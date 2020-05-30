Коронавирус в России: власти отложили публикацию данных о смертности

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Сотрудник московской больницы им. Семашко проходит санобработку перед выходом из "красной зоны"

В России отложили публикацию данных о смертности в стране за апрель, в Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом, в Роспотребнадзоре подготовили рекомендации, как открывать храмы в условиях пандемии. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Рекордное число смертей от коронавируса в Москве

В Москве скончались еще 78 пациентов с коронавирусом, сообщили в пятницу вечером в городском оперативном штабе. Это рекордная суточная смертность за время пандемии. Число умерших в столице увеличилось до 2 408, число выявленных случаев Covid-19 - до 175 829.

Днем ранее суточный прирост летальных случаев в Москве составил 76 пациентов, а предыдущий максимум умерших был отмечен 17 мая - 77 человек.

К утру пятницы в России также было зарегистрировано рекордное число смертей - за сутки умерли 232 человека (на 58 больше предыдущего максимума). Общее число жертв коронавируса в стране достигло 4 374. За сутки было выявлено 8 572 новых случая заражения. Впервые за четыре дня число заболевших оказалось больше числа выздоровевших.

Публикацию данных о смертности отложили

В России в пятницу не стали публиковать данные о смертности за апрель. Это связано с отсутствием информации по некоторым регионам из-за нерабочих дней, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет федеральный оперативный штаб.

"29 мая мы должны были опубликовать официальные данные по статистике естественного движения населения, куда относятся все показатели и рождаемости, и смертности, и браков, и разводов, и ряд других показателей, но в связи с тем, что с 25 марта по 11 мая были объявлены нерабочими днями и функционировали только те сферы, которые обеспечивали жизнеобеспечение, в отдельных регионах страны органы записи актов гражданского состояния также на работали, и соответственно не имели возможность вводить данные в систему единой государственной регистрации актов гражданского состояния", - объяснила Голикова.

Данные за апрель опубликуют 15 июня, сообщили РБК в пресс-службе Росстата. "Распространение новой коронавирусной инфекции внесло коррективы в работу Росстата", - сказали там. Публикации за май и июнь будут сдвинуты на аналогичный срок, вернуться к привычному графику публикаций в Росстате пообещали к сентябрю.

Публикация статистики о смертности ранее привела к скандалу. Западные СМИ на основании этих цифр предположили, что в России могут скрывать данные о жертвах Covid-19. Российские власти в свою очередь выступили с обвинениями в адрес западных СМИ.

Голикова была среди тех, кто настаивал, что в России не скрывают масштаб пандемии. "Мы никогда не манипулировали официальной статистикой. Ежемесячно в Российской Федерации публикуется статистика по смертности по основным причинам. Такая статистика за апрель будет в конце мая", - обещала она в середине месяца. Минздрав же объяснял относительно низкую смертность от коронавируса в России "быстротой оказания помощи".

Накануне стало известно, что число умерших из-за коронавируса в Москве за апрель скорректировано с 639 до 1 561. Столичные власти впервые учли бессимптомных пациентов в публичной статистике смертности от Covid-19. В мэрии ссылаются на рекомендации Всемирной организации и советуют применять новую методику подсчета другим регионам.

"Теперь по всем регионам подсчет летальности будет проводиться по параметрам, которые применяются в Москве и по тем рекомендациям, которые дала ВОЗ", - рассказал Би-би-си руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Роспотребнадзор разъяснил, как открывать храмы

Роспотребнадзор представил рекомендации по возобновлению богослужений с участием прихожан. Открытие для прихожан храмов, мечетей, синагог и других культовых учреждений предлагается проводить в три этапа, пишет Интерфакс, ссылаясь на документ.

На всех трех этапах Роспотребнадзор рекомендует обязательное ношение масок и социальное дистанцирование - не менее чем полтора метра. Кроме того, нужно ограничить участие в богослужениях людей старше 65 лет.

При переходе региона к первому этапу снятия ограничений рекомендуется совершать богослужения внутри храма в присутствии не более одного человека на четыре квадратных метра, в храмах площадью более 400 квадратных метров допустимо одновременное нахождение до 100 человек. На втором этапе - до 200 человек. На третьем число верующих не ограничивается.

Те, кто не попал в храм, смогут находиться на прихрамовой территории с соблюдением социальной дистанции.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сказал ТАСС, что рекомендации Роспотребнадзора "представляются вполне приемлемыми". "В зависимости от того, какой этап сейчас в том или ином регионе, епархия по согласованию с местной властью будет вводить указанные меры", - заявил он.

В Подмосковье ждут открытия парикмахерских

В Подмосковье с 3 июня могут быть открыты парикмахерские. О такой возможности в пятницу объявил губернатор Андрей Воробьев.

"Со среды мы хотим открыть парикмахерские. А то что получается? Ездят люди по домам, уже какой-то подпольным бизнес получается! Нас жители просят [открыть парикмахерские] как можно быстрее", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Хотя еще накануне Воробьев сообщал, что Подмосковье не готово к открытию парикмахерских. "Пока не можем открыть торговые центры, рестораны и кафе. Салоны красоты и парикмахерские также не открываем. Кто-то сказал: красота требует жертв… Но нам они точно не нужны. Надеемся сделать это позже", - писал он во "ВКонтакте".

В Москве власти исключают открытие парикмахерских в ближайшее время. На этой неделе столичные власти разрешили с 1 июня прогулки, но только по графику, для каждого дома опубликованного на сайте мэрии. Кроме того, откроются непродовольственные магазины и частично сфера услуг - но не салоны красоты и парикмахерские.

Новых послаблений режима можно ожидать не раньше середины июня, заявила в пятницу вице-мэр Анастасия Ракова. "Я понимаю, что вывешивание графика прогулок каждого индивидуального дома может показаться мудреным. Что же будет, если истосковавшиеся по гулянию москвичи одновременно все выйдут? - сказала она. - Мы просим еще немного набраться терпения, посмотреть, как этот режим будет действовать в течение двух недель, и если мы не увидим рост заболевших, если ситуация будет только улучшаться, можно принимать последующие меры по ослаблению режима".

Штрафы за отказ от вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях России устанавливает штраф до 7 тысяч рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.

Замминистра юстиции Денис Новак сказал Интерфаксу, что "санкции не затронут большинства граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются". Штрафовать, по его словам, будут только "в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле".

Сейчас в России не предусмотрено никакого наказания за отказ от прививок.

Пандемия и Сноуден

Пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения "внесли коррективы в продление срока вида на жительство в России" бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Срок действия вида на жительство истекал 30 апреля, документы на его продление Сноуден подал в середине марта.

"Из-за введения ограничительных мер Сноудену, как и остальным обладателям ВНЖ, срок действия этого документа продлен автоматически до 15 июня, то есть его вид на жительства остается действительным. Потом будет приниматься решение о продлении срока ВНЖ на три года по заявлению Сноудена", - пояснил собеседник агентства.