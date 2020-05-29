Беспорядки в Миннеаполисе: протестующие сожгли полицейский участок

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В Миннеаполисе продолжаются беспорядки, вызванные гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в понедельник, после того как полицейский при его задержании применил удушающий прием.

В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок, где работали участвовавшие в задержании Флойда полицейские. Сотрудники участка поднялись на крышу и пытались разогнать толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

После того как полицейских эвакуировали с помощью вертолета, протестующие ворвались в здание и подожгли его, передает Fox News.

Днем ранее у полицейского участка уже происходили столкновения - протестующие пытались попасть внутрь, а полицейские перегородили вход живой цепью.

Первые протесты в Миннеаполисе начались еще днем во вторник, когда сотни людей вышли к перекрестку, где погиб Флойд.

Ночью мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил в городе режим чрезвычайной ситуации на срок до 72 часов, а губернатор штата Миннесота Тим Уолц подписал указ о привлечении к обеспечению безопасности подразделений Национальной гвардии. Об этом его попросили власти соседнего с Миннеаполисом города Сент-Пол, где также начались беспорядки.

Президент США Дональд Трамп в "Твиттере" написал, что может направить бойцов Национальной гвардии и в Миннеаполис.

"Не могу оставаться в стороне и смотреть на то, что происходит с замечательным американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие руководства. Или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль, или я направлю Национальную гвардию и сделаю все, как надо", - написал Трамп.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 мая 2020 г.

Что случилось с Джорджем Флойдом

25 мая автомобиль Флойда остановили полицейские, проверявшие информацию об использовании фальшивых банкнот.

Флойду приказали отойти от машины, полицейские говорили, что он сопротивлялся аресту. У офицеров работали нагрудные камеры, однако их записи были изъяты для расследования.

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"Офицерам удалось надеть на подозреваемого наручники, после чего они заметили, что ему плохо", - говорилось в заявлении полиции.

Опубликованное в интернете видео начинается уже с момента, на котором белый полицейский применяет удушающий прием, наступая коленом на шею задержанного.

На сделанной одним из очевидцев видеозаписи слышно, что лежащий на земле Флойд повторял: "Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!" и просил: "Не убивайте меня".

Вокруг собрались прохожие, которые призывали полицейского перестать душить Флойда и проверить у него пульс. Через некоторое время Флойд перестает двигаться, и его забирает скорая. В больницу его привезли уже мертвым.

После произошедшего четверо полицейских были уволены.