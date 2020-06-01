Путин назначил голосование по Конституции на 1 июля. Поправки в нее позволят ему остаться у власти до мая 2036 года

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Президент России Владимир Путин объявил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Оно должно было состояться 22 апреля, однако было перенесено из-за эпидемии коронавируса.

Поправки в Конституцию предусматривают в том числе обнуление президентских сроков - если россияне проголосуют за обновленный проект основного закона, Путин сможет в 2024 году вновь баллотироваться на очередной шестилетний срок.

Дату 1 июля в ходе совещания рабочей группы по поправкам в Конституцию, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24", предложила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Я полагаю, что если [глава Роспотребнадзора] Анна Юрьевна Попова... вместе со специалистами дадут добро, исходя из тенденции на улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации, то, на мой взгляд, оптимальным днем для назначения общероссийского голосования было бы 1 июля", - сказала она.

При этом Памфилова предложила разрешить гражданам голосовать в течение семи дней.

Путин с предложениями главы ЦИК согласился. "Действительно, 1 июля смотрится как день вполне подходящий для голосования. Во-первых, с юридической точки зрения, дата является безупречной - за 30 суток. Второе, на фоне улучшающейся ситуации в борьбе с эпидемией, у нас есть целый месяц, чтобы предпринять дополнительные шаги по улучшению ситуации", - сказал он.

Путин также посовещался с министром просвещения Сергеем Кравцовым о том, не помешает ли голосование 1 июля проведению ЕГЭ. Тот подтвердил, что не помешает.

В начале встречи рабочей группы Путин выступил против проведения голосования 24 июня - в один день с парадом Победы. "Не надо ничего смешивать, это отдельная крупная веха в жизни страны", - сказал он.

"Праздник победы над эпидемией"

Газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, в понедельник писала, что досрочное голосование по Конституции должно начаться 25 июня - на следующий день после назначенного на 24 июня парада в честь 75-летия Победы. "[Власти] рассчитывают на мобилизационный эффект от парада Победы, воодушевление и позитив", - объяснял собеседник издания.

Другой источник газеты отмечал, что власти хотят отметить своего рода "победу над вирусом", чтобы у людей поднялось настроение, и на этом фоне провести голосование по Конституции. О том, что власти хотят провести голосование в "атмосфере праздника победы над эпидемией", говорили и источники Би-би-си.

31 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" рассказывал, что в администрации президента рассчитывают на то, что к 24 июня, когда в Москве пройдет парад Победы, ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, уже будут отменены.

Если из-за эпидемиологической ситуации режим самоизоляции не снимут ко дню голосования в конкретном регионе, то местные власти либо временно отменят цифровые и другие разрешающие документы, либо введут спецпропуска для похода на избирательный участок, говорили источники Би-би-си.

Согласно рекомендациям, которые Роспотребнадзор подготовил для избиркомов, голосование может растянуться на несколько дней, а для исключения случаев массового скопления людей на участках необходимо "провести организационную работу, направленную на разграничение по времени потоков участников голосования".

Кроме того, региональным избиркомам рекомендовали при наличии возможностей максимально переносить участки из помещений на свежий воздух. Всех избирателей на участках обеспечат перчатками и медицинскими масками.

Как отмечал знакомый с ходом подготовки к голосованию собеседник Би-би-си, безопасность голосующих во время эпидемии имеет для администрации президента не только прикладное, но и политическое значение.

"Ключевая мысль для Кремля - застраховаться от пропагандистской кампании о том, что население гонят на убой, лишь бы Путин правил вечно. Это то, от чего в администрации стремятся максимально застраховаться, - сказал он.

С предложением внести изменения в Конституцию Путин выступил 15 января в послании Федеральному собранию. 11 марта соответствующий закон приняла Госдума, в тот же день его одобрил Совет Федерации, а 13 марта и законодательные собрания всех регионов.

Изменение Конституции позволит Путину еще дважды избираться на президентский срок, руководя страной до 2036 года.