Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Демонстрант в Гонконге показывает свой британский заморский паспорт

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что Лондон предоставит гражданство миллионам жителей Гонконга, если власти Китая начнут проводить в жизнь новый закон о безопасности автономии.

В воскресенье об же этом говорил глава Форин офиса Доминик Рааб. Однако теперь Джонсон написал статью в "Таймс" (требуется подписка), в которой заявил, что в случае необходимости Лондон будет готов пойти на одно из крупнейших изменений британских иммиграционных правил за всю историю.

"Если потребуется, британское правительство пойдет на такой шаг - и сделает это по доброй воле, - написал Джонсон. - Многие жители Гонконга опасаются, что их образ жизни, который Китай обязался сохранить, ныне оказался под угрозой. Если Китай своими действиями продемонстрирует, что эти страхи обоснованы, Британия не сможет просто пожать плечами и отойти в сторону. Мы выполним свой долг и предложим [гонконгцам] альтернативу".

Что такое заморский паспорт

Жители Гонконга, родившиеся до 1997 года, когда бывшая британская колония была передана КНР, имеют право на так называемые заморские паспорта Соединенного Королевства. Этот вид документа был создан в свое время специально для них.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Гонконге около 2,9 млн человек имеют право на британские заморские паспорта - или уже обладают таким документом

Заморский паспорт позволяет ездить в ряд стран без визы и свободно приезжать в Британию на полгода, но без права работы.

Если изменения, о которых говорит Джонсон, будут реализованы, этот срок увеличится до года - с возможностью работы и дальнейшего продления. В своей статье в "Таймс" премьер-министр подтвердил, что в перспективе это "может открыть им дорогу к обретению гражданства".

Заморские паспорта имеют около 350 тыс. гонконгцев, и еще 2,6 млн могут их получить. Население Гонконга составляет чуть менее 7,5 миллиона человек.

Во вторник министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон начал консультации о действиях в случае возможного массового исхода людей из Гонконга со странами разведывательного альянса пяти стран (он известен под названием "Пять глаз", в него входят Великобритания, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия).

В 1997 году Лондон передал Пекину контроль над Гонконгом, который до этого был британской колониальной территорией. Это было обусловлено принятием Основного закона автономии, гарантирующего жителям политические свободы, невозможные на материке. Этот принцип известен как "одна страна, две системы", его в 1980-х годах сформулировал тогдашний китайский лидер Дэн Сяопин.

Новый закон

Однако новый законопроект, находящийся сейчас на рассмотрении Всекитайского собрания народных представителей, вводит уголовную ответственность за любую деятельность, которую власти КНР сочтут подрывом их власти и авторитета в Гонконге, и распространяет на автономию полномочия их силовых структур. Он может вступить в силу уже в августе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Планы Пекина принять новый закон о безопасности вызвали новые массовые демонстрации в Гонконге

Британия консультируется с союзниками, прежде всего с США и Австралией, о дальнейших шагах на случай, если закон будет принят и начнет применяться.

Группа парламентариев Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии призвали ООН назначить специального посланника по Гонконгу для наблюдения за тем, как новый закон скажется на соблюдении там прав человека.