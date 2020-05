Конфликт обостряется: "Твиттер" скрыл твит Трампа, сочтя его оправданием насилия

Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Твиттер" обвинил президента США Дональда Трампа в нарушении установленных соцсетью правил, запрещающих прославление насилия.

Спорная запись была не удалена, но скрыта и заменена словами: "Этот твит нарушает правила "Твиттера" касательно прославлении насилия. Однако "Твиттер" решил, что в интересах общества этот твит может остаться в общем доступе".

Кликнув на "View" справа от этого сообщения, пользователь увидит оригинальный твит Дональда Трампа.

Пользователи не могут "лайкать" твит Трампа, отвечать на него или распространять его без собственного комментария. Возможность ретвитнуть его с комментарием сохраняется.

О чем спор?

В ходе акций протеста в Миннеаполисе, последовавших за гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук стражей порядка, толпа захватила и сожгла полицейский участок.

Президент написал, что может направить Национальную гвардию в Миннеаполис, если там не прекратятся беспорядки, и добавил вслед: "Когда начинается мародерство, начинается стрельба". Именно эти слова социальная сеть сочла оправданием или прославлением насилия.

"Данный твит нарушает нашу политику касательно прославления насилия в свете исторического контекста этой фразы, ее связи с актами насилия и риском того, что она может спровоцировать аналогичные действия сегодня", - говорится в заявлении администрации "Твиттера".

Исторический контекст, на который ссылается "Твиттер", заключается в том, что Трамп процитировал широко известную в Америке фразу, сказанную в конце 1960-х годов шефом полиции Майами Уолтером Хэдли ("When the looting starts, the shooting starts") в ответ на обвинения в избыточном использовании его полицейскими силы в черных кварталах.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Протесты в Миннеаполисе вылились в беспорядки и насилие

"Мы приняли меры, чтобы не провоцировать насилие, но сочли важным сохранить доступ к твиту с учетом того, что он имеет прямое отношение к текущим событиям, имеющим важное значение для общества", - заявила администрация соцсети.

"Это самый смелый и рискованный шаг, на который когда-либо шел "Твиттер", да и любая другая соцсеть", - говорит Карл Миллер, сотрудник Центра анализа соцсетей британской аналитической компании Demos.

Еще один шаг в конфликте

Сопровождать записи своими предупреждениями вместо того, чтобы удалять их, если они принадлежат крупным публичным персонам - официальная политика "Твиттера" с середины 2019 года. Но к Дональду Трампу она до сих пор не применялась.

Тот же текст президент разместил в "Фейсбуке". Там он доступен без всяких комментариев.

Нынешний инцидент - еще один шаг в конфликте между Белым домом и "Твиттером".

Несколькими часам ранее президент подписал исполнительный указ, ослабляющий юридический иммунитет соцсетей. Он не имеет немедленной силы, но кладет начало процессу, который может в итоге иметь серьезные правовые последствия.

27 мая "Твиттер" пометил запись Трампа о возможности фальсификаций при голосовании по почте как недостоверную. Президент в ответ обвинил соцсети в нарушении свободы слова.

Переждать бурю или следовать правилам?

Рори Селлан-Джонс, корреспондент Би-би-си по новым технологиям

Несколько лет "Твиттер" противостоял требованиям относиться к Трампу как к любому пользователю и заставить его соблюдать действующие для всех правила. В среду он сделал первый маленький шаг, сопроводив президентский твит предложением пройти по ссылке и "узнать факты".

После этого у компании была альтернатива: затаиться и переждать бурю, либо продолжать следовать установленным правилам. Теперь очевидно, что выбрана вторая линия поведения.

Если бы это был любой другой пользователь, его твит был бы вообще удален, а возможно, и аккаунт заблокирован.

Похоже, теперь для обеих сторон конфликта нет пути назад. Впереди большая битва за пределы свободы слова и права соцсетей модерировать записи.