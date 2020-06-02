Коронавирус: во Франции открылись бары; в Британии почти 50 тысяч умерших

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Во Франции начался второй этап снятия карантинных ограничений. Со вторника возобновили работу бары, рестораны, кафе. В Британии, по данным Национального бюро статистики страны (ONS), общее число жертв Covid-19 в стране почти достигло 50 тысяч человек. Рекордный рост числа заболевших зафиксировали в Индии, а в Японии, где на прошлой неделе отменили режим чрезвычайного положения, отметили новые случаи заражения.

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Во Франции люди вновь смогли пойти в рестораны и бары, хотя в Париже владельцы заведений могут принимать посетителей только на открытых террасах. Столики должны находиться на расстоянии как минимум одного метра друг от друга. У каждого района страны есть своя цветовая градация, отражающая ситуацию с количеством заражений коронавирусом. Самыми благополучными считаются территории, которым присвоен зеленый цвет, а самые неблагополучные отмечаются красным цветом. На карте Франции районов, отмеченных красным цветом, больше не осталось.

Помимо этого в "зеленых" зонах откроются бассейны, спортзалы, театры и парки развлечений. В районах с "оранжевой" классификацией, к которым относится Париж, они смогут возобновить работу с 22 июня. В тот же день по всей стране откроются кинотеатры.

Также в рамках послаблений отменяется ограничение на передвижение лишь в радиусе 100 км.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В одном из ресторанов города Осака посетителям бесплатно предлагают защитные пластиковые маски

В столице Японии Токио за сутки было выявлено 30 новых случаев заражений, сообщили власти. Это самый высокий показатель за последние три недели.

Из-за низкого показателя новых заражений Япония несколько дней назад отменила режим чрезвычайной ситуации. Но вскоре возник новый очаг заражений на юго-западе страны. Некоторые специалисты опасаются, что снятие карантинных ограничений может привести ко второй волне эпидемии.

С начала пандемии в Японии Covid-19 был выявлен у 16835 человек, 902 заразившихся умерли.

В Британии, по последним официальным данным Национального бюро статистики страны (ONS), количество смертей от Covid-19 практически достигло 50 тысяч.

Хотя кривая смертности продолжает снижаться, пересмотренные властями данные, учитывающие показатели из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, указывают, что пандемия унесла 49 368 жизней. В эту статистику включены не только умершие в больницах, но и случаи смерти с подозрением на Covid-19 на дому, в домах престарелых и хосписах.

Страна занимает второе место после США по количеству жертв пандемии. Всего от коронавируса умерли более 376 тыс. человек.

Ученые выяснили, что смертность среди этнических меньшинств в Британии выше, чем среди белых. Наибольшему риску подвержены выходцы из Бангладеш.

"Люди с корнями из Китая, Индии, Пакистана, других азиатских стран, а также Карибских островов и африканских стран подвержены риску умереть на 10-50% больше, чем белые британцы", - говорится в отчете службы общественного здравоохранения Англии.

Самым главным фактором смертности является возраст - люди старше 70-80 лет умирают намного чаще, чем те, кому не исполнилось 40. Выяснилось, что в два раза больше людей умирает в бедных районах, чем в обеспеченных.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Протесты в США собирают множество людей

Во многих городах США проходят многочисленные протесты в связи с убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, и специалисты опасаются, что они могут стать очагами заражений коронавирусом, даже несмотря на то, что многие протестующие носят маски на лице.

США находятся на первом месте в мире по количеству выявленных заражений - более 1,81 млн случаев. Также там самый высокий показатель смертности - более 105 тыс. человек скончались.

Пандемия наглядно продемонстрировала расовое разделение в стране: смертность среди чернокожего населения выше, чем среди белых, а также в процентном соотношении больше афроамериканцев потеряли работу.

В Индии был зарегистрирован самый высокий показатель количества выявленных новых случаев заражения коронавирусом за сутки - тест на Covid-19 дал положительный результат у 5394 человек.

Всего в стране было выявлено более 199 тыс. случаев. 5628 человек умерли. Рост новых случаев в Индии происходит на фоне ослабления карантинных мер.

Местные власти во вторник одобрили использование в экстренных случаях препарата ремдесивир.