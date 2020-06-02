Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После своего выступления Дональд Трамп несколько минут позировал для фотографов, держа в руках Библию

Трамп призывает губернаторов проявить решимость

Президент США Дональд Трамп объявил, что может использовать армию для подавления массовых беспорядков, охвативших в минувшие выходные десятки американских городов.

Согласно закону Posse Comitatus Act, принятому в 1878 году, вооруженные силы не могут действовать внутри страны без разрешения конгресса. Но Трамп, по его собственным словам, намерен использовать закон Insurrection Act, принятый в 1807 году и с тех пор никогда не применявшийся в Соединенных Штатах.

"Я мобилизую все ресурсы, и гражданские, и военные, чтобы прекратить беспорядки и мародерство", - заявил он в понедельник, назвав себя президентом закона и порядка.

Трамп пообещал отправить тысячи тяжело вооруженных военных и полицейских для того, чтобы остановить разгром собственности.

Беспорядки и сопровождающие их акты насилия президент назвал внутренним террором.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Участники протестов разгромили и разграбили множество магазинов

За несколько минут до начала выступления главы государства полиция и военные использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать мирную демонстрацию у Белого дома. Накануне в десятках городов США были разграблены магазины, подожжены более 12 церквей.

"Нам приказано не вмешиваться, власти считают, что только так можно выпустить пар", - заметил поздно вечером в воскресенье в ответ на вопрос корреспондента Русской службы Би-би-си полицейский в центре Вашингтона. За несколько минут до этого группа чернокожих подростков разбила витрины магазина аптечной сети CVS и вынесла оттуда множество коробок.

В Нью-Йорке были разграблены несколько десятков магазинов в районе Сохо в нижнем Манхеттене.

В ответ городские власти ввели комендантский час, но, похоже, его никто не собирается соблюдать. В ночь на вторник погромы магазинов продолжились.

Полиция в середине дня очистила площадь перед Белым домом. Как выяснилось, это было сделано для того, чтобы Трамп мог выступить на фоне епископальной церкви Святого Иоанна, расположенной прямо напротив резиденции президента США. Накануне протестующие подожгли ее.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Поменяв название, Индия сможет отбросить свое колониальное прошлое, полагают авторы петиции

Верховный суд Индии рассмотрит жалобу жителя Дели, который требует переименовать страну официально в Бхарат. По его словам, это освободит жителей страны от колониального наследия.

Бхарат - одно из официальных названий Индии. Ранее страна называлась то Индией, то Хиндустаном, в зависимости от правителей, но на хинди ее название всегда звучало как Бхарат.

В Брюсселе возобновляются переговоры между ЕС и Великобританией о будущих взаимных отношениях. В принципе, Британия выходит из состава ЕС к концу декабря, но на этих переговорах обе стороны должны решить вопрос о возможности продления переходного периода. До сих пор не разрешено множество вопросов - от взаимной торговли до коммерческого рыболовства.

Итальянская флагманская авиакомпания Alitalia начинает процесс возобновления полетов как внутри страны, так и за границу - в частности, в Нью-Йорк и Испанию. В Берлине открываются кинотеатры, пабы и тренажерные залы. Во Франции также открываются рестораны, бары и кафе, но некоторые ограничения остаются в силе в Париже. Французское правительство также отменяет запрет на поездки на дистанцию более 100 километров, а также и открывает пляжи, бассейны, тренажерные залы и театры.

Девять штатов США и столичный округ Колумбия проведут первичные выборы, отложенные ранее из-за эпидемии коронавируса.

Эти праймериз станут первыми после объявления в США масштабного карантина. Губернаторы большинства штатов настаивают на проведении голосования по почте, но против этого неоднократно возражал президент Трамп. По его мнению, заочное голосование может привести к многочисленным фальсификациям и помочь демократам одержать победу в предвыборной гонке.

По данным опроса, проведенного телекомпанией ABC и газетой Washington Post в минувшие выходные, бывший вице-президент США и наиболее вероятный соперник действующего президента Джо Байден опережает Дональда Трампа на 10 пунктов. О намерении голосовать за кандидата от демократов заявили 53% опрошенных. Опросы, проведенные телекомпанией Fox News и порталом RealClearPolitics также показывают преимущество Байдена.

Желание Трампа позвать Россию в G7 вызвало раздор

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент США высказывался ранее за то, чтобы Россию снова допустили в G7

Канада и Великобритания выступают против того, чтобы Россия вновь присоединилась к "Большой семерке", как того хотел бы президент США Дональд Трамп.

Саммит "Семерки" должен был состояться в июне в США, но Трамп отложил его до сентября.

По словам Трампа, формат "Большой семерки" устарел, и в нем должны принимать участие и другие страны, как, например, Россия и Индия.

В воскресенье Трамп обсудил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным его возможное участие в саммите.

