Путину представили план на 5 трлн рублей. Когда кончится кризис в экономике?

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/TASS

Правительство представило президенту Владимиру Путину план восстановления экономики России на два года. Премьер Михаил Мишустин оценил его стоимость примерно в 5 трлн рублей. Ранее СМИ оценивали план в 8 трлн рублей. Запустить его в действие Путин велел с июля.

Совещание, которое телеканал "Россия 24" показывал в прямом эфире, проходило в режиме видеоконференции и заняло совсем немного времени.

"Общенациональный план, уважаемый Владимир Владимирович, содержит около 500 конкретных мероприятий. Стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 трлн рублей", - доложил Путину Мишустин.

"Полагаю, что представленный документ можно взять за основу", - отреагировал Путин, но попросил при этом план уточнить. Он дал правительству две недели на детализацию параметров плана, объяснив это тем, что "жизнь вносит свои коррективы".

Что именно нужно уточнить в плане, осталось непонятным, но его реализацию правительство должно начать уже с 1 июля, следует из сказанного Путиным. "Все это нужно сделать для того, чтобы уже с начала июля приступить к активной реализации конкретных шагов", - сказал он.

500 мероприятий

11 мая Путин потребовал от правительства до 1 июня разработать план действий, "обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике". Накануне стало известно, что презентация плана переносится на 2 июня.

Министр экономического развития Максим Решетников говорил, что у плана будет три основных задачи - рост доходов граждан, восстановление эффективной занятости и перезапуск нового инвестиционного цикла. Он также отмечал, что экономика страны продемонстрировала большую прочность, чем казалось в апреле, однако в период восстановления ей предстоит "долгий путь в гору".

На прошлой неделе Мишустин сообщил о завершении работы по подготовке плана. Тогда же стало известно, что он состоит из девяти разделов и около 500 мероприятий.

Что узнали СМИ

Реализация плана будет проходить в три этапа: "стадия адаптации", "стадия восстановления" и "активный рост", писал ранее Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Цель первого этапа (конец II квартала — III квартал 2020 года) - не допустить распространения рецессии на более широкий круг отраслей и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях, сообщало агентство.

По данным Интерфакса, на втором этапе (IV квартал 2020 года - II квартал 2021 года) предполагается восстановить рост экономики и выйти на траекторию устойчивого роста. Третий этап (III-IV кварталы 2021 года) подразумевает активный экономический рост и приближение к национальной цели обеспечения экономического роста темпами выше мировых.

"Общенациональный план предполагает три этапа, уважаемый Владимир Владимирович, - подтвердил Мишустин на совещании с Путиным. - Задача первого этапа - до конца третьего квартала текущего года стабилизировать ситуацию. Главное, чего нужно добиться в этот период - не допустить дальнейшего падения доходов людей".

Второй этап, по словам Мишустина, продлится до второго квартала 2021 года. "В этот период мы сделаем все необходимое, чтобы завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который сопоставим будет с уровнем прошлого года", - сказал премьер (цитаты по РИА Новости).

Газета "Ведомости" со ссылкой на проект плана восстановления экономики оценивала его стоимость в 8 трлн рублей. Бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 6 трлн рублей в виде расходов и недополученных доходов, еще 2 трлн составят инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные, прогнозировало издание.

Как подсчитывало издание The Bell, за все время коронавирусного кризиса правительство собиралось поддержать малый и средний бизнес на 1,9 трлн рублей, а населения - на 547 млрд рублей.

Когда закончится кризис

Прогнозы последствий коронавирусного кризиса для российской экономики разнятся от умеренно позитивных до негативных, но большинство экспертов сходятся во мнении, что полноценного восстановления докризисных показателей можно будет достичь не ранее, чем через два года.

В конце апреля в прогнозе ЦБ отмечалось, что ВВП страны упадет во втором квартале на 8%, после чего экономика начнет восстанавливаться, однако этот процесс будет медленным, и докризисные показатели ВВП не будут достигнуты ни в 2020 году, ни, возможно, в 2021 году.

В прогнозе, опубликованном 18 мая экспертами Высшей школы экономики, также указывалось, что российская экономика вернется к докризисным показателям не ранее середины 2022 года, а по итогам текущего года ее ждет спад на 4,3%.

Минэкономразвития в своем прогнозе от 21 мая указывало, что основной удар кризиса придется на второй квартал 2020 года, когда ВВП сократится на 9,5%, в третьем квартале падение экономики составит 6,3%, а в четвертом - 5,2%.

Выход экономики страны на предкризисный уровень, по оценке министерства, произойдет не ранее первого полугодия 2022 года.

Консалтинговая компания BCG в конце мая представила четыре варианта, по которым может развиваться ситуация в российской экономике. Согласно прогнозу, который эксперты компании считают наиболее вероятным, страну ждут повторные волны заболеваемости и череда карантинов до появления вакцины, волна банкротств малого и среднего бизнеса и сокращение ВВП на 7-10%.