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В конце апреля чиновники минздравоохранения и минобразования России предложили привлекать студентов медицинских вузов к работе в "красных" и "зеленых" зонах больниц во время эпидемии коронавируса. Русская служба Би-би-си изучила, как инициатива министерств реализуется на практике.

Подготовленный ведомствами документ и подготовка к распределению, начавшаяся после появления приказа, спровоцировали массу вопросов в студенческой среде.

Учащиеся вузов и медучилищ опасались, что работа в "красной зоне" будет обязательной. "Если студент отказывается от работы в "красной зоне", это не повод его отчислять. Также отказ не может считаться основанием для появления академической задолженности", - объяснял позже суть приказа министр здравоохранения Михаил Мурашко. Кроме того, было неясно, идет ли речь о наступившей раньше обычного времени летней практике для студентов или о чем-то другом.

Русская служба Би-би-си поговорила с уже работающими в больницах и ещё не устроенными студентами о том, с чем им пришлось столкнуться.

Дисциплина, которой нет

"У нас сопротивление вообще не ярко выражено, как в Москве и Питере. Но приколов деканата хватало, конечно, выше крыши", - рассказывает студентка Ивановской медицинской академии Елена (имя изменено по ее просьбе).

Ни Елена, ни её сокурсники до конца не разобрались, каков статус работы, к выполнению которой их привлекают. "Всё, что огорчает: они сами не могут понять, практическая это подготовка ли, практика ли, нужны ли санкции за непрохождение или не нужны, как [ее] проходить иногородним. В результате часть согласных [с привлечением на работу в больницы] ребят просто не оказалась в списке... Но с этим отношением и желания уже нет, если честно. Три недели как на иголках, я даже не могу спланировать свое время и подготовку к экзаменам, потому что каждый день приходят сообщения в чатах, выбивающие из колеи".

По словам Елены, среди ее однокурсников были те, кто готов был приступить к работе в больницах, но распределения они так и не дождались.

Студентка РУДН Марина (имя изменено по ее просьбе) говорит, что происходящее в первую неделю после выхода приказа минздрава и минобразования напоминало хаос.

"30-го [апреля] скинули документ в формате "эксель", где весь мой курс, 360 примерно человек, должны были выложить свои личные данные, то есть фамилию, имя, отчество, снилс, номер телефона, адрес фактического пребывания, в какой зоне хочешь работать и есть ли у тебя хронические заболевания или нет и работаешь ли ты уже где-нибудь в больнице", - говорит Марина.

Следующей же ночью, рассказывает студентка, она и ее сокурсники должны были пройти онлайн два теста, чтобы получить формальный допуск к работе с пациентами, болеющими Covid-19, а затем на несколько дней наступила тишина.

Всё время этой неопределенности студенты гадали: будет ли у них выбор, идти ли в "красную" или "зеленую" зону, и как в таком случае обезопасить себя и близких.

"Вот я заболею, кто будет моею болезнью заниматься, кто будет выплачивать мне на лекарства?.. То есть я должна была бы возвращаться после смены к своим родителям, которые уже в возрасте", - рассказывает о своих опасениях Марина.

Спустя несколько дней ее одногруппники начали получать звонки от представителей системы здравоохранения: "Звонили и спрашивали, куда ребята хотели бы пойти, в "красную" зону или в "зеленую". Поначалу с утра те, кому звонили, отвечали "в зеленую", им говорили адрес в районе ВДНХ к определенному времени и там распределение".

Но уже к вечеру ситуация изменилась: "Предлагали "красную" или "зеленую" зону, в итоге говорили, что в "зеленой зоне" мест не осталось. В красную никто не запихивает, и предлагали ждать, когда освободятся места в зеленой. Поэтому большая часть моей группы вообще не поехала".

Самой Марине так и не позвонили. Официально ее практическая подготовка должна была закончиться 1 июня.

Студент РУДН Дмитрий [он также попросил не указывать свое настоящее имя] рассказал Би-би-си, что не знает о случаях принудительного распределения в "красные зоны", но есть нюанс: "Давайте не забывать, что это деление - абсолютно условное", и в не предназначенное для лечения Covid отделение теоретически может поступить пациент, у которого в итоге будет выявлен вирус.

