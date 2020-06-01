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"Драгон" принес Херли и Бенкена на МКС

Космический корабль "Драгон" с астронавтами НАСА Дагом Херли и Робертом Бенкеном на борту благополучно пристыковался к Международной космической станции.

Астронавты перешли на МКС, где их приветствовал российско-американский экипаж станции. Полет до МКС занял 19 часов, что позволило астронавтам отдохнуть, так как старту в течение одной недели предшествовали генеральная репетиция и первая неудавшаяся попытка.

Стыковка произошла, как и планировалось, в автоматическом режиме, вмешательство астронавтов могло бы потребоваться только в случае возникновения какой-либо проблемы.

Media playback is unsupported on your device Экипаж "Драгона" на МКС. Как прошла стыковка корабля SpaceX со станцией

Космический корабль "Драгон" построен компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Это первый в истории пилотируемый запуск, осуществленный частной компанией. Кроме того, это первая американская пилотируемая миссия, стартовавшая с территории США и на американском корабле, а не на российском "Союзе", за последние девять лет, после того как администрацией Барака Обамы было принято решение о прекращении финансирования программы полетов космических челноков.

Беспорядки в США не утихают

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Во многих городах США продолжаются беспорядки, вызванные гибелью чернокожего американца Джорджа Флойда, которому белый полицейский во время задержания в течение нескольких минут давил коленом на горло.

Изначально мирные протесты начали перерастать в акты насилия и мародерства. Множество магазинов были разграблены, а радикально настроенные протестующие стали нападать на полицию, забрасывая стражей порядка бутылками с зажигательной смесью и поджигая их автомобили.

Полицейские в ответ применяют резиновые пули и слезоточивый газ.

Во многих американских городах, включая Вашингтон, введен комендантский час. Тем не менее многие эти правила игнорируют, и столкновения продолжаются - например, в Филадельфии.

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Адвокат: "Это было преднамеренное убийство"

Полицейский Дерек Шовен, душивший коленом Дерека Флойда сегодня предстанет перед судом по обвинению в убийстве третьей степени.

Подобное обвинение существует лишь в трех штатах США, в том числе в Миннесоте, где погиб Дерек Флойд, и означает, что причинение смерти не было преднамеренным.

Адвокат семьи Джорджа Флойда заявил, что полицейскому следует предъявить обвинения в умышленном убийстве, что означает гораздо более серьезное наказание. "Мы уверены, что он хотел [убить его] - он давил его шею своим коленом почти девять минут, несмотря на то, что Флойд говорил, что не может дышать", - сказал адвокат Бенджамин Крамп в интервью телеканалу Си-би-эс.

Если полицейский будет признан виновным, то согласно законам штата Миннесота ему грозит до 25 лет заключения.

Венесуэла открывает бензоколонки

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что субсидии на бензин будут резко сокращены, а цена бензина будет привязана к курсу американского доллара. В стране с огромнейшими запасами нефти отмечается острая нехватка горючего.

Бензоколонки вновь откроются в понедельник.

Нефтеперерабатывающие заводы работают лишь на 20% из-за перебоев с поставками электроэнергии и нехватки оборудования. Введенные США санкции еще более усугубляют ситуацию в стране.

Умер художник-концептуалист Христо

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На 85-м году жизни скончался всемирно известный "упаковщик" архитектурных шедевров и природных достопримечательностей, американский художник болгарского происхождения Христо.

Он обворачивал в разные материалы Рейхстаг, мост в Париже и перевал в горах Колорадо, а также устанавливал в Гайд-парке инсталляцию из бочек из-под нефти, выкрашенных в красный и синий цвет.

Все свои проекты Христо оплачивал сам за счет доходов, получаемых от продажи его других работ.

Два года назад в интервью Русской службе Би-би-си Христо рассказал, зачем он разместил в лондонском Гайд-парке 7,5 тысяч бочек из под нефти.

Ослабление карантинных мер

С 1 июня правительства различных стран облегчают режим ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

Россия Начиная с понедельника в Москве открываются рынки и парки. Между пятью утра и девятью вечера жителям будет разрешено выходить на свежий воздух и заниматься физкультурой. Это можно будет делать лишь три раза в неделю, согласно расписанию для каждого здания или квартала. Откроются магазины и химчистки, а также другие коммерческие предприятия, где нет необходимости в длительном контакте с клиентами. Ослабления продлятся две недели, после чего будут изучены их результаты.

