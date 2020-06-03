Коронавирус в России: минобороны обещает закончить испытания вакцины к августу

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Со 2 июня в Москве открыли для прихожан Богоявленский собор и храм Христа Спасителя

Минпромторг России просит проверить закупки защитной одежды для медиков, власти Москвы отрицают, что коронавирус мог появиться в столице еще в январе, а в минобороны заявили, что к концу июля закончат клинические испытания своей вакцины. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Власти Москвы отрицают появление первых заразившихся в январе

Руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко во вторник 2 июня заявил в интервью "Хабру", что коронавирус появился в Москве в середине-конце января. Однако позже он сказал, что эта информация "не соответствует действительности".

Ранее чиновник говорил: "Не знаю, кто как заметил, когда Covid пришел в Москву, но в реальности это было… середина-конец января. Когда там Китай первые объявления сделал, еще чего-то. На самом деле, уже был Covid здесь".

Официально первый случай заражения в Москве зафиксировали 1 марта.

"О вспышке коронавируса в Китае объявили в конце декабря. Несмотря на то, что случаев заражения коронавирусом в России и Москве на тот момент выявлено не было, город начал заблаговременно готовиться к потенциальной угрозе... Именно это имелось в виду в интервью "Хабру", - сказал позднее вечером того же дня Лысенко журналистам (цитата по ТАСС).

По его словам, в середине января в Москве начали прорабатывать технические решения, которые помогли бы Москве справиться с распространением коронавируса.

Иск на миллион за штрафы "Социального мониторинга"

Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая не может ходить, получила два штрафа за нарушение самоизоляции. Она собирается взыскать с московского Главконтроля миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исковое заявление, поданное в Пресненский суд Москвы.

Карабулатова указывает в иске, что в конце апреля она лечилась от ОРВИ и подписала постановление врача, которое обязывало ее соблюдать режим самоизоляции и установить приложение "Социальный мониторинг". Она этого не сделала из-за модели телефона.

11 мая профессор получила уведомление о штрафе в 4 тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции. Она пыталась доказать разным ведомствам, что не могла его нарушить, но Главконтроль связался с ней лишь после поста в фейсбуке 18 мая. Карабулатову, по ее словам, стали "в агрессивной форме" расспрашивать, "куда и зачем она обращалась", но пообещали отменить штраф. Сразу после этого она получила второй.

Официальное решение об отмене штрафов Карабулатова, по ее словам, получила только 28 мая, после того, как две недели переживала и испытывала "усиленную психоэмоциональную нагрузку". Она требует компенсации и утверждает, что у нее ухудшилось здоровье.

Источник "Коммерсанта" в мэрии Москвы ответил, что им известно об иске Карабулатовой. Он сказал, что оба штрафа ей отменили, несмотря на их "юридическую обоснованность". В мэрии Москвы говорили, что первый штраф профессор получила за то, что не установила приложение, а второй - за то, что установила приложение на телефон сына, который потом покинул квартиру.

Минпромторг просит прокуроров проверить закупки защитных костюмов

Минпромторг обратился в Генпрокуратуру и к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой проверить закупки защитной одежды для медработников в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией, пишет РБК со ссылкой на текст письма.

В минпромторге, в частности, обеспокоены увеличением в регионах объемов производства медицинской продукции, которая не имеет разрешений Росздравнадзора.

"Такая защитная одежда может производится в том числе из материалов, не обеспечивающих требуемый уровень защиты, что в условиях пандемии является недопустимым нарушением и составляет реальную угрозу жизни и здоровью медиков, которые используют подобные защитные средства", - говорится в письме.

Также Генпрокуратуру просят проверить, использовалась ли в медицинских учреждениях одежда, которую закупили региональные власти. А к Голиковой в ведомстве обратились с просьбой поручить Росздравнадзору и Роспотребнадзору проверить, соответствовала ли одежда документации и соблюдались ли необходимые требования. В пресс-службах Роспотребнадзора и Росздравнадзора РБК заявили, что таких распоряжений к ним не поступало.

Ранее врачи и эксперты обращались к Голиковой и в минздрав с сообщением о том, что под видом средств индивидуальной защиты медучреждения закупают гигиенические изделия, которые не могут защитить в полной мере. Как сообщали авторы обращения, отделы закупок больниц больше обращают внимание на выполнение процедуры закупки, нежели на характеристики закупаемых изделий.

Принятые в период эпидемии коронавируса акты проверят на соблюдение прав человека

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение минюсту, минздраву и Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы проверить применение нормативных актов, принятых в период пандемии коронавируса.

"Проанализировать... практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан", - говорится в поручении.

Доклад о результатах проверки поручили представить в правительство до 8 июня.

Клинические испытания вакцины минобороны закончат к июлю

В национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и минобороны заявили, что завершат клинические испытания вакцины против коронавируса к концу июля, заявил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института минобороны Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, доклинические испытания на обезьянах и хомяках говорят о без­опасности и эффективности препарата.

К настоящему моменту в минобороны для проведения клинических испытаний отобрали 50 военнослужащих-добровольцев.