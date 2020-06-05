В пятницу произойдет частичное лунное затмение. Наблюдать его можно и в России

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Частичное лунное затмение в Сан-Франциско в 2008 году

Браните предстоящее полнолуние, которое помешает вам фотографировать звездное небо? В этот раз оно совпадет еще и с частичным затмением нашего спутника.

Затмение произойдет в пятницу 5 июня с 17:45 до 21:04 по Гринвичу (с 20:45 до полуночи по московскому времени).

Максимальная фаза затмения будет наблюдаться в 19:26 по Гринвичу. В этот момент Луна скроется в тени Земли на 59%.

Общая продолжительность природного явления составит 3 часа 18 минут и 13 секунд.

В Бразилии, Западной Африке и на большей части территории Европы его можно будет увидеть на восходе Луны, в остальной Африке и на большей части Азии - на протяжении всего затмения, в Северо-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии - на финальной стадии, когда там будет наступать утро субботы. В Северной Америке его не увидят вовсе.

Затмение будет видно жителям большей части европейской территории России и юго-запада Сибири, сообщили в Московском планетарии.

Слабый эффект

В отличие от полного лунного затмения, когда Луна полностью уходит в глубокую тень Земли и делается кроваво-красной, частичное затмение - куда менее живописное зрелище.

Луна лишь пройдет по краю земной тени, и максимум, что мы сможем увидеть на пике затмения - легкое затемнение южной части лунного диска.

Поскольку при таком затмении Луна входит в полутень Земли, его называют полутеневым.

Не зная, что происходит затмение, вы, возможно, ничего и не заметите.

Оценить изменения цвета Луны можно, фотографируя ее в начале, середине и конце затмения.

В этот раз оптимальным местом для наблюдения за затмением будет южная часть Индийского океана к востоку от Мадагаскара.

Немного астрономии

Первое астрономическое явление июня откроет второй сезон затмений 2020 года.

Орбита Луны наклонена к плоскости эклиптики, в которой Земля вращается вокруг Солнца, на пять градусов.

Сезон затмений - период продолжительностью примерно 35 дней, в течение которого Солнце, Земля и Луна находятся в одной плоскости, или, выражаясь по-научному, в сизигии, и могут заслонять друг друга.

Каждый год случается не меньше двух сезонов, но в нынешнем их целых три.

Во время каждого сезона бывают как минимум два затмения, одно солнечное и одно лунное. В нынешнем сезоне из будет три: частичное лунное 5 июня, частичное солнечное 21 июня (видимое в основном в южной Азии), и еще одно частичное лунное 5 июля (лучше всего заметное в Новом Свете).

Media playback is unsupported on your device Что известно про самое долгое лунное затмение XXI века

Лунное затмение происходит, когда Земля оказывается между Луной и Солнцем. Находясь на Луне, мы наблюдали бы солнечное затмение.

Если тень Земли скрывает Солнце от Луны не полностью, а частично, на Земле происходит частичное лунное затмение.

Еще вавилонские астрономы заметили, что лунные и солнечные затмения повторяются приблизительно в том же порядке с интервалом в 233 лунных месяца или 18 лет 11 дней и 6 часов.

Живший в IV веке до нашей эры придворный астролог сирийского царя Антиоха I Беросс назвал эти циклы саросами.

Предстоящее 5 июня частичное лунное затмение - 67 из 71 лунного затмения 111-го сароса, начавшегося полным лунным затмением 4 августа 1533 года и завершающегося частичным затмением 19 июля 2092 года.

Все лунные затмения 2020 года - частичные. Но наберитесь терпения: 26 мая 2021 года произойдет полное лунное затмение, которое можно будет наблюдать в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.