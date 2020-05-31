Комендантский час и акции протеста: что происходит в городах США

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В нескольких десятках американских городов в выходные был введен комендантский час в связи с непрекращающимися протестами после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе.

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency Image caption Сидячая акция протеста в Миннеаполисе

Комендантский час введен в Миннеаполисе, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Майами, Портленде, Сан-Франциско, Чикаго, Атланте, Индианаполисе, Филадельфии и других городах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дым от горящих магазинов над Лос-Анджелесом

Губернатор Миннесоты Том Уолл впервые после Второй мировой войны объявил о полной мобилизации нацгвардии. Аналогичные меры приняты в Лос-Анджелесе.

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency Image caption Участники акции протеста в Миннеаполисе пытались соблюдатьсоциальную дистанцию

Гибель Джорджа Флойда вызвала волну массовых протестов по всей стране. Акции протеста прошли как минимум в 30 американских городах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полицейские в Вашингтоне во время проведения протестов выстроились по периметру Белого дома

Вечером 30 мая акции протеста в нескольких городах вылились в погромы и сопровождались мародерством.

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Протестующие громили магазины и полицейские автомобили, а также бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Девочка вышла на протестную акцию вместе со своими родителями

В Нью-Йорке по меньшей мере 20 полицейских машин были сожжены, задержаны десятки участников акций протеста.

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В ряде штатов полиция применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Более 1300 человек были задержаны по всей стране во время акций протеста.

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency Image caption Протестующие в Атланте собрались на акцию протеста в центре город

Комендантский час в Лос-Анджелесе объявлен с 20:00 до 5:30 по местному времени. Мэр города Эрик Гарсетти сказал, что для него нынешняя ситуация - самый сложный момент со времени Лос-анджелесского бунта в 1992 году, вспыхнувшего после вынесения оправдательного приговора белым полицейским, избившим во время задержания афроамериканца Родни Кинга.

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В Атланте протесты не прекратились ни после объявления комендантского часа, ни после наступления комендантского часа.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto Image caption В Чикаго протестующие разбивали стекла полицейских машин

В воскресенье российское информационное агентство РИА Новости сообщило, что полиция Миннеаполиса применила слезоточивый газ против корреспондента агентства Михаила Тургиева.

В сообщении говорилось, что это произошло уже после разгона акции протеста. В агентстве полагают, что полиция "целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов".

Media playback is unsupported on your device Миннеаполис: задержание журналистов Си-эн-эн в прямом эфире

Российский МИД назвал инцидент проявлением "необоснованной жестокости". В Ведомстве также призвали Вашингтон тщательно расследовать убийство Джорджа Флойда.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Задержание одного из участников демонстраций в Лос-Анджелесе

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что смерть Флойда “наполнила сердца американцев ужасом, гневом и печалью”.

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