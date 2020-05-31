Трамп решил отложить саммит G7 до осени и пригласить Россию

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп сделал заявление на борту Air Force One, возвращаясь в Вашингтон с мыса Канаверал, штат Флорида

Президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает саммит G7, который он хотел провести уже в конце июня, и предлагает расширить список стран, приглашенных для участия в ним - речь идет о России, Австралии, Южной Кореи и Индии. Саммит, по замыслу Трампа, должен сигнализировать о стабилизации ситуации с коронавирусом.

Разговаривая с журналистами на борту своего самолета во время возвращения в Вашингтон с мыса Канаверал во Флориде, где состоялся запуск космического корабля "Драгон" с астронавтами НАСА Дагом Херли и Робертом Бенкеном на борту, Трамп сказал, что считает "Большую семерку" в ее нынешнем формате "очень устаревшей группой стран".

"Я откладываю это [саммит], поскольку я не чувствую, что G7 должным образом представляет то, что происходит в мире", - сказал президент США.

Агентство Рейтер называет это поворотным моментом для Трампа, который стремился принять группу крупных промышленно развитых стран в Вашингтоне в качестве демонстрации того, что США возвращаются к нормальной жизни после эпидемии коронавируса. Жертвами вируса стали уже более 103 тысяч американцев.

20 мая Трамп впервые заявил, что уже в июне хотел бы провести очный саммит G7. Он указывал на то, что саммит будет сигнализировать миру на стабилизацию ситуации с коронавирусом. Помимо США в "Большую семерку" входят Канада, Британия, Германия, Франция, Италия и Япония.

Сейчас Трамп заявил, что намерен отложить саммит по меньшей мере до сентября и что на него следует пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию, передает Си-эн-эн.

Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что президент в числе прочего хочет обсудить в этом расширенном формате "будущее Китая".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп прибыл на мыс Канаверал, чтобы наблюдать за первым с 2011 года запуском американского пилотируемого корабля

На прошлой неделе Трамп говорил, что саммит можно провести в Белом доме или Кэмп-Дэвиде, несмотря на опасения по поводу коронавируса.

Канцлер Германии Ангела Меркель отклонила его приглашение. Ее представитель поблагодарил Трампа и сказал, что Меркель не может согласиться "на личное участие в поездке в Вашингтон". Премьер Канады Джастин Трюдо заявил в среду, что пока не может взять на себя обязательство присутствовать на встрече из-за опасений по поводу вируса и канадских правил карантина.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в пятницу согласился с важностью проведения саммита в очной форме "в ближайшем будущем" после беседы с Трампом, говорилось в заявлении Белого дома.

В июне лидер G7 должны провести видеоконференцию, чтобы обсудить Covid-19. 8 мая стало известно, что Джонсон пригласил президента России Владимира Путина на этот виртуальный саммит.

Россию перестали приглашать на саммиты G8 после аннексии Крыма.

В августе прошлого года Трамп на саммите G7 неожиданно заявил журналистам, что лидеры "Большой семерки" обсудили возможность возвращения России.

"Есть люди, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, это было бы полезно для многого в мире. Я думаю, это было бы положительно. Есть те, кто со мной согласен, и мы обсуждаем это. Не знаю, какое именно мы примем решение, но прошлым вечером мы обсуждали Россию - хотим ли мы пригласить ее вернуться или нет", - говорил тогда президент США.

Трамп допускал возможность приглашения на саммит G7 в США в 2020 году в качестве гостя, но не встретил поддержки со стороны других участников формата.