Безоблачное небо Лондона

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Утомленные карантином жители Англии радостно пользовались возможностями, которые открыли перед ними смягчение локдауна и солнечная погода

В мае в Великобритании стояла необычайно солнечная погода. Как сообщает британская метеорологическая служба, за месяц в стране было зарегистрировано 266 часов безоблачного неба, что сделало нынешний май самым солнечным за всю историю наблюдений.

До сих пор самым солнечным в Британии оставался май 1957 года, когда солнце светило над страной 265 часов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нынешний май показывает, что Британию больше не стоит считать пасмурной и дождливой страной

По словам метеорологов, удивительно, что это последовало за очень дождливой зимой, когда в феврале был отмечен рекордный уровень осадков. Синоптики заявляют, что привычную дождливость более нельзя рассматривать как типичную британскую погоду.

Россия горит

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С начала года в России выгорело 13,5 млн гектаров природных территорий, говорится в исследовании "Гринписа России", о котором рассказывает газета "Коммерсант"

Оказалось, что официальная статистика в России учитывает лишь лесные пожары. "Гринпис", при помощи 500 добровольцев и данных со спутников Sentinel-2 Европейского космического агентства, рассчитал масштабы пожаров не только в лесах, но также в степях, полях и кустарниках.

Каждый доброволец выбирал себе конкретный российский регион и сравнивал спутниковые фотографии до и после пожаров. Их работу проверяли координаторы.

Media playback is unsupported on your device Возле Чернобыля горит лес

Выяснилось, что на данный момент больше всего от пожаров пострадали Еврейская автономная область, а также Новосибирская и Омская области. За ними идет Калининградская область.

Начнется ли вторая волна Covid-19 из-за протестов?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Участников демонстраций призывают носить маски и соблюдать социальную дистанцию

Массовые акции протеста против жестокого поведения полиции в США вызывают беспокойство политиков, врачей и чиновников здравоохранения, так как скопление народа может привести ко второй волне заражения коронавирусом, пишет New York Times.

Многие политики заявляют, что поддерживают право протестующих выражать свое мнение, но призывают их носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многолюдные акции протеста против действий американских полицейских прошли накануне в Лондоне

Уже более 100 тысяч американцев скончались из-за Covid-19.

Некоторые эксперты говорят, что тот факт, что протесты проходят на открытом воздухе, уменьшает риск заражения. Другие отмечают, что демонстранты часто стоят очень близко друг к другу.

Более того, полиция разгоняет демонстрации протеста, применяя слезоточивый газ и перцовые баллончики, что вызывает кашель и выделение жидкостей из носа и глаз, а это, в свою очередь, способствует распространению вируса.

Карантин или нет?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После ослабления локдауна правительство планирует отправлять каждого прибывающего в страну на двухнедельную самоизоляцию

Правительство Великобритании может отменить свои планы по помещению всех прибывающих из-за рубежа на двухнедельный карантин, так как против этого выступают слишком много депутатов парламента от Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона, пишет Daily Telegraph.

Идея обязательного карантина, которая будет вынесена на обсуждение парламента во вторник, уже вызвала шквал критики как в лагере консерваторов, так и оппозиции. Авиакомпании и туристический сектор также заявляют, что подобный шаг их полностью разорит.

Газета пишет, что министры сейчас разрабатывают план по смягчению режима карантина в течение ближайших недель и что премьер-министр Борис Джонсон якобы лично поддерживает идею установить "воздушные мосты" со странами, где эпидемия идет на спад.

"Фейсбук" против Цукерберга

Правообладатель иллюстрации AFP

Служащие Facebook организовали протест против решения главы компании Марка Цукерберга не удалять запись в соцсети президента США Дональда Трампа, пишет Guardian, так как, по их мнению, своей записью президент подстрекает полицию открывать огонь по демонстрантам.

Twitter не удалил эти слова президента, но сопроводил их предупреждением, что в его сообщении могут быть слова, которые возможно понять двояко.

Трамп написал: "Когда начинается грабеж, начинается и стрельба". Многие увидели в этой фразе призыв к полиции применять любую силу, даже с летальным исходом.

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что запись оставили, чтобы позволить пользователям самовыражаться, если это не вызывает непосредственной угрозы, вреда или опасности, которую можно выразить в ясных политических терминах. По его словам, пост оставили, потому что упоминание о национальной гвардии - это предупреждение о действиях государства, и люди должны знать, если власти планируют использовать силу.

В ответ более десятка сотрудников Facebook заявили, что принимают участие в виртуальной забастовке. Почти все, кто работает на Facebook, сейчас делают это из дома.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Причуда, каприз природы или за этим стоит какое-то научное объяснение?

Нас восхищают рассказы о межвидовой дружбе среди зверей - и чем необычней, тем лучше. Но в чем причина того, что некоторые животные сближаются (а порой даже пытаются заигрывать) с особями других видов, которые, кажется, совершенно им не подходят в друзья, а то и крайне опасны?

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Дайджест готовили Борис Максимов, Кирил Белянинов и Михаил Денисов