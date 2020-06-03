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Будут ли введены войска в Нью-Йорк?

В США не утихают протесты против расизма и полицейской жестокости. В десятках городов с 20:00 введен комендантский час, призванный остановить грабежи и вандализм.

Однако многие протестующие его игнорируют. В 29 штатах США размещено 18 тыс. военных, которые работают вместе с полицией.

В Нью-Йорке во вторник шли жесткие столкновения между полицией и протестующими. Демонстранты били витрины и грабили магазины на Пятой Авеню. Столкновения произошли и около отеля "Трамп Интернешнл".

СМИ сообщили о двух убитых демонстрантах в Чикаго. В Вашингтоне люди, не обращая внимания на комендантский час, вышли в Белому дому. В Лос-Анджелесе вновь грабили магазины.

Трамп призвал ввести национальную гвардию в Нью-Йорк. Согласие на это должен дать губернатор штата Эндрю Куомо, который пока на такой вариант не идет.

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"Нью-Йорк, вызывайте Нацгвардию", - написал Трамп в "Твиттере". Ранее он писал, что губернатор "отказывается от предложения ввести доминирующую нацгвардию" и что "Нью-Йорк уничтожают".

Штат Массачусетс подал гражданский иск на управление полиции из-за гибели Джорджа Флойда во время задержания. Будет проведено расследование, чтобы установить, является ли расизм системной проблемой в полицейском департаменте.

ВОЗ была недовольна Китаем, но скрывала это

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Всемирная организация здравоохранения была недовольна тем, что Китай в начале пандемии Covid-19 слишком медленно предоставлял информацию о количестве новых случаев, выяснило агентство Ассошиэйтед пресс, проанализировав внутренние документы ВОЗ.

Как выяснили журналисты, чиновники ВОЗ в публичных заявлениях высоко оценивали уровень взаимодействия с Китаем, но на деле правительство передавало организации информацию о течении эпидемии с большими задержками, причем еще на ее начальном этапе, в январе.

Сотрудники ВОЗ жаловались на недостаток информации для планирования ответа на эпидемию в других странах. Кроме того Китай целую неделю не передавал на Запад расшифровку генома коронавируса, уже после того, как она была в распоряжении трех китайских институтов.

Как следует из изученных журналистами материалов и записей переговоров, эксперты ВОЗ часто обсуждали, как им получить информацию от китайского правительства.

Акция протеста в Гайд-парке

В лондонском Гайд-парке в среду днем пройдет акция протеста в рамках дня борьбы с расизмом, вызванная гибелью в США Джорджа Флойда.

Организаторы протеста в Лондоне призывают к публичному расследованию высокого числа жертв коронавируса в Великобритании среди национальных меньшинств.

Мощный шторм приближается к Индии

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Мощный тропический шторм "Нисагра" приближается к западному океанскому берегу индийских штатов Махараштра и Гуджарат. В среду днем он может усилиться в циклон и обрушиться на берег вблизи Мумбаи со скоростью более 100 км/ч.

Мумбаи и соседние районы находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку штормовой нагон высотой до двух метров может затопить низменные прибрежные районы.

Le Figaro: протесты перекинулись на Францию

Французская Le Figaro пишет о протестах против расизма в Париже, в которых приняли участие, по данным газеты, около 15 тыс. человек.

Возле здания одного из судов в Париже митинг в память о 24-летнем чернокожем французе Адаме Траоре, который погиб после задержания в 2016 году.

Между некоторыми протестующими и полицией, применившей слезоточивый газ, произошли столкновения. Протестующие также заблокировали участок Парижской окружной дороги недалеко от места, где проходила акция.

За последние дни протесты прошли также в Великобритании, Нидерландах, Новой Зеландии и Германии.

"Да" или "нет"

В интернете появилась копия бюллетеня, который будет использоваться на голосовании по поправкам в Конституцию России 1 июля, пишет "Коммерсант".

Документ появился в Telegram-канале, который ведут кремлевские журналисты агентства "РИА Новости".

В бюллетене будет только один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" Возможные ответы - "да" и "нет".

Times: жители Гонконга обновляют британские паспорта

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Как сообщает Times, после ужесточения политики Пекина в отношении Гонконга резко выросло количество жителей города, подавших на обновление своих британских паспортов.

Сегодня в Гонконге около 350 тыс. владельцев паспортов жителя заморских территорий, и еще около 2,6 млн. человек могут их получить.

Этот паспорт был введен специально для жителей Гонконга в 1987 году. После передачи Гонконга Китаю в 1997 году до конца 2006 года Британия выпустила около 800 тыс. таких паспортов для гонконгцев. Они дают право на безвизовый въезд во многие страны, а также на год пребывания в Великобритании без визы.

Премьер-министр Борис Джонсон пишет в своей колонке в Times, что готов пойти на один из самых радикальных шагов в этой сфере в истории страны и предоставить 2,85 млн гонконгцев полноценное британское гражданство, если Пекин пойдет на ужесточение законов и ущемление гражданских свобод в Гонконге.

Книжная ярмарка на Красной площади. В режиме самоизоляции

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В Москве на Красной площади 6 июня начнется книжная ярмарка, хотя в столице России по-прежнему действует запрет на массовые мероприятия. Как организаторам удалось получить разрешение и почему некоторые издательства отказались участвовать в фестивале? Об этом в материале Нины Назаровой:

Кто она, четвертая участница панк-молебна Pussy Riot?

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Знаменитая акция Pussy Riot в Храме Христа Спасителя состоялась восемь лет назад. Трое ее участниц были привлечены за нее к уголовной ответственности. И лишь на днях стало известно четвертое имя.

Где в Британии оказался центр эпидемии Covid-19?

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В первой половине мая Британия узнала действительное число смертей от коронавируса в домах престарелых. Оказалось, что на эти учреждения приходится примерно треть всех погибших от Covid-19. Отражает ли эта трагическая статистика отношение к старикам в нашей стране? Об этом - в материале Ольги Смирновой.

Люди, котррым понравилось сидеть в карантине

Media playback is unsupported on your device “Мне комфортно в самоизоляции”: почему люди не хотят выходить наружу

Дайджест готовили Александр Баранов и Артем Воронин