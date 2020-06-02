Коронавирус в России: испытания вакцины проведут на военных, ковидарии в Москве оставят на год

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В России отобрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса среди военных, а временные госпитали, переоборудованные под больных в тяжелой форме, не будут демонтировать как минимум год. Эти и другие новости о коронавирусе в России - в обзоре Би-би-си.

Испытания вакцины на военных-добровольцах

В минобороны заявили, что отобрали 50 военнослужащих-добровольцев для клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции. Отмечается, что вакцину разработали с участием военных специалистов.

Первую группу отправят для проведения эксперимента 3 июня.

Клинические испытания вакцины будут проводить на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института минобороны в Сергиевом Посаде. Там ранее "уже были изучены и успешно испытаны безопасность, иммуногенность и защитная эффективность генно-инженерных вакцин геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальной гриппозной вакцины", сообщили в ведомстве (цитата по "РИА Новости").

Ковидарии оставят в Москве еще на год

Временные госпитали для лечения больных Covid-19 в Москве, не будут демонтировать как минимум в течение года. В столице оборудовали пять временных госпиталей на 10 тысяч коек, из которых 600 - реанимационные, но они не пригодились. Всего на пике эпидемии в городе было занято 20 тысяч коек, реанимационно-коечный фонд был задействован на две трети.

"Для перевода стационара в ковидный требуется три недели. А для того, чтобы расконсервировать этот госпиталь хватит одного, двух, максимум трех дней... Год это минимум будет стоять, и душа моя спокойна", - сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире программы "Док-ток" на "Первом канале".

Ракова пояснила, что в городе нет резерва коек, и потому "опасно выводить коечный фонд, не имея резерва".

Глава "Уральских авиалиний": международные полеты могут открыть в августе-сентябре

Международное сообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса, могут восстановить к августу-сентябрю, предположил глава компании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов в интервью РБК.

Он считает, что процесс возобновления полетов будет поэтапным, сначала разрешат полеты в страны СНГ, а затем постепенно и в другие страны.

"Может быть, разрешат полеты в Грузию. В августе-сентябре, возможно, откроют международные полеты. Тоже поэтапно, но надо с чего-то начинать", - сказал Скуратов.

Полеты в Грузию из России прекратились даже раньше, чем началась эпидемия коронавируса, 8 июля прошлого года. Международные полеты запретили 27 марта. Согласно опросу авиакомпаний РБК, "Аэрофлот" считат возможным возобновление международных рейсов в середине лета при оптимистичном сценарии.

В S7 же предполагают, что международное сообщение будет открыто только в апреле 2021 года. По мнению гендиректора Владислава Филева, возможна вторая волна эпидемии.

Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал россиянам вообще не планировать летний отпуск за границей. "Мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж", - говорил он.