиты от обвинений в клевете.

Указ предлагает новую трактовку статьи закона 1996 года, освобождающей коммерческие компании от ответственности за содержание, размещаемое на созданных ими платформах в интернете. Эксперты сомневаются в том, что президент США может своим указом прекратить действие положения закона. Большинство из них сходятся в том, что решение президента немедленно будет оспорено в суде.

Тем не менее, новая инициатива Белого дома может заставить крупнейшие технологические компании, включая Twitter, Facebook и Google, более агрессивно модерировать сообщения в соцсетях для того, чтобы избежать возможных судебных исков. "Жертвой" такой политики могут стать и твиты самого президента США.

Ранее "Твиттер" пометил два твита Трампа как не соответствующие фактам.

Times: для 5G могут создать клуб 10 стран без Китая

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Британия хотела бы создать клуб из 10 демократических стран, которые бы занимались созданием технологий мобильных сетей пятого поколения 5G, чтобы не полагаться на китайские технологии, выяснила Times.

Ранее британские службы безопасности начали расследование о степени вовлеченности китайской компании Huawei в создание сетей 5G.

Как пишет издание, Даунинг-стрит обсуждает с Вашингтоном создание клуба демократических партнеров D10, в который войдут страны "Большой семерки" плюс Австралия, Южная Корея и Индия.

В качестве варианта рассматривается возможность инвестирования в технологические компании стран-участниц. Единственными европейскими производителями компонентов инфраструктуры 5G являются Nokia и Ericsson. Как считают эксперты, эти компании не смогут предложить аппаратуру 5G так же быстро или дешево, как Huawei.

Источник издания в Уайтхолле сказал: "Нам нужны новые участники рынка. По этой причине мы в свое время выбрали Huawei".

openDemocracy: США профинансировало армянский сайт с фейками о коронавирусе

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Правительство США выделило финансовые средства армянскому интернет-сайту, занимающемуся распространением опасной дезинформации о пандемии коронавируса, выяснил новостной портал openDemocracy. Сайт, в частности, призывает жителей Армении в будущем отказаться от программ вакцинации, называя разрабатываемые сейчас вакцины биологическим оружием.

В мае второй по популярности статьей Medmedia стала материал, в котором содержалась ложная информация о том, что некий морг якобы предлагал 100 тыс. драмов (205 долларов) родственникам умерших, если те согласятся написать в свидетельстве, что причиной смерти стал Covid-19. В других статьях Covid-19 называется "фейковой пандемией".

Сайт Medmedia.am был запущен в прошлом году с помощью гранта Госдепартамента США, который получила "Ассоциация молодых врачей Армении". Во главе проекта стоит врач Геворг Григорян, который стал известен из-за своей резкой критики министерства здравоохранения и его программ вакцинации. Также он известен своим негативным отношением к ЛГБТ. Он написал в "Фейсбуке", что "геев нужно сжигать в публичных местах" и что он всегда будет бороться с гомосексуализмом, отмечает openDemocracy.

Посольство США в Армении подтвердило изданию, что сайт Medmedia.am был создан в прошлом году по гранту, предоставленному местной неправительственной организации. Но посольство не стало подтверждать точную сумму гранта и не стало комментировать дезинформацию, опубликованную на сайте, пишет издание.

35 дней самого масштабного в России карантина

В начале апреля в Санкт-Петербурге закрыли на карантин центр травматологии и ортопедии имени Вредена, после того как в больнице обнаружили одного заразившегося коронавирусом. Взаперти оказались более 700 пациентов и сотрудников центра.

К концу вынужденного заключения в стенах больницы заразились практически все её обитатели. Как минимум двое медиков умерли. В статье нашего корреспондента Анны Пушкарской вы можете узнать о 35 днях самого масштабного в стране карантина глазами врачей и их подопечных.

Убежища для богачей

С началом пандемии появились истории о том, как богатые люди ищут надежные убежища на случай экономических катастроф и социальных волнений.

Подземные бункеры с системами жизнеобеспечения, неприступные замки и острова - это лишь часть предложений, существующих на этом рынке.

Media playback is unsupported on your device Спрятаться под землей: как супербогачи готовятся к катаклизмам

Дайджест готовили Павел Феденко и Геннадий Алашеев