Судмедэкспертиза: Джордж Флойд умер в результате убийства

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Брат Джорджа Флойда Терренс Флойд (слева) присоединился к участникам акции протеста в Чикаго

Согласно результатам официального вскрытия тела Джорджа Флойда, умершего во время задержания полицией в Миннеаполисе, его смерть была вызвана механической асфиксией и должна рассматриваться как насильственная.

Ранее к схожему выводу пришла независимая судмедэкспертиза, проведенная по просьбе родственников Флойда.

В официальном заключении причина смерти названа как "остановка сердца, осложненная действиями полиции по усмирению, ограничением подвижности и сдавливанием шеи".

В нем также приводятся данные о наличии заболевания сердца и употреблении наркотиков незадолго до смерти.

Джордж Флойд скончался после того, как полицейские при задержании повалили его на землю, надели на него наручники, а один из них в течении нескольких минут удерживал его неподвижно, надавливая коленом на шею, несмотря на слова Флойда о том, что он задыхается.

Как сообщается, полицию вызвал владелец местного магазина, заявивший, что Флойд ушел, расплатившись фальшивой купюрой.

Видеозапись, на которой белый полицейский давит коленом на шею 46-летнего афроамериканца, невзирая на слова о том, что ему нечем дышать, вызвала акции протеста, вылившиеся в массовые беспорядки и акты насилия в десятках американских городов.

В понедельник нанятые семьей Флойда патологоанатомы Майкл Бейден и Алисия Уилсон заявили, что Флойд скончался на месте задержания в результате прекращения притока крови в мозг, вызванного сдавливанием сонной артерии и давления на спину, не позволявшего ему дышать.

“Полагаю, причиной смерти стала асфиксия из-за компрессии шеи, это может прекратить поступление кислорода в мозг - и компрессии спины, которая мешала сделать вдох”, - заявил Майкл Бейден.

Адвокат семьи Флойда в понедельник потребовал, чтобы обвинения в убийстве были предъявлены еще троим полицейским, также присутствовавшим при гибели. Они были уволены из полиции, но обвинений против них не выдвигалось.

Полицейский Дерек Шовин, от чьих действий погиб Флойд, обвиняется в убийстве третьей степени.

Тем временем протесты в США не утихают шестой день.

В Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе происходят столкновения активистов с полицейскими, вооруженными слезоточивым газом и капсулами с перечным раствором.

Media playback is unsupported on your device Протесты в США: грузовик в толпе, поджоги и мародерство

Губернатор Миннесоты Тим Уолц на пресс-конференции сказал, что ситуация в городе несколько успокоилась после введения комендантского часа.

“Я не хочу говорить, что все закончилось, но чувствуется возвращение оптимизма, - заявил он. - Вторую ночь у нас порядок на улицах, неделя была очень трудной”.

Протесты идут более чем в 75 городах, в некоторых демонстрации проходят мирно, в других протестующие сжигают здания и грабят магазины.

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Президент Дональд Трамп в понедельник снова сделал ряд жестких заявлений о протестующих.

В редакцию телеканала Cи-би-эс попала запись видеоконференции Трампа с губернаторами штатов. “Вы должны доминировать. Если вы не доминируете, вы зря тратите время”, - говорит Трамп на видеозаписи.

Представитель Белого дома Кейли Макинени на пресс-конференции в понедельник заявила, что слова президента вырваны из контекста.

Также на записи Трамп повторяет, что считает организаторами беспорядков левых радикалов. Подобные заявления он делал и ранее.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Демонстранты перед Белым домом

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полиция перед Белым домом

К вечеру на восточном побережье США сотни протестующих вновь вышли на улицы, в том числе и близ здания конгресса в Вашингтоне.

В Филадельфии десятки человек были задержаны. Полиция, судя по видеозаписям в интернете, применила слезоточивый газ против протестующих, которые блокировали автостраду.

Тысячи людей также вышли на демонстрации протеста в Нью-Йорке, Балтиморе и Роли.

Пока не ясно, намерены ли протестующие соблюдать комендантский час.

В Майами в понедельник вечером комендантский час был отменен. В Миннеаполисе, где началась волна протестов, комендантский час остается в силе, но начинается позже.

В Вашингтоне, где во вторник проходят местные выборы, комендантский час начинается в семь вечера. Власти Нью-Йорка также ввели комендантский час с 11 вечера до пяти утра, после того как многие магазины в Манхэттене были разгромлены.

Комендантский час вводится во многих городах, от Лос-Анджелеса до Филадельфии. Губернатор штата Аризона объявил локдаун как минимум на одну неделю.