В Екатеринбурге спецназ застрелил подозреваемого в краже обоев. Что известно

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В ночь на 1 июня в Екатеринбурге Росгвардия провела спецоперацию, в ходе которой убила мужчину, укравшего обои из магазина. Спустя пару суток в Следственный комитет обратилась омбудсмен Свердловской области. В российском "Твиттере" вышел на первое место хештег #RussianLivesMatter - по аналогии с лозунгом продолжающихся протестов в США "Black Lives Matter".

Как следует из сообщений местных СМИ, вечером в воскресенье 31 мая 27-летний мужчина украл четыре рулона обоев в магазине. Их стоимость оценивается примерно в восемь тысяч рублей. За ним предположительно погнались сотрудники магазина, но мужчина успел скрыться дома.

Позже к дому приехали сотрудники полиции, но мужчина им не открывал, пишет портал 66.ru. Затем к нему привезли его отца, которого мужчина впустил, но задержать себя при этом не дал, якобы прыснув в лицо полицейскому газовым баллончиком. Затем какое-то время отец был в квартире с сыном.

Ближе к полуночи полиция вызвала Росгвардию. К дому прибыл входящий в нее Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). Он начал штурм квартиры, выломав дверь.

Сведения о том, сопротивлялся ли штурму укравший обои мужчина, расходятся. По одним данным, он якобы напал на полицейских с ножом и предметом, похожим на автомат. По другим данным, мужчина стоял с ножом для резки обоев, но не нападал, пишет 66.ru. В итоге росгвардейцы застрелили екатеринбуржца.

"Он очень расстроен был, сильно расстроен. Сидел со мной в стрессе. Тишина была. Потом смотрю: стали стучаться. Я говорю: "Не стучите, что вы там стучите?!" А ему сказал: "Сиди здесь, не ходи никуда". Он нож в руки взял, которым можно было резать обои", - рассказал изданию E1.ru о произошедшем отец мужчины. По его версии, сын сказал ему, что оплатил обои в магазине, после чего за ним погнались "какие-то бандиты".

Из квартиры изъяли два ножа, арбалет, газовый баллончик и предмет, похожий на автомат, пишет издание. В строительном магазине порталу подтвердили факт кражи обоев. МВД по Свердловской области и областной СКР пока не комментировали произошедшее.

В Росгвардии заявили, что убитый мужчина совершил тяжкое преступление, так как он угрожал ножом персоналу при краже. По этому факту возбуждено уголовное дело по по части 2 статьи 162 УК (разбой с применением оружия), заявили в ведомстве.

"После безрезультатных переговоров с участием отца подозреваемого, который ушел в квартиру и от которого долгое время не было никаких известий - что в той экстремальной ситуации, в том числе, могло свидетельствовать о еще одном возможном преступлении, - и было принято решение о проведении специальной операции по задержанию гражданина", - говорится в сообщении Росгвардии.

"При входе в квартиру спецназа подозреваемый держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБРа и вел себя агрессивно. В результате в сложившейся обстановке, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, решили открыть огонь", - заявили в Росгвардии.

Во вторник 2 июня уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет с просьбой дать информацию по обстоятельствам гибели мужчины в Екатеринбурге во время спецоперации.

"Я хотела бы знать и хотела бы, чтобы это было известно обществу, почему была применена спецоперация. На мой взгляд, баланс здесь неравномерен. Это не какая-то террористическая акция. Это вообще очень сложно назвать какой-либо акцией, которая требовала вмешательства каких-то серьезных сил. По крайней мере, это так кажется со стороны", - цитирует омбудсмена агентство "Интерфакс".

"Меня смущает та непубличность, та закрытость, в которой сегодня происходят следственные действия. Общество должно знать, что произошло", - добавила Мерзлякова.

Убийство екатеринбуржца обсуждают в "Твиттере"

В российском "Твиттере" на несколько часов на первое место вышел хештег #RussianLivesMatter ("Жизни русских имеют значение"). Он стал аналогом лозунга "Black Lives Matter" ("Жизни чернокожих имеют значение"), под которым во множестве городов США с 26 мая проходят массовые протесты с погромами.

Протесты начались после смерти афроамериканца Джоржда Флойда во время задержания в Миннеаполисе. Полицейский во время его задержания более восьми минут стоял коленом на его шее, прижимая ее к земле. Позже мужчина умер в больнице.

Российские пользователи задались вопросом, зачем нужно было убивать человека, даже если он украл обои и не открыл полицейским.

Помимо убийства екатеринбуржца вспоминают и другие случаи смертей после применения силы полицейскими. Многие твиты написаны на английском - хештег в какой-то момент вышел в международные тренды и привлек внимание пользователей из других стран.

Многие авторы твитов говорят о том, что чувствовать себя защищенными полицией важно в любой стране, вне зависимости от цвета кожи или политических предпочтений. По мнению пользователей, полицейского произвола много и в России, и он происходит вовсе не на почве расизма.

Пропустить Twitter пост , автор: @sdoxni_ili_umri Проблема не в цвете кожи, не в ориентации, не в гражданстве, не в убеждениях, не в тэге, а в том, что перед дубиной системы БЕЗЗАЩИТНЫ ВСЕ



Гей ты, Голунов, ‘украл обои’ - неважно, когда тебя пытают и убивают



Пока не объединимся, все так и останется#russianlivesmatter https://t.co/2MQtN9aWE6 — злой овощ павлик (@sdoxni_ili_umri) 2 июня 2020 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @that_vicious_g In Russia your skin color or gender doesn't protect you from the police: everyone can become a victim of police brutality and unlawful conduct. For us, it's not about racism. It's about survival.



Russians, stand united! #RussianLivesMatter — That Vicious G (@that_vicious_g) 2 июня 2020 г.

"В России цвет кожи или гендер не защищают от полиции: каждый может стать жертвой жестокости полиции и противоправного поведения. Для нас это не о расизме. Речь идет о выживании".

Пропустить Twitter пост , автор: @drmei_cats Единственное, что я могу сейчас сделать, так это сказать, что мы заслуживаем, чтобы наши слова имели хоть какой-то вес в нашем же государстве.



Мы заслуживаем, чтобы наши жизни имели хоть какое-то значение для власти. #RussianLivesMatter — в жизни ноль в интернете король (@drmei_cats) 2 июня 2020 г.