В России выявили 8 952 новых случая заражения коронавирусом

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В России выявлено 8 952 новых случая заражения коронавирусом - на 380 больше, чем днем ранее, сообщил оперативный штаб. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве - 2367.

Всего, по официальным данным, с начала пандемии в стране заболело 396 575 человек.

За сутки скончался 181 пациент, общее число жертв коронавируса достигло 4555.

За прошедшие сутки, как указывает штаб, полностью выздоровели 8 212 человек.

В пятницу вечером стало известно, что в Москве от Covid-19 скончались еще 78 пациентов. Это рекордная суточная смертность за время пандемии.

Число умерших в столице увеличилось до 2 408, число выявленных случаев Covid-19 - до 175 829.

Днем ранее суточный прирост летальных случаев в Москве составил 76 пациентов, а предыдущий максимум умерших был отмечен 17 мая - 77 человек.

Накануне российские власти утверждали, что эпидемия в стране идет на спад.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коэффициент распространения коронавируса в России составляет меньше единицы, а темпы прироста заболевших сократились в 11,8 раза с начала апреля.

"Мы каждый день наблюдаем за количеством прирастающих новых случаев, и, конечно, все очень надеемся, что темпы прироста будут снижаться. Но хочу сказать, что снижение этих темпов прироста будет полностью зависеть от нас, от того, насколько дисциплинированно мы будем относиться к себе и своим близким", - сказала Голикова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что эпидемиологический процесс идет на необратимое снижение.