Коронавирус: в Англии открылись школы, в Италии говорят, что вирус стал менее опасным
В Англии с понедельника впервые с начала пандемии коронавируса открылись некоторые детские сады и школы для детей, учащихся в первом и шестом классах, а также в подготовительном классе. Однако у родителей есть право оставить детей дома, если они считают возвращение к учебе преждевременным.
Главным приоритетом является безопасность школьников, учителей и другого персонала. Это подразумевает несколько важных правил - не более 15 человек в классе, которые должны находиться на достаточном расстоянии друг от друга, соблюдение социального дистанцирования на переменах, измененное расписание, сведение до минимума совместного использования предметов детьми (книг, игрушек).
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С 15 июня в школу смогут вернуться примерно четверть учеников 10 и 12 классов для подготовки к экзаменам.
Возобновление учебы касается лишь школьников в Англии. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии действуют собственные правила.
С понедельника в Англии разрешено собираться группам по шесть человек на открытом воздухе при условии соблюдения социального дистанцирования - на расстоянии двух метров. Также теперь разрешено покидать дом без уважительной причины, в том числе людям, относящимся к группе риска.
В Англии и Северной Ирландии открылись магазины IKEA, в которых покупателям нужно будет соблюдать меры социального дистанцирования.
Скептики этих решений, в том числе некоторые ученые, полагают, что ослабление строгих мер преждевременно, и в результате может начаться вторая волна заражений.
Продолжается ослабление карантинных мер и в других странах Европы.
- С понедельника в Италии возобновили работу парикмахерские, салоны красоты, рестораны и кафе. Также вновь открылись двери Колизея в Риме.
- В Нидерландах открылись рестораны, кафе и музеи.
- В Норвегии заработали бары.
- В Греции возобновили учебу школьники младших классов. Также там открылись некоторые гостиницы, кинотеатры на открытом воздухе, бассейны и площадки для гольфа.
- В Португалии зрители могут вернуться в кинотеатры и театры.
- На Украине возобновлено движение поездов. С понедельника открылось большинство детских садов. В Киеве заработали торговые центры и фитнес-центры.
Очереди за алкоголем и "слабеющий" вирус
В ЮАР сняли запрет на продажу алкоголя, действовавший два месяца, и у магазинов выстроились длинные очереди. В соцсетях появились видео и фото, на которых люди выражают радость и хлопают, встречая людей, выходящих с бутылками в руках. Некоторые утверждают, что провели в очереди всю ночь.
Алкоголь можно покупать с понедельника по четверг, но употреблять его можно лишь у себя дома. Запрет был введен из-за роста насилия под воздействием алкоголя, и для помощи больницам, которые могли бы сконцентрироваться на помощи пациентам, заразившимся коронавирусом.
В Индии возобновилось железнодорожное движение, и некоторые станции оказались переполнены в первый же день. Страна постепенно снимает карантинные меры, и, как ожидается, более 145 тыс. человек воспользуются поездом в понедельник.
Министерство внутренних дел страны выпустило правила, которые подразумевают проверку пассажиров на симптомы Covid-19 и соблюдение социального дистанцирования на станциях и в поездах. Но из-за высокой загруженности станций это может оказаться проблематичным. До начала пандемии поездами в Индии пользовалось 25 млн человек в день.
Коронавирус, вызывающий Covid-19, становится менее опасным, уже не представляя высокой угрозы смерти, заявил главврач больницы в Милане Альберто Зангрилло. "По сути, клинически вирус в Италии более не существует", - цитирует его слова Рейтер.
"Тесты, которые мы делали в течение последних десяти дней, показывают вирусную нагрузку, которая, в количественном отношении, бесконечно мала по сравнению с результатами тестов месячной или двухмесячной давности", - заявил он в интервью итальянскому телеканалу RAI.
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Вирусная нагрузка рассчитывается на основе количества вирусных частиц в определенном объеме биологической жидкости, в данном случае в крови.