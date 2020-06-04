Приключение "черного ящика". МАК рассказал о перемещениях самописца с российского лайнера

Правообладатель иллюстрации Mak Image caption На картинке из отчета МАК показан момент удара самолета носовой стойкой

В январе 2020 года самолет авиакомпании Nordwind совершил аварийную посадку в турецкой Анталье. Межгосударственный авиационный комитет затем выпустил отчет об инциденте. В промежуточном отчете МАк об инциденте говорится, что речевой самописец мог был стерт и временно перемещен на другой самолет. Это противоречит авиационным правилам.

10 января 2020 года в аэропорту Антальи случился инцидент с самолетом Airbus A321 с бортовым номером VQ-BRS авиакомпании Nordwind: при посадке он сильно ударился носовой стойкой шасси о полосу. Удар был такой силы, что носовая стойка шасси фактически пробила пол в кабине самолета.

Обошлось без жертв, так как в момент аварии на борту не было пассажиров, а из экипажа никто не пострадал. Тем не менее в результате грубой посадки лайнер получил сильные повреждения.

Затем Межгосударственный авиационный комитет опубликовал "промежуточный отчет" комиссии по расследованию происшествия. В самом конце документа в разделе "Дополнительная информация" и описаны перемещения самописца.

Вскрытие "черного ящика" до прибытия комиссии по расследованию авиапроисшествий запрещено международными и российскими правилами.

Что происходило с "черным ящиком"?

Представители МАК изучили "черные ящики" самолета и обнаружили, что на речевом самописце отсутствует запись полета, причем, как говорится в документе, кнопка отключения записи была нажата в кабине.

Экспертам пришлось использовать специальное оборудование, чтобы считать всю информацию с самописца. Но запись переговоров во время полета в Анталью так и не была обнаружена.

На самолетах обычно стоят два самописца: один регистрирует параметры полета, считывая информацию с приборов и датчиков, и записывает все действия экипажа. Второй самописец записывает переговоры в кабине пилотов.

В отчете МАК говорится, что речевой и параметрический самописцы после аварии "неоднократно перемещались с воздушного судна А321 VQ-BRS на склад организации по техническому обслуживанию "RMS Technic" и обратно, а также устанавливались на воздушное судно А321 VР-BHN [...] с целью считывания информации".

То есть МАК утверждает, что черные ящики с пострадавшего самолета снимали, отвозили на склад компании, которая обслуживает самолеты в аэропорту Антальи, а затем устанавливали на другой лайнер Nordwind. Он прилетел в Анталью 11 января.

Далее, говорится в отчете, 11 января речевой самописец с пострадавшего борта слетал в Шереметьево на том же самом самолете VР-BHN, выполнявшем рейс N4-1802.

12 января, согласно отчету МАК, "черный ящик" был снят персоналом ООО "НВ Техник", обслуживающей воздушные суда, с самолета в Шереметьево. Затем самописец положили в ручную кладь и доставили в аэропорт Антальи рейсом "Аэрофлота".

Затем он был "передан, наиболее вероятно, организации по техническому обслуживанию RMS Technic, персонал которой установил CVR на борт ВС А321 VQ-BRS до прибытия комиссии", - говорится в предварительном отчете МАК.

Причины, по которым запись на речевом самописце была удалена, в отчете не фигурируют.

Русская служба Би-би-си связалась с компанией Nordwind, но там отказались комментировать обстоятельства, которые описаны в предварительном отчете МАК, поскольку следствие пока не окончено.

По данным СПАРК-Интерфакс, у компании "НВ Техник" и "Северного Ветра" (Nordwind) есть общий совладелец (Карине Букрей).

Информации о том, связана ли RMS Technic, на чей склад перемещался "черный ящик", с авиакомпанией Nordwind, нет, но веб-сайт компании расположен на сервере компании Pegas Touristik, которая владеет российской авиакомпанией. Веб-сайт компании оформлен идентично веб-сайту "НВ Техник", в оформлении использованы фотографии самолетов Nordwind.

На сайте турецкой компании RMS Technic говорится, что ее головным офисом является Ramses Turizm İşletmeleri Danışmanlık Organizasyon Havacılık Tic. Ltd. Şti. По данным веб-сайта importgenius.com, главным и единственным торговым партнером Ramses Turizm является ООО "Северный ветер"

Русская служба Би-би-си направила запросы в эти две компании и ожидает ответа.

Что случилось с самолетом в Анталье?

Столкновение самолета с полосой в Анаталье было достаточно серьезным. "В результате "сдвига" ниши носовой стойки шасси приблизительно на 13 см вверх откосы стойки разрушились, роликовый блок (механизма аварийного выпуска шасси) прошел насквозь через панель пола в районе кабины пилотов", - так в отчете описываются последствия столкновения.

В предварительном отчете МАК говорится, что перегрузка в момент удара самолета о полосу составляла "не менее 2,64 единицы". Это довольно много даже с учетом того, что такие узлы, как стойка шасси, изготавливают с многократным превышением предельно допустимой перегрузки.

Во время катастрофы Superjet 100 "Аэрофлота" в Шереметьево самолет трижды ударился о полосу с сильной перегрузкой, и первое касание, после которого его подбросило на два метра вверх, было с перегрузкой в 2,55 G. Самолет тогда выдержал этот удар, но два других стали фатальными - перегрузка на них составила 5,85 и 5 G.

В Анталии же экипаж "Аэробуса" после удара немедленно ушел на второй круг, после чего прошел над полосой, чтобы с земли могли визуально определить, в каком состоянии шасси, а затем сел.

Во время ухода на второй круг у самолета стали отказывать различные системы, из промежуточного отчета МАК следует, что в общей сложности произошло 103 отказа.

В Nordwind в тот же день сообщили, что грубая посадка произошла из-за "сдвига ветра". Этот термин обозначает внезапную смену направления или силы ветра. Если это происходит при посадке в непосредственной близости от земли, то это и правда может привести к увеличению скорости снижения и грубой посадке.

Источник Би-би-си, знакомый с ситуацией, рассказал, что окончательного решения о судьбе лайнера пока не принято. Сам самолет, судя по данным сервиса Flightradar24, находился в Анталье до 24 февраля, после чего перелетел в Шереметьево, а 2 марта - во Владивосток.