В Беларуси задержан популярный критик Лукашенко. Кто такой и откуда взялся?

Правообладатель иллюстрации Nasha Niva Image caption Блогер Тихановский руководит группой по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской, его жены

Сергей Тихановский, популярный блогер критикующего белорусские власти YouTube-канала "Страна для жизни", и девять его сторонников были задержаны с применением силы на разрешенном в период предвыборной кампании пикете в Гродно.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа, сейчас в стране проходит сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты - подписи граждан собирают 15 зарегистрированных центризбиркомом претендентов.

Блогер Тихановский руководит группой по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской, его жены. Выдвижение его самого заблокировал ЦИК: Тихановский отбывал административный арест и не мог лично зарегистрировать свою инициативную группу.

За неполную неделю выдвижение кандидатом в президенты Тихановской поддержали более 10 тысяч человек. Ставить подписи граждане собираются, увидев логотип канала "Страна для жизни" и огромный тапок с лозунгом "Стоп таракан!" (по утверждению критикующего власти Тихановского, лозунг родился спонтанно, "из народных масс").

К подписным столам в центре Минска в минувшие выходные выстроились несколько тысяч человек, в областном Могилеве желающие поставить подпись ждали своей очереди несколько часов, свидетельствуют очевидцы.

Правообладатель иллюстрации nn.by Image caption На площади перед горисполкомом Могилева долго ждали очереди поставить подпись за критиков президента Лукашенко

Что случилось в Гродно

В пятницу в Гродно, на западе Беларуси, Тихановский и активисты канала "Страна для жизни", как и в других городах, в течение нескольких часов вели стрим со сбора подписей и общались с собравшимися.

Люди высказывали недовольство действиями властей в период пандемии коронавируса, низкими зарплатами, призывали Лукашенко оставить президентский пост после 26 лет правления, скандировали "Стоп таракан! " и "Жыве Беларусь!"

После восьми вечера Тихановского стала хватать за одежду некая женщина, требуя показать жену и возмущаясь сбором людей в период коронавирусной опасности.

Блогер попробовал увернуться, но к нему тут же бросились два милиционера в форме. Собравшиеся заслонили Тихановского - и один из милиционеров тут же оказался лежащим на асфальте.

Из припаркованных неподалеку восьми микроавтобусов выбежали люди в штатском и омоновской форме, силой потащили в свои машины Тихановского и попавшихся под руку граждан. "Это провокация", - успел сказать Тихановский.

Граждане начали осуждать женщину, из-за которой все началось, а та отвернулась и показала им свой зад.

Несколько десятков человек прошли к зданию областного управления МВД, где им сообщили, что Тихановский и еще девять граждан задержаны для разбирательства.

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Как сообщает издание Hrodna.life, сотрудника милиции, пострадавшего во время сбора подписей на Советской площади, доставили в областную больницу скорой помощи. Врачи обнаружили у милиционера ушиб передней брюшной стенки, но не госпитализировали.

К врачам, по сведениям издания, обратился еще один сотрудник милиции, но никаких телесных повреждений у него обнаружено не было.

Правообладатель иллюстрации Ruslan Kulevich/Hrodna.life

Внезапный лидер

Александр Лукашенко претендует на шестой президентский срок, президентскую кампанию в Беларуси называли предсказуемой, пока о своем намерении побороться за пост главы государства не заявили банкир Виктор Бабарико, дипломат и создатель белорусского "Парка высоких технологий" Валерий Цепкало и блогер Тихановский - формально отодвинутый сейчас на роль помощника своей жены, претендующей на статус кандидата.

Официальных опросов о популярности возможных кандидатов не проводится, но команда Тихановского лидирует в интернет-рейтингах и опросах независимой прессы.

"Взрыв популярности Тихановского показывает, что заряд недовольства правлением Лукашенко мощен, - рассуждает аналитик "Белорусских новостей" Александр Класковский. - Автор YouTube "Страна для жизни" умело задевает нужные струны в душах тех, кому надоела безнадега существования при Лукашенко. Сейчас у многих, похоже, настрой "хоть кто, лишь бы не Лукашенко".

Тихановскому 41 год, около 15 лет он занимался предпринимательством в сфере видеосъемок. Видеоблог "Страна для жизни" он завел весной прошлого года.

Клипы с таким же названием - "Страна для жизни" - распространяло и белорусское телевидение. В отличие от официальных телевизионных, клипы Тихановского на YouTube-канале рассказывали о коррупции, всевластии чиновников, недовольстве людей.

Во время поездок по белорусским городам стримы Тихановского собирали людей, которые резко высказывались о действующей власти. Видео под названием "Женщина сказала всю правду про Лукашенко из г. Глубокое" собрало около 900 тысяч просмотров. Блог Тихановского стал популярным.

Блогера, собиравшего вокруг себя недовольных, задержали по обвинению в организации несанкционированных массовых мероприятий. 6 мая ему дали 15 суток административного ареста.

По сообщениям правозащитников, кроме Тихановского задержаниям, штрафам и административным арестам подверглись около 100 его сторонников и участников стримов по всей стране.

Правообладатель иллюстрации Ruslan Kulevich/Hrodna.life Image caption К врачам в Гродно, по сведениям СМИ, обратились двое сотрудников милиции

Находясь под арестом, Тихановский получил еще два административных срока за "массовые мероприятия" во время стримов - еще на 30 суток, отбывать которые его могут отправить в любое время.

В Минске спорят о Тихановском, популярность которого, похоже, затмила белорусскую оппозицию, умеренных и радикальных критиков властей.

Блогер не ассоциирует себя с оппозиционными движениями, хотя принимал участие в организованных оппозицией акциях против интеграции с Россией в конце прошлого года и брал интервью для своего канала у оппозиционных лидеров Николая Статкевича и Павла Северинца.

Тихановский заявляет, что против вражды с Россией, что в Беларуси "нет никаких бандеровцев", готовых к воинственному национализму. Он говорит о мирном протесте, но не исключает, что, добиваясь своего, людям придется выйти на площади.

Эксперты отмечают, что Тихановский не сформулировал четкой политической программы. А сам блогер в интервью объясняет, что ставит своей целью не приход к власти, что хочет "вернуть народу право выбора", право на достойную жизнь.

Правообладатель иллюстрации Ruslan Kulevich/Hrodna.life

"У нас конституция не под женщину"

Интервью Тихановского российскому "Коммерсанту" Лукашенко в пятницу прокомментировал так: "Это вроде независимая газета в России. Но мы знаем, кто ее финансирует… Якобы интервью берет у одного шелудивого, иначе на назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует".

"Он даже не кандидат в президенты, за жену там радеет. Понимает же, что за жену никто не проголосует в Беларуси, - добавил он. - У нас конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по конституции президент обладает сильной властью".

Ранее Лукашенко пообещал жестко разобраться с блогерами и каналами, которые критикуют власти и "распространяют фейки".

Выступая в пятницу на Минском тракторном заводе, Лукашенко пригрозил и заявившему об участии в выборах Бабарико: "Ему впору подумать, где будет работать после выборов". А возможному кандидату Цепкало, который когда-то работал помощником Лукашенко, намекнул, что имеет на него компромат: "Надо - скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом".

Кто из претендентов соберет положенные по закону 100 тысяч подписей в свою поддержку и будет зарегистрирован в качестве соперника Лукашенко, станет известно в начале июля.