Начиная с понедельника в Москве открываются рынки и парки. Между пятью утра и девятью вечера жителям будет разрешено выходить на свежий воздух и заниматься физкультурой. Это можно будет делать лишь три раза в неделю, согласно расписанию для каждого здания или квартала. Откроются магазины и химчистки, а также другие коммерческие предприятия, где нет необходимости в длительном контакте с клиентами. Ослабления продлятся две недели, после чего будут изучены их результаты. Украина С 1 июня возобновляется работа общественного транспорта по всей стране. Также должны открыться детские сады. В Киеве открываются торговые центры, пляжи и тренажерные залы.

С 1 июня возобновляется работа общественного транспорта по всей стране. Также должны открыться детские сады. В Киеве открываются торговые центры, пляжи и тренажерные залы. Италия Правительство поэтапно отменяет ограничения локдауна. В понедельник ресторанам, парикмахерским и кафе будет разрешено вновь открыть двери для посетителей.

Правительство поэтапно отменяет ограничения локдауна. В понедельник ресторанам, парикмахерским и кафе будет разрешено вновь открыть двери для посетителей. Индия В стране с самой разветвленной железнодорожной сетью в мире возобновляется движение пассажирских поездов.

В стране с самой разветвленной железнодорожной сетью в мире возобновляется движение пассажирских поездов. ЮАР Впервые с начала карантина будет разрешена продажа алкоголя. Продажа сигарет все еще под запретом. Некоторые школьники должны были вернуться в классы в понедельник, но это дата была перенесена на неопределенное будущее.

Впервые с начала карантина будет разрешена продажа алкоголя. Продажа сигарет все еще под запретом. Некоторые школьники должны были вернуться в классы в понедельник, но это дата была перенесена на неопределенное будущее. Турция С понедельника кафе и рестораны снова смогут возобновить работу, но клиенты должны будут соблюдать социальную дистанцию.

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"Антифа" причислят к террористам

Президент США Дональд Трамп заявил, что США объявят движение "Антифа" террористической организацией.

Ранее Трамп заявил, что беспорядки, вспыхнувшие в США после убийства Джорджа Флойда полицейским, организуются "Антифа" и другими радикальными левацкими группировками.

Трамп и раньше возлагал в "Твиттере" вину за охватившие города США протесты на анархистов под предводительством "Антифа" и радикальных левых анархистов, но не углублялся в детали.

Президент США уже грозился внести антифашистов в список экстремистских организаций. В последний раз это произошло во время митинга крайне правых организаций в Портленде, штат Орегон, в августе 2019 года.

Новое фото королевы

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Впервые со времени введения карантинных мер в Британии королева Елизавета II появилась на публике. Ее сфотографировали на территории Виндзорского замка во время прогулки верхом на пони.

Королева регулярно совершает поездки верхом по парку, прилегающему к замку, где она вместе с супругом, герцогом Эдинбургским, находится на самоизоляции с начала эпидемии коронавируса.

Предыдущее фото королевы на публике было сделано 19 марта, когда она покидала Букингемский дворец.

Елизавета II известна как страстный любитель лошадей и верховой езды. На фотографиях, сделанных агентством Press Association, она запечатлена в яркой косынке, твидовом жакете, белых перчатках и бриджах, верхом на 14-летнем пони по кличке Балморал Ферн.

Коронавирус теряет силу

Коронавирус Covid-19 становится слабее, заявил глава миланской больницы Сан-Рафаэль Альберто Зангрилло. По его словам, количество вирусных частиц в крови поступающих в больницу пациентов резко уменьшилось.

“В реальности, в клиническом смысле вируса в Италии сегодня не существует”, - цитирует слова Зангрилло агентство Рейтер.

Больница, которую возглавляет доктор, находится в Ломбардии, одной из североитальянских провинций, на которые в марте пришелся основной удар пандемии.

“Тесты, которые мы делали в течение последних десяти дней, показывают вирусную нагрузку, которая, в количественном отношении, бесконечно мала по сравнению с результатами тестов месячной или двухмесячной давности”, - заявил он в интервью итальянскому телеканалу RAI.

Вирусная нагрузка рассчитывается на основе количества вирусных частиц в определённом объеме биологической жидкости, в данном случае в крови.

Covid-19 - отдыхать, отдыхать и еще больше отдыхать

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Ученые предупреждают, что пандемия нового коронавируса может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем для заразившихся, и, может быть, и к инвалидности,

Как пишет Washington Post, перенесшие ковид могут страдать от синдрома хронической усталости и испытывать другие неприятности со здоровьем.

