Путин утвердил новые основы в области ядерного оружия. О чем идет речь?

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Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Предыдущую концепцию утвердил Дмитрий Медведев 10 лет назад.

Речь идет о "документе стратегического планирования", в котором сформулированы официальные взгляды на "сущность ядерного сдерживания" и условия применения Россией ядерного оружия.

Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, ее политика в этой области носит оборонительный характер и направлена на поддержание ядерного потенциала на уровне, "достаточном для обеспечения ядерного сдерживания", сказано в документе.

Эксперт в сфере стратегических вооружений Владимир Евсеев обратил внимание на то, что указа Путина был опубликован в открытом доступе (на официальном портале правовой информации), чего раньше не было. В разговоре с РИА Новости Евсеев допустил, что это может быть реакцией на выход США из международных договоров о контроле за ядерными вооружениями.

Кто и когда может применить ядерное оружие?

Применение ядерного оружия может быть вынужденной мерой, говорится в "Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания".

Решение о его применении принимает президент - но только при определенных условиях (всего их четыре). Таким условием может быть достоверная информация о старте баллистических ракет или приминении ядерного оружия или других видов оружия массового поражения в отношении России и (или) ее союзников.

Третье условие сформулировано так: "Воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил".

Четвертое условие - агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Президент же отвечает за государственную политику в области ядерного сдерживания, а минобороны и генштаб занимаются непосредственным планированием. Он же может проинформировать военно-политическое руководство других государств и международные организации о готовности России применить ядерное оружие - или уже о факте его применения.

Когда нарастает опасность

"Основными военными опасностями", которые могут перерасти в угрозу агрессии, для нейтрализации которой потребуется ядерное сдерживание, названо размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки, то есть ракет.

К опасным в концепции относится развертывание систем и средств противоракетной обороны (ПВО), крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии.

Еще одной опасностью, для нейтрализации которой необходимо ядерное сдерживание, согласно документу, признано размещение средств ПВО и ударных систем в космосе. Неконтролируемое распространение ядерного оружия, технологий и оборудования также причислено к основным военных угрозам.

Что было до сих пор

Прежняя редакция "Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания" была утверждена 10 лет назад, когда пост президента занимал Дмитрий Медведев. Документ действовал до 2020 года.

Медведев в феврале 2010 года одновременно утвердил военную доктрину и "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания до 2020 года".

Сейчас в России действует военная доктрина, утвержденная Путиным в 2014 году. В ней говорится, что страна может использовать ядерное оружие "в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения".

Положение о том, что применение ядерного оружия возможно, если "под угрозу поставлено само существование государства", также прописано в действующей доктрине.