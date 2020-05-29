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Юморист Максим Галкин записал видео, в котором высмеял введенный в Москве режим прогулок, изобразив мэра города Сергея Собянина и президента России Владимира Путина.

В пятиминутном ролике, который сначала был опубликован в "Инстаграме", "Собянин" докладывает "Путину" о том, как в столице будет работать "прогулочный режим".

"Если второй дом вышел на прогулку, а первый еще не отгулял свое, то первый платит штраф за второй дом в размере минимальной заработной платы в расчете по одному штрафу на жителя подъезда, а именно за каждого второго жителя каждого третьего подъезда, который не отгулял после трех часов прошедших суток, начиная со вторника", - объясняет "мэр".

"Путин" хвалит продуманность плана мэрии, не одобряя лишь идею массовых прогулок москвичей на площадях. Кроме того, "президент" предлагает изменить название режима - "График, чтобы подышать свежим воздухом" на "График, чтобы подышать свободно. Через день".

Ролик быстро стал вирусным в соцсетях. За ночь он собрал около 200 тысяч просмотров на канале Галкина в YouTube. А днем в пятницу новости о пародии стали исчезать с сайтов многих российских СМИ - на это обратило внимание издание The Bell.

Media playback is unsupported on your device От Дудя до Галкина: кто и как поддержал Павла Устинова

Галкин не стал комментировать Би-би-си свою пародию на Собянина и Путина. "Законченное высказывание", - ответил он корреспонденту Би-би-си.

Русская служба Би-би-си вспоминает, как Галкин шутил о цензуре, критиковал российские законы и поддерживал фигурантов громких уголовных дел.

Поддержка Ивана Голунова и Павла Устинова

Летом 2019 года Галкин выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, арестованного по делу о наркотиках.

"Я всецело поддерживаю освобождение Ивана Голунова. Он не мой друг, я не журналист, не его коллега. Но такое количество достойных журналистов, к мнению которых я прислушиваюсь, которым я доверяю, высказались в его поддержку и говорят о сфабрикованности дела - вот это количество меня убеждает в том, что они правы, и я считаю, что Иван должен быть освобожден, и задержан он был незаконно", - сказал Галкин в видеообращении.

После масштабной общественной кампании в защиту Голунова его уголовное преследование было прекращено, а в январе 2020 года полицейским, участвовавшим в задержании журналиста, предъявили обвинения в фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.

Осенью Галкин поучаствовал в еще одной общественной кампании - в поддержку фигуранта "московского дела", начинающего актера Павла Устинова. Молодого человека осудили на три года за то, что сотрудник Росгвардии вывихнул себе плечо при его задержании.

Юморист снова записал видеообращение и выложил его у себя в соцсетях. "Я не думаю, что это вообще по-мужски - подавать в суд за то, что тебе вывихнули плечо. Это все равно, что фигурист будет подавать в суд на лед за то, что поскользнулся и упал. Мне кажется, вот эта вся история со сроком Павлу Устинову - это колоссальная репутационная потеря", - заявил Галкин.

Через несколько дней после вынесения приговора Устинову прокуратура сама обжаловала решение суда, а затем наказание было заменено на год условно.

Про цензуру и пропаганду на российском телевидении

В октябре 2019 года во время концерта в Новосибирске Галкин заявил, что на российское телевидение вернулись советские времена "в худшем смысле слова".

"У нас с точки зрения телевидения советские времена вернулись. В худшем смысле слова, потому что нам не дают времени обмозговать. Разжевывают сразу, говорят - это враги, это нет, вы туда, вы - сюда. Мы сидим, боимся, что нам дадут коленом в челюсть. Но в принципе, я хочу вам сказать, пока что хотя бы на концертах можно говорить, что хочешь", - сказал он.

Отдельно юморист обратил внимание на сюжеты о событиях на Украине: "Такое ощущение, что у нас все наладилось и осталось только вот украинцам помочь".

Высказывания Галкина не понравились завсегдатаям российских политических ток-шоу. Так, ведущий телеканала "Россия" Владимир Соловьев призвал юмориста поспособствовать тому, чтобы телевидение соответствовало его "представлению о прекрасном", а ведущий программы "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин предположил, что Галкин "страдает из-за того, что не получил звания народного артиста".

Про сроки Путина на посту президента

На том же концерте в Новосибирске Галкин пошутил о несменяемости Путина на посту президента. "Люди думают уже, что это не должность, что сама должность называется Путин. И на Путине может быть только Путин", - сказал он.

Кроме того, отметил юморист, Путин мог бы участвовать в дебатах с самим собой, потому что других соперников у него нет, а оппозиционер Алексей Навальный не может ходить на дебаты, потому что "все время сидит".

Путин ответил на слова Галкина во время одного из интервью, которые весной 2020 года выходили в рамках проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Журналист агентства Андрей Ванденко поинтересовался у Путина, не думал ли он в 2008 году о том, что его пребывание в должности президента может затянуться, и упомянул шутку Галкина о том, что Путин - это уже не фамилия, а профессия.

"Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы", - сказал Путин.

Критика резонансных российских законов

В 2017 году в интервью изданию "Медуза" Галкин заявил, что в России много законов, которые он не поддерживает. В качестве примера он привел закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

"Таких законов, правда, очень много. Конечно, большинство из них я воспринимаю абсолютно негативно. Это какие-то перегибы. Вот, например, закон о пропаганде гомосексуализма. Я считаю смешным говорить о том, что гомосексуалисты в России распоясались, - у нас самые забитые гомосексуалисты, одни из самых забитых в мире. Я сейчас говорю даже не об их правах, а вообще об их существовании", - сказал он.

При этом юморист добавил, что воспринимает такие законы "как один из способов отвлечь внимание людей от реальных проблем". "Обсудить людей с нетрадиционной ориентацией ведь гораздо интереснее, чем курс доллара и движение нашей экономики", - отметил он.

О протестах из-за планов властей возвести храм на месте сквера

В You-Tube-программе "А поговорить", вышедшей в декабре 2019 года, Галкин заявил, что в России "многие вещи не зависят от твоего желания работать, трудиться и так далее", а от произвольных решений властей. В этой связи он упомянул еще одну актуальную тему лета 2019 года - протесты против храма в Екатеринбурге.

"Какая связь с личной волей человека - вот в Екатеринбурге, если церковь хочет строить храм там, где у людей сквер? Ну при чем тут добрая воля каждого человека и его трудолюбие, когда есть какое-то волюнтаристское решение снести сквер и построить там храм? - сказал Галкин.

После массовых протестов в ситуацию в Екатеринбурге пришлось вмешаться Владимиру Путину, который предложил устроить опрос на тему собора среди местных жителей. В итоге сквер, за который боролись екатеринбуржцы, исключили из списка площадок для строительства храма.