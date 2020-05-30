Города США охватили протесты из-за гибели Джорджа Флойда

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция в пятницу применила слезоточивый газ во время беспорядков в Миннеаполисе, штат Миннесота

В городах США произошли столкновения протестующих с полицией из-за гибели в Миннеаполисе невооруженного афроамериканца Джорджа Флойда. Накануне был арестован один из четверых бывших сотрудников полиции, уволенных в связи со смертью Флойда. Протестующие требуют привлечь к суду остальных.

Власти заявили, что под стражу взят Дерек Шовин. Именно он применил удушающий прием против Флойда (поставил ему колено на шею), после чего тот умер.

Шовину предъявлено обвинение в убийстве третьей степени (непредумышленное убийство, связанное с применением силы). По законам штата Миннесота наказание за это преступление составляет до 25 лет лишения свободы. В отношении еще трех полицейских расследование продолжается.

Однако это не остановило протесты. Сотни людей собрались в Вашингтоне возле Белого дома, который в пятницу был на короткое время заблокирован. Они требовали справедливости в связи со смертью 46-летнего Флойда. Размахивая его фотографиями, собравшиеся скандировали: "Я не могу дышать". Это были последние слова Флойда.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Атланте, штат Джорджия, протестующий подожгли полицейскую машину около штаб-квартиры Си-эн-эн

Демонстрации проходили в Миннесоте, Нью-Йорке, Калифорнии. Ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Лос-Анджелесе, Чикаго, Денвере, Хьюстоне, Луисвилле, Фениксе, Колумбусе и Мемфисе.

В Атланте протестующие громили здания и подожгли полицейских автомобиль недалеко от штаб-квартиры телекомпании Си-эн-эн.

После нескольких часов мирных акций протеста в центре Атланты некоторые демонстранты внезапно прибегли к насильственным действиям, разбили полицейские машины, подожгли одну из них, закрасили логотип телекомпании у входа (см. твит), пишет Ассошиэйтед пресс. Толпа также забросала полицейских бутылками, скандируя: "Бросай работу".

По словам официального представителя полиции Атланты, пострадали по меньшей мере трое сотрудников полиции. Несколько человек были арестованы.

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп заявил, что по просьбе мэра Кейши Боттомс вводит режим чрезвычайной ситуации в округе Фултон, в который входит Атланта, чтобы задействовать до 500 бойцов национальной гвардии в Джорджии для защиты людей и имущества.

В Далласе полицейские использовали слезоточивый газ после того, как их забросали камнями.

Правообладатель иллюстрации LAURA FUCHS Image caption Протестующие используют молоко после применения полицией слезоточивого газа в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп назвал гибель Флойда ужасной. Он сообщил, что говорил с семьей погибшего, назвав их "потрясающими людьми".

Протесты в городах США последовали после нескольких дней мародерства и поджогов в самом Миннеаполисе. Еще во вторник там сотни людей вышли к перекрестку, где погиб Флойд. В ночь на пятницу во время третьей ночи протестов в Миннеаполисе был подожжен полицейский участок.

После этого Трамп написал в "Твиттере", что может направить нацгвардию в Миннеаполис, если там не прекратятся беспорядки: "Когда начинается мародерство, начинается стрельба". Запись не была удалена, она была скрыта и заменена словами: "Этот твит нарушает правила "Твиттера" касательно прославлении насилия".

В пятницу днем в ходе волнений был задержан репортер Си-эн-эн Омар Хименес (также афроамериканец), а также члены его съемочной группы. Они в прямом эфире рассказывали о беспорядках в городе.

Media playback is unsupported on your device Миннеаполис: задержание журналистов Си-эн-эн в прямом эфире

В то время, как Шовин был обвинен в убийстве, протестующие требуют, чтобы другие причастные к гибели Флойда офицеры также предстали перед судом.

Прокурор округа Хеннепин Майк Фриман сообщил, что "ожидает предъявления им обвинений", но не уточнил, каких именно. Действия в отношении подозреваемого в убийстве Шовин были предприняты сразу после получения доказательств, заявил он.

В свою очередь генеральный прокурор США Уильям Барр сказал, что министерство юстиции и ФБР проводят собственное расследование, "чтобы установить, не были ли нарушены федеральные законы о гражданских правах". Барр при этом назвал видео с задержанием Флойда "ужасающим" и "крайне шокирующим".

25 мая автомобиль Флойда остановили полицейские, проверявшие информацию об использовании фальшивых банкнот. Флойду приказали отойти от машины, полицейские говорили, что он сопротивлялся аресту. У офицеров работали нагрудные камеры, однако их записи были изъяты для расследования.

"Офицерам удалось надеть на подозреваемого наручники, после чего они заметили, что ему плохо", - говорилось в заявлении полиции. Опубликованное в интернете видео начинается уже с момента, на котором белый полицейский применяет удушающий прием, наступая коленом на шею задержанного. На сделанной одним из очевидцев видеозаписи слышно, что лежащий на земле Флойд повторял: "Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!"