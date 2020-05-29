У здания МВД на Петровке снова задержали участников пикетов. Среди них - мундепы и журналисты

Правообладатель иллюстрации MBKH Media Image caption Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр были задержаны второй раз за сутки

Возле здания московского управления МВД на Петровке задержали участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара. Среди задержанных - депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, а также ряд муниципальных депутатов-"яблочников" и несколько журналистов.

По информации СМИ и телеграм-каналов, задержаны в том числе сотрудник портала "Росдержава" Павел Цибуляк, авторы канала "Другое Мнение" и журналисты "Эха Москвы". Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, для которых это уже второе задержание за сутки.

При этом в Союзе журналистов отметили, что на этот раз Плющев и Фельгенгауэр пришли не участвовать в акции, а освещать ее, в связи с чем их задержание в союзе считают незаконным.

Также среди задержанных - бывший фигурант "московского дела" Самариддин Раджабов.

Как сообщает пресс-служба "Яблока", были задержаны муниципальные депутаты Юлия Галямина, Андрей Морев, Елена Филина, Кирилл Гончаров и Владислав Неймар из партии "Яблоко".

По данным портала "МБХ медиа", всего были задержаны не менее 25 человек. Власти число задержанных пока не называют. Полиция утверждает, что акция была незаконной из-за режима повышенной готовности, введенного в Москве.

Как сообщает телеграм-канал "Автозак LIVE", одному из задержанных стало плохо в автозаке, его увели сотрудники скорой помощи. Также сообщается, что некоторые из задержанных на момент задержания еще не успели встать в пикеты.

Муниципальный депутат Елена Филина сообщила "МБХ медиа", что задержанные на одиночных пикетах мундепы вновь выйдут на Петровку с требованием в срочном порядке рассмотреть апелляцию на арест Азара.

Третий день пикетов

Первым на пикете у Петровки, 38 задержали активиста Виктора Немытова. Это случилось днем 26 мая - активист вышел к зданию московской полиции с одиночным пикетом в поддержку арестованного ранее основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

После задержания Немытова на пикет вышли еще несколько человек, в том числе специальный корреспондент "Новой газеты" и муниципальный депутат московского района Хамовники Илья Азар. Его задержали. Также в полицию доставили координатора "Открытой России" Татьяну Усманову и администратора "Автозак Live" Максима Кондратьева.

На Азара составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции). Она предполагает наказание в виде штрафа от 150 до 300 тысяч рублей либо арест до 30 суток. Из полиции Азара отпустили с обязательством о явке в суд. Утром 28 мая Тверской суд Москвы арестовал его на 15 суток.

В четверг на пикетах в поддержку Азара были задержаны главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, журналисты "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, а также несколько других активистов. Сами участники акции говорили, что им удалось простоять с табличками всего несколько секунд.

Немытов, ставший первым задержанным, первоначально тоже получил арест на 15 суток за проведение одиночного пикета. Однако в пятницу его после рассмотрения апелляции освободил Мосгорсуд.

Как сообщает портал "Апология протеста" со ссылкой на его адвоката, суд переквалифицировал действия Немытова с повторного нарушения законодательства о митингах на нарушение режима самоизоляции (статья 20.6.1 КоАП) и оштрафовал на 20 тысяч рублей, однако сразу освободил от оплаты.