Он считает, что министерское распоряжение о привлечении студентов поставило в тупик не только учащихся: "Многие больницы не в курсе, либо не хотят брать студентов, либо у них нет вакансий и куча еще факторов… Я пытался устроиться у себя [в районе] в поликлинике, там тоже не знали, что со мной делать, предложили только волонтером. Ну зато в интересном мне отделении - в стоматологическом".

Многие студенты пошли тем же путем и решили закрыть вопрос о практике самостоятельно.

"Я позвонила везде - в Коммунарку, еще куда-то"

В начале апреля студентка Свято-Димитриевского училища сестер милосердия Юлиана Богомолова встала перед выбором. Учебу на медсестру она совмещала с работой в сфере благотворительности. Но с началом пандемии количество пожертвований уменьшилось и работодателю Юлианы стало сложно платить за ее работу в паллиативном отделении.

"Была какая-то ситуация неопределенности, а я совсем без накоплений, мне надо платить за учебу, мне надо платить за квартиру, родители - пенсионеры. Я поняла, что даже сейчас, если я просижу месяц без зарплаты, для меня это будет фатально. И я решила устроиться [туда], куда требуются люди. Устроилась в 15-ю ГКБ имени Филатова. Я позвонила везде - в Коммунарку, еще куда-то, ответили только там и я пошла туда", - рассказывает девушка.

Официально Богомолова - помощник по уходу за больными. На практике эта работа похожа на работу санитарки: в реанимации, где лежат больные c Covid-19, нужно не только следить за пациентами и помогать с выполнением процедур, но и, например, мыть полы.

Как и остальным медикам, ей пришлось научиться работать в полном комплекте защитных средств: "Я помню очень хорошо, как я боялась - испугалась за свою жизнь перед тем, как туда идти. До этого я никогда в жизни такого не испытывала, а тут я поняла, что я могу заболеть и умереть... А после первого дня - ну это было круто. Ты выходишь на улицу... и ты как в раю. Все хорошо. Никто не умирает. И тебе так легко дышать. Чувствуешь запахи. Идешь просто, как летишь".

В училище работу в реанимации Филатовской больницы Юлиане зачтут в счет практической подготовки, предписанной минздравом и минобразования. Несмотря на предыдущий опыт ухода за пациентами в паллиативном отделении, психологически работа в реанимации стала испытанием, говорит девушка.

- Я четыре года отработала в детском хосписе. [И] у меня был опыт ухода за взрослым умирающими. И были люди, которые умирали у меня на руках. И дети, и взрослые. В реанимации [на нынешней работе] тяжело, что очень много стараний, очень много лекарств, очень много процедур, очень много над человеком всяких манипуляций выполняется, и все равно он потом - бац - и умирает зачастую. В хосписе смерть, она как-то более…

- Безальтернативнее?

- Безальтернативнее - да. И там нет такого судорожного откачивания, втыкания всего в тебя. Ну как-то это просто два разных пути. Здесь ты пытаешься спасти - и, конечно, оправданно. Единственное, что меня успокаивает, что все наши пациенты в реанимации - они в глубокой седации, в медицинской коме. Я надеюсь, что они не чувствуют боли. Пытаемся спасти. Кого-то удается. Кого-то не удается.

В мае девушке не пришла часть обещанных дополнительных выплат медикам, которые работают с коронавирусом. "Видимо, я не так понимаю, как там понимают, - рассказывала тогда Богомолова - У нас в Москве есть какой-то размер денежной выплаты [от городского правительства и мэра Москвы Сергея] Собянина. И есть федеральная. Медсестрам и врачам пришла и та, и та надбавка".

"Непонятно, где загвоздка. Но так как перебои по стране с "путинскими" деньгами, мы заочно считаем, что это "путинские" деньги", - предполагала Юлиана.

Спустя несколько дней Богомоловой позвонил сотрудник больницы, который объяснил, что помощник по уходу за больными с официальной точки зрения не считается младшим медперсоналом, но руководители больницы обратились в департамент здравоохранения с просьбой деньги все равно перечислить. В итоге спустя пару недель больница сама заплатила обещанные 25 тысяч рублей - дополнительную плату за апрель, говорит Юлиана.

