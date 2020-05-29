В Латвии закрывают последний выпуск ТВ-новостей на русском языке

Правообладатель иллюстрации LTV Image caption В заявлении Латвийского телевидения сказано, что решение о закрытии русскоязычного вещания стало для него неожиданным

Со следующего года в Латвии перестанет выходить в эфир единственный в стране выпуск телевизионных новостей на русском языке, который производит телеканал LTV-7. Эксперты видят в этом угрозу демократии, а на фоне пандемии - еще и безопасности общества. Однако надзорный орган настаивает: у русскоязычных новостей были невысокие рейтинги, а информировать национальные меньшинства можно и через интернет.

О закрытии русскоязычных теленовостей Латвийского общественного телевидения объявил глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш, сообщает агентство LETA.

По его словам, с января 2021 года русская служба LTV перейдет на вещание в интернете. Аболиньш не уточнил, идет ли речь о сокращениях среди сотрудников телеканала и как будет выглядеть обновленное интернет-вещание. Русская служба Би-би-си попросила Национальный совет по электронным СМИ прокомментировать ситуацию и ждет ответа.

При этом на самом латвийском общественном телевидении о решении закрыть русскоязычный выпуск новостей узнали из СМИ. "Финансового обеспечения этого проекта нет, - сказал член правления LTV Ивар Приеде. - Эта ситуация абсурдна с точки зрения конкуренции - о решениях, которые влияют на всю организацию, нельзя узнавать из других СМИ".

Как сообщает агентство LETA, Аболиньш указал на то, что телевизионные рейтинги выпуска "могли бы быть выше". Он также отметил: принимая во внимание "качество журналистики", информировать национальные меньшинства можно и через интернет.

По данным компании Kantar, в феврале рейтинг русскоязычных новостей на LTV-7 составлял 1,1%, то есть, каждый выпуск смотрели около 20 тыс. человек. В апреле, на фоне пандемии, аудитория выросла: во-первых, новости на LTV-7 смотрели уже примерно 30 тысяч человек, во-вторых, этот же выпуск был передан для бесплатной трансляции нескольким частным каналам Латвии.

Медиа-регулятор объяснил это необходимостью информировать пожилых людей, которые не только привыкли получать информацию на русском языке, но и традиционно делают это при помощи телевидения, а не, например, интернета. Доля русскоязычного населения в Латвии составляет около 40%.

Выгодно Путину?

До марта 2020 года ТВ-новости на русском языке производил также коммерческий канал ПБК. Однако собственники объявили о закрытии программы, объяснив это экономическим давлением со стороны властей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На общественном ТВ Латвии скоро не будет русскоязычного выпуска новостей

За несколько месяцев до этого власти Латвии запретили материнской компании ПБК ретранслировать девять российских телеканалов. Причиной называлась их связь с российским бизнесменом Юрием Ковальчуком, против которого Европейский союз ввел санкции. Потом в отношении владельца ПБК был начат уголовный процесс.

По словам политолога Филиппа Раевского, закрытие последнего выпуска теленовостей на русском языке приведет к изоляции некоторых русскоязычных жителей страны.

"Была какая-то связь [между государством и русскоязычной аудиторией], а теперь появится часть общества, живущая в другом информационном пространстве и не понимающая, что происходит вокруг. Им будет проще преподнести некачественную информацию", - сказал Раевский Русской службе Би-би-си.

"Кому это выгодно? Кремлевским СМИ! На месте Путина я бы наградил главу совета", - сказал Русской службе Би-би-си оппозиционный депутат латвийского парламента Борис Цилевич.

"Враждебная информация"

Власти страны уже не в первый раз говорят о необходимости перевести русскоязычные новости LTV-7 в интернет. Политики из правящей коалиции настаивают на том, что доля русского языка в информационном пространстве Латвии должна уменьшиться.

"Законодатели должны обеспечить жителям Латвии доступ к такой телевизионной программе, которая усиливает принадлежность к европейской культуре", - заявил недавно президент Латвии Эгил Левитс.

Впрочем, еще шесть лет назад, после аннексии Крыма Россией в 2014 году, власти Латвии направили Латвийскому телевидению 682 тыс. евро для русскоязычного вещания. LTV-7 значительно расширило новостной блок и выпустило сразу несколько новых информационных программ на русском языке.

Тогда правительство Латвии сочло нужным противодействовать российскому информационному потоку, который латвийские спецслужбы откровенно называли враждебным.