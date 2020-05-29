В России 24 июня будет в 2020 году нерабочим. В этот день пройдет парад Победы

Правообладатель иллюстрации Zuma/Tass Image caption Парад Победы не состоялся 9 мая из-за эпидемии коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня в российских городах военных парадов и салюта в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, этот день – среда – объявлен нерабочим с сохранением заработной платы.

Министерству обороны совместно с высшими должностными лицами регионов поручено определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта. В Москве и других городах салют должен состояться в 22 часа по местному времени, говорится в указе.

Во вторник Путин распорядился провести парад Победы 24 июня. Он должен был состояться 9 мая, но был отложен на неопределенный срок из-за пандемии Covid-19 – в этот день была проведена только воздушная часть парада.

Путин также предложил провести акцию "Бессмертный полк" 26 июля, в день ВМФ. При этом он не исключил, что акция может быть перенесена на более позднюю дату, если провести ее не позволит эпидемиологическая обстановка.

Во время видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу Путин также сообщил, что пик распространения коронавируса в России пройден. При этом он приказал исключить любые риски для здоровья участников парада Победы в Москве и других городах.

Мэр Москвы Сергей Собянин на следующий день доложил Путину, что столица полностью готова к репетиции парада. При этом накануне он сообщил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.

"Красная площадь имеет свои ограничения. Всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная”, - пояснил мэр в эфире телеканала "Россия 24".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что пока рассылка приглашений на парад идет только главам государств СНГ, однако круг приглашенных может расшириться.

"Были контакты с французской стороной. Пока исходим из принципа по главам государств СНГ. Но все остальное уже по ситуации, по ходу дорабатывается", - говорил он.

На данный момент приглашение уже приняли президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Сербии Александр Вучич.