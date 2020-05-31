В городах США вводят комендантский час после беспорядков

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Беспорядке начались в Миннеаполисе после гибели Джорджа Флойда

Губернатор штата Миннесота заявил, что протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, охватившие города США, больше не связаны с его убийством, а спровоцированы приезжими радикалами. В городах США вводят комендантский час.

Сначала в крупнейшем городе штата Миннеаполисе, а затем Вашингтоне, Атланте, Нью-Йорке и других крупных городах страны произошли столкновения с полицией, хотя под стражу был взят уволенный из полиции Дерек Шовин. Именно он применил удушающий прием против Флойда - поставил ему колено на шею. 44-летнему Шовину предъявлено обвинение в убийстве. В отношении еще трех полицейских расследование продолжается. Протестующие же требуют и их отдать под суд.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз в субботу после четырех ночей беспорядков объявил о полной мобилизации нацгвардии штата - это происходит впервые после Второй мировой войны. В своем выступлении перед прессой он сказал, что в субботу волнения могут усилиться, после того как приезжие агитаторы использовали протесты в связи с гибелью 46-летнего Флойда для того, чтобы посеять хаос.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что смерть Флойда "наполнила американцев ужасом, гневом и печалью". Он сказал об этом в телеобращении с мыса Канаверал после запуска космического корабля "Драгон". Трамп жестко осудил действия "мародеров и анархистов", заявив, что нужно лечить рану, а не распространять ненависть и хаос, и пообещал дать отпор агрессивным толпам.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сгоревший автомобиль после протестов в Миннеаполисе

По версии губернатора Уолза, контролируемая группа посторонних лиц, в том числе сторонники превосходства белой расы и члены наркокартелей, спровоцировали насилия в Миннеаполисе. Однако он не предоставил доказательств, когда его об этом попросили журналисты.

По словам губернатора, до 80% арестованных прибыли из-за пределов штата, в тюрьму округа Хеннепин попали только восемь жителей Миннесоты, и неясно, все ли они были арестованы в связи с беспорядками в Миннеаполисе.

Администрация Трампа в свою очередь продвигает версию о том, что за беспорядками могут стоять не ультраправые, а ультралевые силы. Генпрокурор США Уильям Барр заявлял, что во многих местах беспорядки организуются анархистскими и левыми экстремистскими группами. Они приезжают из-за пределов штата, чтобы пропагандировать насилие, утверждал Барр. Сам Трамп также упомянул в своем заявлении движение антифа и "другие радикальные левые группировки".

Насилие, которое выплеснулось на улицы в пятницу вечером, стало "насмешкой и притворством, что это связано со смертью Флойда, или неравенством, или историческими травмами в наших цветных сообществах", сказал губернатор Миннесоты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Люди, помогающие разбирать завалы в сгоревших и разграбленных зданиях в Миннеаполисе в субботу

В пятницу вечером протестующие вступили в столкновения с полицией в Атланте, Нью-Йорке и Портленде, а в Вашингтоне был ненадолго заблокирован Белый дом.

Демонстрации распространились по крайней мере на три десятка городов, пишет New York Times.

В Миннесоте был объявлен комендантский час. В пятницу протестующие игнорировали его.

После этого губернатор Уолз объявил, что впервые в истории мобилизовал весь состав нацгвардии, имеющийся в штате. Речь идет примерно о 13 тысячах человек. В Пентагоне же заявили, что подразделения военной полиции готовы поддержать власти Миннесоты, если они об этом попросят. Губернатор отклонил это предложение, пишет New York Times.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Атланте, штат Джорджия, протестующий подожгли полицейскую машину около штаб-квартиры Си-эн-эн

В городах вводят комендантский час

Власти американских городов на фоне протестов вводят комендантский час.

В Атланте накануне было объявлено чрезвычайное положение, после чего был введен комендантский час. В этом городе протестующие громили здания и подожгли полицейских автомобиль недалеко от штаб-квартиры телекомпании Си-эн-эн.

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп заявил, что по просьбе мэра Кейши Боттомс вводит режим чрезвычайной ситуации в округе Фултон, в который входит Атланта, чтобы задействовать до 500 бойцов национальной гвардии в Джорджии для защиты людей и имущества.

Сам Боттомс заявила: "Это не протест. Это не в духе Мартина Лютера Кинга-младшего. Вы опозорили наш город. Вы опозорили жизнь Джорджа Флойда".

Мэр Портленда Тед Уилер также объявил о введении режима чрезвычайной ситуации и комендантского часа на фоне грабежей, пожаров и нападения на полицейский участок.

В нью-йоркском районе Бруклин протестующие вступили в столкновения с представителями власти, нападая на полицейские автомобили. Несколько офицеров полиции получили ранения, многие протестующие были задержаны.

Сообщается, что нападения на полиции происходили и в Лос-Анджелесе.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти объявил, что в городе вводится комендантский час с восьми вечера до пяти утра воскресенья.

По последним данным, комендантский час будет введены в Сиэтле, Чикаго, Кливленде и Филадельфии, об этом сообщает Си-эн-эн.

Что было в субботу

В Филадельфии мирная демонстрация протеста обернулась насилием, по меньшей мере 13 полицейских получили ранения, передает Ассошиэйтед пресс. Протестующие в этом городе распылили граффити на статую бывшего мэра, пытались свергнуть ее и поджечь (этого человека критиковали за дискриминацию меньшинств).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На мирные демонстрации протестующие выходят с плакатами "Жизнь чернокожих имеет значение"

В Солт-Лейк-Сити губернатор Юта задействовал нацгвардию штата после того, как в центре города в субботу днем произошли беспорядки. Протест начался мирно, но затем группа людей перевернула полицейскую машину и подожгла ее. Демонстранты также кидали яйца в управление полиции.

Национальная гвардия будет задействована в Техасе и Колорадо.

В Сиэтле тысячи людей собрались в центре города на мирную демонстрацию, а вечером полиция применила перцовый газ, когда начались беспорядки, пишет Ассошиэйтед пресс. Проводились аресты.

Несколько сотен человек в субботу снова собрались недалеко от Белого дома в Вашингтоне. Химический спрей полиция была вынуждена применить и в нью-йоркском Бруклине, хотя все начиналось как мирное шествие.

"Я не могу дышать"

Протесты в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими. 25 мая они остановили его машину на перекрестке. Флойда подозревали в использовании фальшивых банкнот. Полиция получила телефонный звонок из продуктового магазина о том, что покупатель заплатил поддельной купюрой в 20 долларов.

При задержании Флойд упал на землю, сказав, что страдает клаустрофобией. При задержании офицер Шовин встал коленом на горло Флойда. Полицейские, которые уже уволены, утверждали, что Флойд оказывал сопротивление.

На видеозаписи, которая всколыхнула Америку, слышно, как Флойд говорит: "Пожалуйста, я не могу дышать" и "Не убивай меня". Он был доставлен в больницу, через час врачи объявили, что он умер.

Предварительное вскрытие не выявило признаков удушения. Судмедэксперт отметил, что у Флойда были сердечные заболевания.