"Работа сама по себе опасная"

Студентка выпускного курса МГМСУ Юлия работает на полставки медсестрой на скорой помощи с февраля 2020 года. Эти смены университет обещал зачесть в счет практической подготовки.

- У вас не было сомнений, когда в марте стало понятно, что пошла волна [подтвержденных случаев Covid-19] и работа стала опасной?

- Нет, мы были обеспечены всеми средствами защиты, да и когда работаешь на скорой - и так рискуешь каждую смену. Помимо инфекций работа сама по себе опасная, не все пациенты настроены доброжелательно, когда к ним приезжает медперсонал, - рассказывает Юлия.

По ее словам, важная часть работы - найти общий язык с пациентом, поэтому помимо собственно профессиональных навыков приезжающий на вызов медработник должен быть еще и неплохим психологом: "Тогда больные будут к нему расположены и вызов пройдет без недоразумений".

Молодость медработника может усугубить недоверие пациента: "Есть категории людей, которые уже изначально настроены на конфликт в силу предыдущего негативного опыта или просто личной неприязни к медикам. Эта категория людей как раз может с порога сказать: вы молоды и неопытны, я лучше вас знаю, что мне надо делать".

Юлия уже переболела коронавирусом в легкой форме: ночью в один из дней апреля "поднялась температура, стала болеть поясница, [началась] головная боль. Девушка вызвала врача из районной поликлиники, больничный дали на 14 дней, мазок пришел через неделю положительный. По ее словам, многие перенесли болезнь в легкой форме, хотя есть погибшие и среди ее коллег: "Мне можно сказать повезло, организм молодой, болела пару дней. Но физическую активность пришлось снизить, появилась одышка".

Девушка должна закончить вуз этим летом, но до конца мая оставалось неясным, как это произойдет в условиях эпидемии.

"По идее, летняя практика должна быть по крайней мере у выпускников, так как [она] входит в обязательное условие получения диплома. В деканате никакой актуальной информации по данному поводу не дают, так же как и по поводу даты сдачи госэкзаменов и поступления в ординатуру. Никто не знает, когда закончится режим повышенной готовности и выйдет новый приказ от минздрава" - рассказывала в мае студентка выпускного курса.

В начале июня стали известны даты госэкзаменов, которые она должна сдать. Даты поступления в ординатуру пока оставались неопределенными.

Не исключено, что студенты, которые так или иначе работают с коронавирусом, получат преимущество при поступлении в ординатуру. Инициатива минздрава о начислении дополнительных баллов к результатам вступительных тестов 29 мая была опубликована для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

По словам Юлии, часть ее сокурсников так и не получила никакого распределения: "Деканат нашего университета не дает информации даже о том, что будет с теми студентами, которые отказались от практической подготовки, ДЗМ [Департамент здравоохранения Москвы] предлагает варианты прохождения, но в случае отказа от "красной зоны" в большинстве случаев говорит: "сидите дома".

Рабочие смены Юлия совмещает с подготовкой к экзаменам. "На "скорой" считаются со студентами, в отличие от работы в стационаре, - говорит девушка - Если ты трудоустроен на полставки, лишних смен не поставят и постараются подстроиться под учебный график".

"Ещё идёт учёба, с этим сложно совмещать"

Но безболезненно совмещать практическую подготовку и учебу получается не у всех. Студентка РУДН Анна [имя изменено по просьбе девушки] рассказала Би-би-си, что пытается участвовать в онлайн-занятиях параллельно с работой в "зеленой зоне" подмосковной больницы.

Из трех вариантов - дождаться распределения от Департамента здравоохранения, самостоятельно устроиться в поликлинику в Москве или искать себе вакансию по месту жительства в Подмосковье - девушка выбрала последний.

Шансов пройти подготовку по своей специальности - стоматологии - было мало, считает она, так как власти Москвы обязали стоматологические кабинеты и клиники в период самоизоляции оказывать только экстренную помощь. "Студенты им сейчас не нужны", - говорит Анна.

