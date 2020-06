Животные вымирают, как динозавры. Ученые говорят, что это угрожает цивилизации

Правообладатель иллюстрации Gerardo Ceballos Image caption Беломордый бубал (африканская антилопа) был представлен в дикой природе только 17 особями, однако сейчас их уж больше 500

На Земле происходит шестое в истории планеты массовое вымирание биологических видов, масштабы которого можно сравнить только с гибелью динозавров, сказано в исследовании мексиканских и американских ученых.

Эксперты проанализировали данные об исчезающих животных и установили, что судьба 515 видов млекопитающих, птиц, рептилий и земноводных висит на волоске. Это означает, что в дикой природе сохранилось меньше тысячи особей каждого из них.

Первое массовое вымирание видов произошло около 540 млн лет назад, последнее, пятое - 66 миллионов лет назад, когда, согласно самой авторитетной теории, падение астероида привело к гибели динозавров.

Но если доисторические кризисы биосферы были вызваны природными катастрофами, то нынешний в основном обусловлен деятельностью человека, прежде всего вырубкой лесов и браконьерством.

"Мы вошли в фазу шестого массового вымирания, - сказал Би-би-си один из авторов исследования, профессор Национального университета Мексики Херардо Себальос. - Как показывают наши исследования и наблюдения, это настолько серьезный кризис, что наши действия в ближайшие 10-50 лет определят будущее человечества".

Кому грозит опасность?

Он и еще два биолога, профессор Пол Эрлих из американского Стэнфордского университета и доктор Питер Рейвен из ботанического сада Миссури в Сент-Луисе, обобщили данные Международного союза охраны природы (International Union for the Conservation of Nature) и фонда "Жизнь птиц" (Birdlife). Результаты исследования опубликованы в американском журнале "Записки Национальной Академии наук" (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Правообладатель иллюстрации Gerardo Ceballos Image caption Изящный древолаз - ядовитая лягушка, обитающая в Южной Америке, оказалась под угрозой исчезновения

Ученые заключили, что темпы исчезновения видов фауны превышают естественные примерно в сто раз. Вымирающие виды обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, но более всего - в тропиках и субтропиках.

Под угрозой, среди прочих, оказались:

обитающая в бразильских джунглях обезьяна золотистый тамарин:

Правообладатель иллюстрации Getty Images

эфиопский шакал (каберу):

Правообладатель иллюстрации Getty Images

гангский гавиал (крокодил, обитающий в Индии и некоторых соседних с ней странах):

Правообладатель иллюстрации Getty Images

красящий древолаз (черно-зеленая ядовитая лягушка, которая обитает в Колумбии и соседних странах):

Правообладатель иллюстрации Getty Images

А также - яванский носорог, испанский могильник (птица семейства ястребиных) и южноамериканский желтоухий попугай.

Ученые считают упадок биологического разнообразия такой же серьезной угрозой основам человеческой цивилизации, как изменения климата и загрязнение окружающей среды, причем эти явления связаны.

Они называют сохранение вымирающих видов моральным долгом человечества.

"Ужасающий масштаб"

"Я согласна с авторами исследования, что проблема сохранения видов заслуживает не меньшего внимания, чем изменение климата", - говорит профессор Диана Фишер из университета Квинсленда в Австралии.

Правообладатель иллюстрации Gerardo Ceballos Image caption Индийский носорог потерял большую часть своей среды обитания

По ее словам, многие люди просто не знают, насколько большая часть дикой природы может исчезнуть навсегда.

Профессор Крис Джонсон из университета Тасмании считает, что подобного на Земле не было со времен вымирания динозавров 66 млн лет назад. "Угроза видовому разнообразию в сегодняшнем мире быстро растет из-за таких процессов, как уничтожение среды обитания животных и изменения климата", - говорит он. И предсказывает, что те 515 видов, которые представлены в природе менее чем тысячей особей, вскоре исчезнут.

"Проведенное исследование показывает ужасающий масштаб и темп, с которыми мы уничтожаем жизнь", - заявил профессор Иэн Ричи из университета Дикина в Австралии.