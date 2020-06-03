Фото: акция протеста в Лондоне из-за убийства Джорджа Флойда

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Несколько тысяч человек собрались в центре Лондона, чтобы выразить свой протест из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда от рук американских полицейских.

Флойд скончался после того, как полицейские при задержании повалили его на землю, надели на него наручники, а один из них в течении нескольких минут удерживал его неподвижно, надавливая коленом на шею, несмотря на слова Флойда о том, что он задыхается.

Полицейский Дерек Шовин, от чьих действий погиб Флойд, обвиняется в убийстве третьей степени. Трем полицейским, не воспрепятствовавшим убийству афроамериканца, были предъявлены обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Ранее руководители британской полиции заявили, что они также возмущены и обескуражены смертью Флойда. В их совместном заявлении говорится, что право на законный протест является неотъемлемой частью любой демократии, но при этом отмечается, что в стране действует ограничение на сбор не более шести человек из-за пандемии коронавируса.

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В США смерть афроамериканца вызвала волну возмущения и стала причиной протестов во многих штатах. Многие демонстрации закончились столкновениями с полицией.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption У входа в резиденцию премьера на Даунинг-стрит произошли стычки между протестующими и полицией

В Лондоне люди вышли на улицы с плакатами "Жизни чернокожих людей важны". Точкой сбора стал Гайд-парк, после чего активисты отправились с маршем по центру города.

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Первым пунктом стала станция метро "Виктория", где работала чернокожая женщина Белли Муджинга, которая, как считалось, скончалась от Covid-19 после того, как в нее плюнул белый мужчина, зараженный коронавирусом. Полиция пришла к выводу, что это не было причиной ее смерти. Демонстранты скандировали "Правосудие для Белли Муджинги".

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Один из протестующих по имени Броган Баптист рассказал Би-би-си: "Очень важно, чтобы мы все - черные или белые - прияли в этом участие, потому что нам нужны перемены, и они нужны немедленно".

20-летняя студентка Филиппа сказала: "Я знаю, что у меня хорошее здоровье. Поэтому для меня было важнее прийти сюда, чем оставаться дома, потому что у меня есть возможность участвовать".

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Многие люди пришли на протест в масках и с транспарантами, на которых было написано "Правосудие для Джорджа Флойда" и "Уже хватит!" Демонстрация дошла до Даунинг-стрит, где находится резиденция премьер-министра, там между некоторыми протестующими и полицейскими произошли стычки.

Часть активистов отправилась к американскому посольству, скандируя "Жизни чернокожих важны".

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption К акции протеста присоединились пожарные

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