В итоге она решила самостоятельно найти себе место в поликлинике при одной из больниц Подмосковья: "Чтобы уже на сто процентов быть уверенной, что ни из какого департамента тебе не позвонят и не распределят в ту же самую Коммунарку, не было смысла ждать".

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS Image caption Работа в "зеленой" зоне не менее опасна, чем в "красной" (на фото: врачи во время консилиума в ГКБ №52 в Москве)

Ежедневная работа, по ее словам выглядит так: "Привезли какого-нибудь человека, у которого температура, кашель. Меряешь давление, меряешь температуру. Заполняешь бумаги отчетные. И потом перенаправляешь. Если у него температура, то его заберет скорая и повезет в стационар".

Как и многие другие студенты, Анна уверена, что "зеленая" зона может быть не менее опасной, чем "красная": "Тебе не предоставляют костюма. Если даже приходят люди и кашляют на тебя - ну… У нас ты просто надеваешь хирургичку [комплект формы из ткани], тебе дают три пары бахил, которые завязываются на завязочки. Перчатки должны давать тоже три пары, но мы в одних ходим. Маску. Шапку. И халат сверху".

Обычно, рассказывает студентка, смены медсестрам ставят с 9 до 17, но иногда на работе приходится задерживаться до восьми или девяти часов вечера: "Просто параллельно еще идет учеба, и с этим сложно совмещать. Вот я сижу на работе, [в то же время на онлайн-лекции] мою фамилию называют. А я ответить не могу на вопрос, я вообще нахожусь не дома, а на работе. Я вчера пришла домой [поздно] и у меня на следующий день зачет. Что мне делать? Я спать хочу по факту. И мне уже не до того, чтобы учить. В этом плане все не продумано и тяжело".

Приказ без регистрации

Документ с подписями двух министров, регламентирующий направление студентов медвузов на практическую подготовку, так и не был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В минюсте Би-би-си сообщили, что приказ "Об организации практической подготовки" №378/619 не поступал к ним на регистрацию.

Однако это не значит, что он не имеет силы. Как пояснил Би-би-си декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов, существуют четкие критерии, какие нормативные документы вступают в силу только после их регистрации и официального опубликования. По правилам подготовки актов министерств, регистрироваться должны приказы, "затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина", а также "имеющие межведомственный характер, независимо от срока их действия".

Подлежит ли издаваемый ведомством акт регистрации, министерства решают самостоятельно. Если минюст при проверке документов ведомств или суд установят, что министерства были обязаны зарегистрировать приказ, но не сделали этого, он подлежит отмене. До этого приказ будет считаться вступившим в силу, пояснил Белов.

В министерстве здравоохранения и министерстве науки и высшего образования в ответ на запрос Би-би-си ответили, что совместный приказ в регистрации в минюсте не нуждается. Документ "носит организационно-распорядительный характер в части организации практики студентов-медиков руководителями образовательных организаций, подведомственных минздраву России и минобрнауки России", - пояснили в ведомствах.

"При прохождении студентами практики выполняются требования действующего трудового законодательства, в том числе в случае их трудоустройства в период практики в медицинскую организацию", - утверждают чиновники.

Ольга Зиновьева, управляющий партнер адвокатского бюро "Онегин", специализирующегося на медицинских спорах и праве в сфере медицины, считает, что приказ минобрнауки и минздрава имеет все признаки акта, подлежащего регистрации и полностью соответствует критериям для этого: он затрагивает широкий круг лиц, обязанности ректоров и студентов, их права и свободы, а также очевидно носит межведомственный характер.

Тот факт, что документ фактически применяется без регистрации, затрагивая интересы неограниченного круга лиц, по мнению Зиновьевой, может иметь серьезные последствия.

"Если со временем будет установлено, что основанием для направления студентов на практику в ковидные стационары явился нелегитимный приказ, то само по себе участие студентов в оказании помощи пациентам с Covid также окажется юридически упречным. Это, в свою очередь, может повлечь массовые признания привлечения студентов к оказанию такой помощи нарушающим их права. Поэтому минюсту следует как можно скорее обратить внимание на нелегитимность этого приказа", - сказала адвокат.