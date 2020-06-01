Коронавирус в России: сколько людей потеряли работу и что будет с авиаперевозками

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Москве с 1 июня открылись непродовольственные магазины

После начала режима самоизоляции в России потеряли работу почти 10% граждан, пассажирские самолеты теперь можно загружать полностью, а от коронавируса зарегистрировали первое в стране лекарство. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

За сутки выявили около 9 тысяч новых заболевших

Число новых случаев заболевания коронавирусом, выявленных за последние сутки, составило 9 035, из них 2297 - в Москве, сообщает оперативный штаб. Всего в России с начала эпидемии подтверждены 414 878 случаев заболевания коронавирусом.

Выписаны за последние сутки 3 994 человека, всего с начала эпидемии выздоровели 175 877 человек. Умерли за сутки 162 человека, число жертв инфекции теперь равно 4 855.

От "режима самоизоляции" пострадало большинство россиян

С началом "режима самоизоляции", который ввели в стране в конце марта, работу потеряли почти 10% граждан, а у 40% после начала эпидемии сократилась зарплата. Это данные центра трудовых исследований и дирекции по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ, пишут "Известия".

По данным исследования, у более чем 30% из тех, кто сохранил работу, после начала эпидемии лишился работы кто-то из членов семьи. Почти 20% россиян полностью или частично лишились премий и бонусов. Около 7% респондентов заявили, что им задерживали зарплату.

Чаще всего о падении зарплаты говорили работающие в строительстве, торговле и сфере обслуживания. Там негативные последствия фиксировались в 65-75% случаев. Также уменьшились заработки у 75% самозанятых, а среди занятых на средних и крупных предприятиях таких 48%.

Об отправлении в вынужденные отпуска рассказали 13% граждан, 11% перевели на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Менее 2% рассказали, что их вынуждали брать больничные. При этом 16% сказали, что им пришлось работать даже больше, чем в период до карантина.

Роспотребнадзор отменил требование о 50-процентной загрузке самолетов

Роспотребнадзор перестал требовать от авиакомпаний заполнять салоны самолетов пассажирами только наполовину, пишет "Коммерсант". В ведомстве согласовали подготовленные Росавиацией рекомендации, в которых нет этого требования. В Росавиации на запрос издания не ответили.

По словам источника издания в одной из авиакомпаний, отмена этого требования все равно не поможет перевозчикам выйти на прибыль этим летом. По данным собеседника, это произойдет не ранее 2021 года.

Рекомендации, в которых говорилось о необходимости соблюдения социальной дистанции и рассадки людей в салоне в шахматном порядке, Роспотребнадзор опубликовал 18 мая. Некоторые авиакомпании начали их применять. Министр транспорта Евгений Дитрих говорил, что при таких рекомендациях в будущем цена самых дешевых билетов будет начинаться от 70 тысяч рублей.

Минздрав зарегистрировал первый препарат от Covid-19

В воскресенье стало известно о первом зарегистрированном российским минздравом препарате от коронавируса под названием "Авифавир". Как говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций, который выпустил лекарство совместно с группой компаний "ХимРар", этот препарат показал высокую эффективность при лечении пациентов в ходе клинических испытаний.

"Препарат достаточно хорошо изучен, так как находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа. Промежуточные данные клинического исследования "Авифавира" подтверждают высокую эффективность препарата для лечения Covid-19. Продолжается финальный этап клинического исследования "Авифавира", одобренный Министерством здравоохранения 21 мая, с участием 330 пациентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что препарат категорически нельзя принимать беременным женщинам и в период планирования семьи.

Лекарство не будут продавать в аптеках, его можно будет применять только в больницах под наблюдением врача, уточнили "Интерфаксу" в РФПИ.

Врачи и эксперты просят защиты для медиков

Эксперты, среди которых врачи, медэксперты и руководители благотворительных фондов, обратились с письмом к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко, пишет РБК.

Экспертная группа заявила о продолжающемся дефиците средств индивидуальной защиты для медиков и организационных и ресурсных проблемах в медицинских учреждениях.

Особенно важно защитить медиков в условиях второй волны пандемии, которая может наступить осенью, говорится в письме. Эксперты пишут о том, что существующая система в условиях пандемии "парализует деятельность системы здравоохранения", и предлагают пересмотреть документы о закупках СИЗ.

Письмо подписали 28 человек, среди которых президент Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская, директор фонда помощи детям с онкогематологическими и иными заболеваниями "Подари жизнь" Екатерина Шергова, член-корреспондент РАН Алексей Масчан, а также врачи Ярослав Ашихмин и Павел Бранд.