Эти последствия вирусного заболевания были замечены в 2009 году, после вспышки вируса H1N1. Выяснилось, что долговременные последствия заражения вирусом не столь редки - лишь в США от них страдают от 800 тыс. до 2,5 млн человек.

Сейчас ученые опасаются, что новый коронавирус приведет к вспышке подобных заболеваний. Зараженные жалуются не только на проблемы с легкими, почками и сердцем, но также говорят, что испытывают постоянную усталость, у них болят мышцы, а также нарушены когнитивные процессы.

Газета отмечает, что врачам пока непонятно, что делать с подобными симптомами, но во многих случаях проблема разрешается сама собой.

Пациенты, пережившие синдром хронической усталости, советуют всем, кого это может затронуть, - отдыхать, отдыхать и еще больше отдыхать. Пока еще не ясно, приведет ли новый коронавирус к тем же последствиям, но к совету можно прислушаться в любом случае.

Нефть может остаться дешевой навсегда

Более ста лет назад главной проблемой нефтяной индустрии была не нехватка нефти, а ее избыток, что в свою очередь, неизбежно вело к низким ценам.

Возвращаемся ли мы к этой эпохе снова, задается вопросом Japan Times.

Примерно до 70-х годов XX века действовал своего рода картель, куда входили крупнейшие нефтяные компании - в основном американские. Его задачей было стабилизировать цену на нефть, чтобы та была не слишком низкой, но и не слишком высокой. Тогда цена барреля нефти составляла три доллара (22 доллара в теперешних деньгах).

Но к концу 60-х годов картель стал разваливаться.

Спрос на нефтепродукты в США возрос настолько, что Америка стала импортировать все больше ближневосточной нефти. Это заметили правители стран Ближнего Востока, и стали поднимать цены, иногда резко.

Но сейчас, из-за пандемии спрос на нефть резко упал. Кроме того, американские производители сланцевой нефти могут почти в одночасье возобновить работу, что также оставляет низким порог нефтяных цен.

Может быть, пишет газета, мы возвращаемся к периоду до 70-х годов, когда нефть и нефтепродукты были дешевыми. Да, пандемия рано или поздно закончится, но если масштабы нефтедобычи будут и дальше превышать спрос, то цены будут падать.

Не стоит также забывать, что многие страны пытаются энергично противостоять климатическим изменениям, что также негативно отражается на цене на нефть.

Нефтяным компаниям придется - как минимум на какой-то период времени - привыкнуть, что цена за баррель останется низкой, как и 50 лет тому назад, и что она будет волатильной.

Гонконгцы снова бегут?

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Жители Гонконга, которые сотнями тысяч эмигрировали в 1997 году, когда Британия отдала территорию материковому Китаю, снова заинтересовались эмиграцией, пишет South China Morning Post.

Они обеспокоены намерением Пекина принять новый закон о национальной безопасности, который будет распространяться также и на Гонконг, ограничив привычные для жителей территории политические и гражданские свободы.

Консультанты по вопросам эмиграции говорят, что у них резко возросло число клиентов. Многие покупают дома и квартиры за рубежом.

Беспокойства добавили и заявления госсекретаря США Майка Помпео, сказавшего, что Гонконг больше не может считаться автономным регионом Китая, а лишь его частью, что может иметь негативные последствия для местной коммерции.

До начала пандемии ковид-19 в Гонконге проходили массовые демонстрации протеста против попыток Пекина установить более жесткий контроль над территорией.

Правительство Тайваня уже заявило, что готовит планы по переселению всех желающих гонконгцев. Однако самой популярной страной среди жителей территории, думающих о переезде, остается Канада.

Вторым и третьим выбором оказались Австралия и Ирландия.

Стоит ли нам бояться кошек?

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Роспотребнадзор, по словам его главы Анны Поповой, будет изучать вопрос, могут ли люди заразиться новым коронавирусом от кошек.

Как пишет в понедельник газета "Коммерсант", известно, что домашние животные могут сами быть заражены этим вирусом, но пока не ясно, могут ли они его переносить, и как они им заражаются.

Россельходнадзор считает, что вирус не может передаваться людям от домашних животных.

Корреспондент Би-би-си Стейси Дули отправилась в Токио, чтобы выяснить, правда ли, что в Японии практически не принимается законодательных мер, призванных оградить детей от сексуализации, и действительно ли в японской культуре считается, что секс с малолетними - это приемлемо и даже нормально.

Дайджест готовили Борис Максимов и Михаил Денисов