Британская военная прокуратура отвергает обвинения против участников иракской кампании

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Вероятность уголовного преследования британских военнослужащих, против которых выдвигались обвинения в военных преступлениях в Ираке, крайне мала. Об этом заявил глава военной прокуратуры Эндрю Кейли в эфире программы "Закон в действии" на BBC Radio 4.

Все еще проверяется лишь одно обвинение, сообщил он.

Подавляющее большинство из примерно тысячи обвинений, собранных юристом Филом Шайнером и возглавляемой им правозащитной организацией "Адвокаты в интересах общества" (Public Interest Lawyers), были отвергнуты за недостаточностью доказательств или незначительностью проступков, семь случаев приняты военной прокуратурой для проверки, шесть из них закрыты без возбуждения уголовных дел.

В 2017 году Фил Шайнер был лишен статуса адвоката за распространение недостоверных данных о действиях британских военных.

Эндрю Кейли выразил уверенность, что параллельное расследование, с 2014 года проводимое Международным уголовным судом в Гааге по инициативе прокурора МУС Фату Бенсуды, завершится до конца этого года без предъявления обвинений.

"Моя интуиция в подобных делах подсказывает мне, что она [Бенсуда] в этом году завершит предварительное расследование относительно Ирака и Соединенного Королевства", - заявил он.

"Назойливые придирки"

Ранее в этом году правительство внесло законопроект, призванный положить конец так называемым "историческим обвинениям" в адрес британских военных, выполнявших боевые задания за границей - по выражению авторов документа, "назойливым придиркам".

Предлагается установить пятилетний срок давности для рассмотрения таких дел, за исключением случаев, когда возникли вновь открывшиеся обстоятельства.

Министерство обороны тогда заявило, что решительно выступает против того, чтобы над действующими военными и ветеранами годами висела угроза возобновляющихся вновь и вновь расследований.

Цель законопроекта - избавить их от вечной неопределенности и исключить подобную ситуацию в будущем, сказал министр по делам ветеранов Джон Мерсер.

Правозащитники и некоторые юристы опасаются, что инициатива, в случае ее одобрения, поставит военных над законом и будет противоречить международным конвенциям.

Вице-президент ассоциации адвокатов Англии и Уэльса Дэвид Грин полагает, что в этом деле необходим баланс, и что обвинения, безусловно, должны быть доказанными.

"Главным доводом в пользу установления срока давности является рост количества исторических обвинений. Однако последнее заявление Эндрю Кейли показывает, что это не так", - добавил он.

В чем обвиняют военных

Британские военные находились в Ираке с марта 2003 по июль 2009 года.

Многочисленные граждане Ирака и международные правозащитники обвиняют их в произвольных задержаниях подозрительных лиц и применении к ним физических и моральных пыток (избиение, надевание на голову пластикового мешка, лишение сна, угроза расстрелом).

Особенно много претензий предъявлялось военнослужащим 42-го полка шотландской пехоты (Black Watch, или "Черная стража") и персоналу центра временного содержания "Кэмп Стивен".

Общее число нарушений прав человека, по утверждениям заявителей, превышает 1300, в 280 случаях они якобы привели к смерти потерпевших.

Британское военное командование и следственные органы считают абсолютное большинство обвинений недоказанными или сильно преувеличенными.

Единственное дело такого рода, закончившееся вынесением военнослужащему обвинительного приговора, связано с гибелью Бахи Мусы, служащего отеля из Басры.

В сентябре 2003 года он скончался после того, как его неоднократно избивали и около суток продержали в глухом капюшоне. Капрал Дональд Пэйн из 1-го батальона Ланкаширского королевского полка признал себя виновным в жестоком обращении с задержанным и получил год тюрьмы.