Каннабис на алтаре. В древнем иудейском храме обнаружены психоактивные вещества

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Храм в Араде считается уменьшенной копией храма Соломона

Каннабис мог использоваться в иудейских богослужениях эпохи Первого Иерусалимского храма - на это указывает находка израильских археологов. Хорошо сохранившиеся остатки вещества были найдены на алтаре при раскопках храма в Араде в пустыне Негев.

Эта находка может стать важным аргументом в спорах, использовался ли каннабис в иудаизме. До сих пор такая гипотеза оставалось недоказанной.

Ученые обнаружили каннабис и ладан на алтаре храма в Араде. Он был возведен около 2,7 тыс. лет назад и являлся частью крепости, защищавшей южную границу Иудейского царства. В остатках растениях сохранился тетрагидроканнабинол (THC) - психоактивное органическое соединение, главное действующее вещество в каннабисе.

Исследование было опубликовано в археологическом журнале Тель-Авивского университета. Каннабис могли возжигать, чтобы создавать чувство опьянения среди верующих, считают ученые. Это первое доказательство использования психотропных веществ в иудейском богослужении.

Авторы находки считают, что речь может идти не только о региональной практике - храм в Араде, возможно, является уменьшенной копией Первого Иерусалимского храма, или храма Соломона (950-586 гг. до н.э.). Поэтому они предполагают, что и использование каннабиса могло практиковаться в Иерусалиме.

Храм в Араде был обнаружен израильскими археологами в 1960-х годах. Современные исследователи нашли при раскопках два алтаря из известняка.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Модель храма Соломона

Именно на них сохранились ладан и каннабис, рассказали авторы исследования в интервью газете Haaretz. Ладан был найден на одном алтаре, а тетрагидроканнабинол (THC), каннабидиол (CBD) и каннабинол (CBN) - на другом.

Сейчас на месте Первого и Второго иерусалимских храмов стоит исламский храмовый комплекс Купол Скалы и мечеть Аль-Акса.

Археологам они не доступны, и исследование богослужебной традиции иудаизма эпохи Первого и Второго храма ведется через изучение других храмов тех времен.