Суд сократил журналисту Азару срок ареста за пикет. Но отпускать не стал

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS

Московский городской суд сократил на пять суток арест журналиста льи Азара, который в конце мая вышел на одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова и получил за это 15 суток. Это значит, что на свободу Азар выйдет в воскресенье, 7 июня.

До этого Мосгорсуд отменил арест активиста Виктора Немытова, задержанного в тот же день на схожей акции. На этом фоне многие ожидали, что и арест Азара будет отменен.

Арест Ильи Азара

Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата московского района Хамовники Илью Азара задержали 26 мая у здания МВД на Петровке. Он стоял там с одиночным пикетом в поддержку арестованного ранее основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

Впоследствии там же задерживали других журналистов, которые выходили к зданию московского управления МВД уже в поддержку Азара.

На Азара составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции). 28 мая Тверской суд Москвы арестовал его на 15 суток.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Азара узником совести.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир призвал "немедленно освободить" Азара и журналистов, вышедших в его поддержку.

Возмущение в связи с арестом Азара и задержанием других журналистов выразила также комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.