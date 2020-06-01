Британия обещает гражданство жителям Гонконга, если Пекин урежет их свободы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Закон о безопасности, проталкиваемый Пекином, вызвал массовые протесты в Гонконге

До трех миллионов жителей Гонконга смогут претендовать на британское гражданство, если ущемляющий их политические права новый закон КНР начнет претворяться в жизнь, заявил в воскресенье глава Форин-офиса Доминик Рааб.

Законопроект о безопасности автономии, включенный в повестку дня открывшейся на прошлой неделе сессии Всекитайского собрания народных представителей, вводит уголовную ответственность за любую деятельность, которую Пекин сочтет подрывом своей власти на территории Гонконга. Он может вступить в силу уже в августе.

Историческая связь

Доминик Рааб заявил, что Британия не должна оставаться равнодушной к такому шагу.

В 1997 году Лондон передал Гонконг КНР на особых условиях. Жители бывшей британской колонии пользуются свободами, отсутствующими на материке. Это зафиксировано в местном Основном законе - аналоге конституции. Существуют серьезные опасения, что новый закон о безопасности выхолостит гражданские права гонконгцев. Его продвижение уже вызвало в Гонконге массовые протесты.

Редкое единодушие

Семь бывших министров иностранных дел Соединенного Королевства, представляющих обе ведущие партии, призвали премьера Бориса Джонсона инициировать создание глобального альянса, чтобы согласованно отвечать на действия КНР в отношении Гонконга.

Джереми Хант, Дэвид Милибэнд, Джек Стро, Уильям Хейг, Малькольм Рифкинд и Маргарет Бекетт считают действия Пекина злостным нарушением соглашения 1997 года. Они полагают, что именно Лондон должен возглавить в этом вопросе мировое сообщество, поскольку он продолжает нести определенную моральную ответственность за судьбу гонконгцев, и партнеры будут ориентироваться в данном вопросе на Британию. Политики призвали Бориса Джонсона предложить союзникам создать контактную группу по гонконгскому вопросу, аналогичную той, что была сформирована в 1994 году по бывшей Югославии.

Представитель Даунинг-стрит в ответ заметил, что британское правительство уже играет ведущую роль в выработке согласованной позиции Запада по данной проблеме. Глава парламентского комитета по иностранным делам Том Тугендхат заявил, что "Китай имеет чрезвычайно авторитарный образ правления, и правительству следует заново пересмотреть сотрудничество с ним".

"Тропинка к гражданству"

В интервью воскресной телепрограмме Би-би-си "Шоу Эндрю Марра" министр иностранных дел Доминик Рааб согласился с тем, что предложенное Пекином законодательство о безопасности явно нарушает автономию Гонконга.

Он сообщил, что граждане Гонконга, имеющие британские заморские паспорта, смогут работать и учиться в Соединенном Королевстве сроком на год с возможностью дальнейшего продления. В дальнейшем это может стать для них "тропинкой к [британскому] гражданству", если неоднозначно оцениваемый закон КНР начнет проводиться в жизнь, заявил он.

До настоящего момента владельцы заморских паспортов могли приезжать в Британию без виз на полгода, но без права работать. В Гонконге с населением 7,45 млн таких насчитывается около 3 миллионов человек.